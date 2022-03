Resident Evil y cómo el fanatismo zombie recupera los títulos favoritos de la saga de Capcom

Resident Evil Code Veronica Fan Remake

A pesar de que Capcom anunció que está trabajando activamente en varios remakes de sus títulos de Resident Evil, eso no parece detener a los fanáticos que se embarcan en proyectos para tener de vuelta una experiencia con sus proyectos favoritos. Gracias a los seguidores de Resident Evil 1, Resident Evil 4 y Resident Evil Code Veronica, ya están en proceso de desarrollo diferentes títulos que van a aportar una nueva perspectiva sobre esos lanzamientos.

Claire Redfield (Resident Evil Code Veronica Fan Remake)

Luego de 22 años, el remake de Resident Evil: Code Veronica fue anunciado con un teaser de cinco minutos realizado por los desarrolladores indie Matt Croft, Briins Coft y DarkNemesisUmbrella. Los tres son fanáticos de la saga y se cargaron el hombro la gran tarea de mostrarle a los jugadores de la nueva generación de qué se trató la franquicia que resignificó el género de zombies.

Para desarrollarlo, utilizaron el motor gráfico dedicado de Resident Evil, el cual permite realizar remakes con modelos de personajes, texturas, gameplay y cámaras similares a las versiones oficiales del los remakes de RE 2 y RE 3. Si bien esto podría causar conflictos legales, no parece que Capcom esté dispuesto a empezar algún tipo de acción contra el grupo de fans que tanto está dando qué hablar.

Primer teaser del remake realizado por un equipo de fanáticos de la saga zombie

Hay que recordar que Resident Evil fue lanzado en 1996 para PlayStation 1 y se convirtió rápidamente en el juego de género survival horror que marcó su camino único (inclusive a pesar de que Alone in the Dark había utilizado ideas similares en 1992). El terror que generaban esos escenarios de poca definición, personajes poligonales y cámaras fijas caló profundo en el imaginario gamer e inclusive dentro del mainstream.

Con esta nueva perspectiva, Capcom se había asegurado que los y las jugadoras sintiesen que estaban mirando todo lo que sucedía como si fuese un escabroso reality show donde cualquier cosa podía suceder. Después de todo, la posibilidad que algo fuera de cámara estuviese en constante acecho lograba extremar el sentimiento de claustrofobia. Esto colaboró de manera perfecta con los zombies que plagaban el mapa y se acercaban de manera lenta e imparable, e inclusive las armas proveían de poco consuelo por su ritmo parsimonioso y escasas municiones.

Resident Evil Original

Resident Evil aprovechó el imaginario de George Romero (creador de la idea moderna de la mitología zombie) para generar enemigos que cooperaban con los controles poco intuitivos que tuvieron los primeros juegos de la franquicia . Esa sensación claustrofóbica se hacían sentir en todos los niveles del desarrollo de la franquicia y construyeron una experiencia que cimentó un fanatismo que, por momentos, terminó siendo desaprovechado por la propia desarrolladora.

Aunque a lo largo del tiempo Capcom ha realizado remakes y remasterizaciones de sus títulos, no fue hasta hace poco que logró entender que aún había mucha vida para los Resident Evil. Gracias a su actualización de motor gráfico al RE Engine, creó un sistema de realización fotorrealista y de modificación en gameplay que los habilitó a revisitar sus viejos grandes éxitos.

Pero este proceso tomó demasiado tiempo para los fanáticos de la saga, así que hasta el momento donde se anunció el Resident Evil 2 Remake en el 2019, no parecía haber mucho interés por revivir los primeros títulos. Aun así, esto inspiró a los equipos de fanáticos que lograron llenar el espacio que Capcom dejó y nacieron los remakes modernos del Resident Evil 1, 4 y Code Veronica que parecen estar más cerca de ser lanzados de manera independiente.

Pero a pesar de que estas experiencias realmente modernicen el estilo de juego para que sus controles sean más intuitivos a la hora de enfrentarse al terror , muchos creen que la incomodidad era parte del encanto zombie . El equipo de Rustic Games BR fue el responsable de la primera “demake” de Resident Evil 4, un pequeño homenaje a las viejas mecánicas de la franquicia. Para jugarlo, el equipo habilitó un ROM de descarga para emuladores de Playstation 1.

El proyecto recién se lanzaría en el 2025 o el 2026

Otro equipo de fanáticos propuso otro demake del Resident Evil 3 Nemesis con el fin de recuperar el estilo de gameplay y cámaras fijas , pero con la impronta de las texturas y modelos avanzados que puede manejar el motor gráfico Unreal 5 (la última iteración del engine de Epic Games). Con el fin de poner a prueba el motor gráfico, lo mismo se intentó hacer con una reconstrucción desde cero del primer Resident Evil.

El primer remake de Resident Evil con Unreal 5

La mayoría de los proyectos independientes de Resident Evil pueden jugarse de manera gratuita (lo que es una gran manera de esquivar los conflictos legales con Capcom) y son una grata experiencia que recuerda la pasión que despierta el mundo del gaming. Mientras tanto, la empresa dueña del título parece tomar nota de la evolución de estos fanatismos e incluir ideas dentro de sus propios proyectos. Sin embargo, los verdaderos resultados se demostrarán con el lanzamiento de los nuevos remakes oficiales. ¿Gustarán tanto como las versiones hechas por los fans?

