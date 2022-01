Prime Gaming reveló sus juegos de enero: todos los beneficios que ofrece el sistema de suscripción

Prime Gaming

Ya sabemos mucho de Xbox Game Pass y de Nvidia GeForce Now, ambos servicios que nos ofrecen una instancia como “Netflix de los videojuegos”. Pero el servicio que aún no está tan normalizado es Prime Gaming, un extra gratuito que viene con la suscripción de Amazon Prime.

¿Qué es Prime Gaming? El inicio de la plataforma fue en 2020, cuando la compañía de Jeff Bezos asumió que el marketing dedicado al sistema premium de Twitch -Twitch Prime- no rendía frutos. Aún así, no abandonó la idea y redobló esfuerzos de una manera estratégica: la de utilizar todo el ecosistema de Amazon para alimentar a los servicios entre sí.

De pronto, el nuevo Prime Gaming llegó a más de 200 países, pero ya incluido en la módica suscripción del servicio de series y películas . Desde entonces, quienes dan de alta el cliente (también de manera gratuita), pueden acceder a beneficios exclusivos de Twitch como botines para juegos online, emojis e insignias exclusivos para resaltar en los chats y días de almacenamiento extra para quienes realizan streamings.

Lo más importante es la suscripción gratuita : por mes, el combo completo habilita al usuario a suscribirse a los canales de sus creadores favoritos. Esto significa brindarle un breve apoyo económico al canal que varía de U$D1,99 a U$D10,15 al mes.

¿Cuál es el contenido exclusivo de la plataforma?

El catálogo habilitado para enero 2022 sorprendió a los y las gamers e incluyó juegos de primera línea que estarán habilitados para descargar hasta el 7 de febrero 2022: Star Wars Jedi Fallen Order (Respawn Entertainment), WRC 7 FIA World Rally Championship (Kylotonn/KT Racing), Total War: Warhammer (Creative Assembly/Feral Interactive), In Other Waters (Jump Over The Age), Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (Aspyr/Quantic Dream), Abandon Ship (Fireblade Software), World War Z: Aftermath (Saber Interactive) y Two Point Hospital (Two Point Studios)

Prime Games establece una alianza con Riot Games

En octubre del 2020, Amazon avanzó hacia un territorio inexplorado: el del gaming free-to-play. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una alianza con Riot Games, la empresa madre de League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra y VALORANT. Desde entonces, todas las personas que juegan alguno de los títulos de Riot y que tengan una suscripción Prime pueden reclamar recompensas y beneficios exclusivos como puntos Riot, skins para personajes, gestos, puntos de experiencias y muchos otros bonificados rotativos de manera mensual.

¿Cómo se puede tener una suscripción de Prime Gaming?

- Se debe contar con una cuenta de Amazon Prime Video de antemano. En el caso de Argentina, por ejemplo, el precio de una suscripción mensual es de $319 por mes, más el Impuesto País, el IVA y el Impuesto del 35% por ser un servicio dolarizado. El precio final se aproxima a unos $523 por mes.

- Si ya tenés una cuenta, debés dirigirte a primevideo.com para dar de alta el usuario de Prime Gaming.

- Para dar de baja el servicio, hay que ingresar al menú “Cuenta”, luego “Configuración” y a la pestaña “Mi Cuenta”. Desde allí se pueden administrar las suscripciones.

- Hay que tener en cuenta que todos los servicios “Prime” de Amazon están ligados a la misma cuenta de Amazon Prime Video. Si bien cualquiera se puede dar de baja, la única que hará que se cancele la suscripción paga es la baja de la cuenta principal de la plataforma de video on demand.

