Attack on Titan llega a Call of Duty en una colaboración muy particular

Este último fin de semana se estreno el primer capítulo de la que será la temporada final de Attack on Titan, el anime que le dará cierre a su versión animada después de que el manga en el que se basó llegara a su anticipada conclusión el año pasado. Gracias a la enorme popularidad que logró la obra de Hajime Isayama, era esperable que ese impacto se extienda al mundo de los videojuegos, donde las colaboraciones son moneda corriente y, en ese marco, Call of Duty anticipó su crossover con Shingeki no Kyojin.

Para “celebrar” el estreno de la última temporada, presentó el lote inspirado en Levi Ackerman -uno de los personajes centrales y más queridos del anime- que llegará Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific como parte de la primera actualización de este año que incluirá diferentes contenidos.

Durante esta colaboración, que va a estar disponible desde el 20 de enero, Daniel Yatsu va a poder vestir la ropa clásica de la Legión de Reconocimiento. La colaboración se había filtrado hace un mes y desde ese momento la reacción de los jugadores fue bastante agridulce. Lo que en un principio se creía que era una mala adaptación de Levi, después se supo que en realidad era solo un homenaje a través de la vestimenta y los objetos. Por las conversaciones en redes sociales, parece que el resultado sigue siendo llamativo incluso después de la aclaración.

Según la presentación, el lote con 10 artículos no está dirigido solamente a los fans de la franquicia: “tiene el estilo y la potencia de fuego para convertirse en un líder entre los soldados, al igual que Levi Ackerman”. Además del vestuario, se van a incorporar otros objetos con nombres que van a ser más que reconocibles para los que sigan el manga y el anime.

Titan Piercer será un arma de acero ultra duro, “el único material que puede cortar la carne de un Titán”, pero que ahora buscará derrotar escuadrones con más facilidad. El lote también va a incluir el remate legendario Steel Cut, la Highlight Intro Vertical Maneuver exclusiva de Vanguard y la MVP Highlight Ultrahard Steel.

El paquete va a incluir dos armas más. El rifle de asalto legendarios Historia está pensado para los operadores que priorizan la velocidad y la cadencia de tiro, y que buscan disparar mientras corren. El rifle Ymir Curse, por su parte, está dirigida para los jugadores que busquen disparar a distancia y precisión en sus tiros.

A ese contenido se van a sumar el amuleto de arma clave Secret Keeper, el emblema Wings of Freedom “usado con orgullo por los miembros de Survey Corps” y el sticker One Hot Potato, con el que -sin spoilers- buscaron homenajear a un personaje en particular.

