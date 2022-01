Tom Holland contó que jugó por primera vez Uncharted mientras grababa Spider-Man: Homecoming

Tom Holland en la CES 2022

Falta menos de un mes para el estreno de Uncharted, la adaptación basada en la popular franquicia de videojuegos. Con Tom Holland en el papel principal, la película va a tener la responsabilidad de lograr un relato que contente a fans y al nuevo público que nunca interactuó con el título. En una exposición que protagonizó en el marco de la CES 2022, el actor destacó que buscaron mantener la esencia de los juegos, pero ofreciendo una experiencia refrescante. Además, reveló cómo fue su primer contacto con la historia que ahora va a llevar a la pantalla grande.

“ Soy un gran fan de los juegos. No los descubrí hasta que empecé a grabar Spider-Man: Homecoming . Uno de los beneficios de hacer películas de Spider-Man es que están hechas por Sony y uno de los beneficios de trabajar con Sony es PlayStation. Así que todos los trailers de los actores contaban con los mejores televisores y las últimas consolas. Y uno de los juegos que me dieron es Uncharted”, contó el actor en la presentación.

Durante su exposición también explicó que cuando se forma parte del desarrollo de estas películas que implican grandes producciones, a veces pasan plazos de tiempo extensos en el set en el que no están grabando, por lo que tienen horas libres para estar en sus trailers mientras se trabaja en cuestiones relacionadas con la iluminación o las cámaras. Tiempo que él aprovechó para jugar.

Tom Holland destacó que una vez que descubrió la franquicia junto a un amigo -mientras grababa la primera entrega de la última saga cinematográfica de Spider-Man- ya no pudieron dejar de jugar. “Recuerdo que trataban de sacarme del trailer para que vuelva al set y yo les decía “no, no, estamos por completar esta misión, dejenme tranquilo”. Y mientras jugaba y me iba enamorando de los juegos, empezamos a hablar de la idea de hacer de esto una película y traerlo a la vida en la pantalla grande”, relató.

También manifestó que están muy orgullosos de la película que realizaron, en la que se mostrará un Nathan Drake más joven que el que estaban acostumbrados a ver en el juego los fans de la franquicia . El objetivo de este enfoque será poder reflejar cómo el protagonista adquirió sus diferentes habilidades. El actor se refirió a cómo se vive trabajar con “una IP que es amada alrededor del mundo como es Uncharted” y destacó que buscaron la forma de darle vida al personaje de “una nueva forma, de una forma fresca” al mismo tiempo que mantuvieron los aspectos del juego más queridos.

“No queríamos perder la esencia de los juegos. Estoy encantado de decir que cumplimos con nuestro objetivo de crear una película que tiene mucho corazón, que respeta a los juegos y que le da, a las personas que aman estos juegos, algo nuevo y refrescante ”, agregó.

Esta semana se conoció un nuevo adelanto en el que mostraron completa una escena de acción que habían anticipado en un trailer anterior y que se inspira directamente en uno de los capítulos de Uncharted 3: La traición de Drake. La secuencia muestra a los protagonistas en un avión, cuando una gran cantidad de cajas empieza a caer y el personaje que interpreta Tom Holland es arrastrado por la red que las cubre, lo que lo obliga a evitar su caída, pero también a uno de los enemigos que le dispara. La película, que se va a estrenar el 11 de febrero, promete -de esta forma- guiños para los fans y también una historia que combine acción y aventura para el público general.

