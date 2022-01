Phil Spencer sobre las denuncias contra Activision: “hemos cambiado cómo hacemos ciertas cosas con ellos”

LOS ANGELES- DECEMBER 12: Head of Xbox, Phil Spencer, unveils the new Xbox Series X alongside Senua’s Saga: Hellblade II at The Game Awards 2019 at the Microsoft Theater on December 12, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frank Micelotta/PictureGroup)

El mundo estuvo enloquecido con el paradigma del Metaverso, pero para Microsoft la dinámica no es nada nueva. Phil Spencer, una de las cabezas más representativas de Xbox, explicó por qué piensa que su modelo de negocio es ideal para el paradigma NFT y cómo sus comunidades promueven las interacciones positivas entre usuarios.

En entrevista con The New York Times, el director habló sobre el tipo de reglas que impone en sus comunidades y cómo intenta frenar los ambientes tóxicos para proteger desde trabajadores hasta a usuarios.

Las conversaciones dentro del mundo online

El director de Xbox reconoció que Microsoft pone especial énfasis en censar las interacciones que suceden dentro de los juegos y se separó rápidamente de la idea de que su sistema de comunidades funcione como red social. “Una de las cosas que hemos declarado sobre nuestra plataforma es que no somos un espacio para la libre expresión. Somos una plataforma que gira alrededor del entretenimiento interactivo y videojuegos ”, declaró.

Spencer destacó que Xbox Live tampoco está diseñado para sostener conversaciones “politizadas” y que se asegura que sea un espacio difícil para promover temáticas de otro tenor de seriedad: “Podrías tergiversar el uso de las herramientas para intentarlo, pero no es el propósito de la comunidad”, dijo.

La polémica por la alianza con Activision

El año pasado se hizo pública la polémica demanda contra acoso sexual y abuso de poder dentro de las oficinas de Activision/Blizzard. Muchas compañías rescindieron su relación con la empresa y Xbox declaró que “evaluaría” el tipo de relación futura que llevaría adelante con el espacio.

“El trabajo que hacemos específicamente con un socio como Activision es algo de lo que obviamente no hablaré públicamente, pero hemos cambiado cómo hacemos ciertas cosas con ellos y lo saben. Esto no se trata sobre Xbox acusando moralmente a otras empresas. Sabemos que la historia de Xbox no es inmaculada”, remató el director.

La entrevista mostró puntos clave de la idiosincrasia moderna de Microsoft, pero fue una gran manera de tomar una posición luego de un año caótico para el gaming como fue el 2021.

