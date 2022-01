PlayStation reveló que tiene 17 estudios trabajando en más de veinte videojuegos exclusivos para PS5

A pesar de la disminución de su presencia en las conferencias de videojuegos, Sony aprovechó la CES 2022 para anunciar grandes destacados de PlayStation Studios, el conglomerado de desarrolladoras de videojuegos que agrupa.

El mismo CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, confirmó que en el grupo de 17 estudios que conforman su sello, existen 25 proyectos relacionados al gaming y la mayoría se trataría de videojuegos first-party . Entre los que se ha confirmado su desarrollo están God of War Ragnarok, Marvel’s Wolverine, Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbbidden West y Gran Turismo 7, entre otros.

En la presentación se pudo apreciar el conjunto de estudios que integran PlayStation Studios:

-Polyphony Digital (Gran Turismo 7)

-Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man)

-Naughty Dog (The Last of Us y Uncharted)

-Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn)

-Bend Studio (Days Gone)

-Santa Monica Studio (God of War)

Guerrilla Games es el estudio detrás de la franquicia Horizon

-Media Molecule (Dreams)

-Blue Point (Shadow of the Colossus)

-FireSprite (Horizon Call of the Mountain)

-Housemarque (Returnal)

-London Studio (Blood & Truth VR)

-Media Molecule (LittleBigPlanet)

-San Diego Studio (MLB The Show 21)

-Valkyrie Entertainment (Guns UP!)

-Pixelopus (Entwined)

-Nixxes (desarrolladora de soporte de la saga Tomb Raider)

-Team Asobi (Astro’s Playroom)

¿Qué es Playstation Studios?

A principios de 2020, Sony Interactive Entertainment reveló la marca PlayStation Studios, un sello exclusivo cuyo objetivo es vincular una red de estudios que producen videojuegos para sus consolas . De esta manera, volvió a enfrentarse al universo de Microsoft, quien estuvo haciendo lo mismo con empresas como Bethesda, Arkane Studios, id Software y entre otros.

“Hemos estado pensando cómo unir todos estos grandes juegos en una sola marca, y realmente el propósito de esto es hacer que los usuarios comprendan que, cuando vean esta marca, se están preparando para una experiencia sólida, innovadora y profunda de lo que esperan de los juegos que provienen de PlayStation”, había explicado Eric Lempel, vicepresidente y cabeza de marketing global de Sony Interactive Entertainment, durante el lanzamiento.

