Todos los videojuegos que van a llegar durante el 2022

Con el cierre del 2021, se cerró también un nuevo año todavía muy marcado por la pandemia. A los retrasos en los plazos de lanzamiento de muchos juegos, se le sumo un gran problema con el stock de las consolas de nueva generación, ante la falta de muchos componentes necesarios. El 2022 llega con la esperanza de que se normalice esa situación y un gran listado de lanzamientos, entre los que se cuentan títulos muy esperados, con la continuidad de franquicias enormes y muy elegidas por la audiencias gamer. Este es un repaso de los juegos que llegarán en el 2022, tanto los que ya cuentan con una fecha de lanzamiento como los que todavía esperan a marcar su lugar en el calendario:

ENERO

Weird West (PS4, Xbox One y PC) - 11 de enero

Monster Hunter Rise (PC) - 12 de enero

The Anacrusis (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 13 de enero

God of War (PC) - 14 de enero

Expeditions: Rome (PC) - 20 de enero

Rainbow Six Extraction (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 20 de enero

Windjammers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC y Stadia) - 20 de enero

Kingdom of the Dead (PC) - 26 de enero

Leyendas Pokémon: Arceus (Switch) - 28 de enero

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) - 28 de enero (también se lanzará en PC, aunque sin fecha precisa todavía)

La colección incluye Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy

FEBRERO

Sin dudas, febrero va a ser -según las fechas que se revelaron por ahora- uno de los meses más interesantes del año. Durante este mes se van a lanzar varios títulos que están entre los que más expectativas generan en la comunidad gamer: desde OlliOlli World y Sifu, hasta Horizon: Forbidden West y Elden Ring, el que para mucho es el lanzamiento más esperado del año.

Life is Strange Remastered Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia) - 1 de febrero

Dying Light 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 4 de febrero

OlliOlli World (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) - 8 de febrero

Sifu (PS4, PS5 y PC) - 8 de febrero

Crossfire X (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 10 de febrero

A Memoir Blue (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) - 10 de febrero

Edge Of Eternity (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 10 de febrero

Lost Ark (PC) - 11 de febrero

Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 15 de febrero

The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC) - 17 de febrero

Total War: Warhammer 3 (PC) - 17 de febrero

Después de la aclamada primera entrega, PlayStation buscará sorprender con nuevo contenido a los fans de la franquicia (Foto: PlayStation)

Horizon: Forbidden West (PS4 y PS5) - 18 de febrero

Monark (PS4, PS5, Switch y PC) - 22 de febrero

Destiny 2: La reina bruja (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 22 de febrero

Assetto Corsa Competizione (PS5 y Xbox Series X/S ) - 24 de febrero

Martha is Dead (PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC) - 24 de febrero

Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 25 de febrero

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch y PC) - 25 de febrero

Grid: Legends (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 25 de febrero

Dragon Quest X Offline (PS4, PS5, Switch y PC) - 26 de febrero

(Foto: Bandai Namco)

MARZO

ELEX 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 1 de marzo

Babylon’s Fall (PS4, PS5 y PC) - 3 de marzo

The Cruel King and the Great Hero (PS4 y Switch) - 4 de marzo

Gran Turismo 7 (PS5 y PS4) - 4 de marzo

Triangle Strategy (Switch) - 4 de marzo

SpellForce 3 Reforced (PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S) - 8 de marzo

Chocobo GP (Switch) - 10 de marzo

Phantom Breaker: Omnia (PS4, Xbox One, Switch y PC) - 15 de marzo

Tunic (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 16 de marzo

Persona 4 Arena: Ultimax (PS4, Switch y PC) - 17 de marzo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 18 de marzo

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 25 de marzo

Starship Troopers: Terran Command (PC) - 31 de marzo

Weird West (PC, PS4 y Xbox One) - 31 de marzo

ABRIL

Abril cuenta con pocos lanzamientos confirmados por ahora -especialmente si se tiene en cuenta los meses previos- pero uno de los títulos que llega ese mes fue protagonista de una de las pequeñas polémicas del 2021. Desde GSC Game World, el estudio responsable de S.T.A.L.K.E.R. 2, habían expresado el interés de incluir “metahumanos” del metaverso de STALKER. Aunque aclararon que la tecnología blockchain solo se iba a implementar en este aspecto, la respuesta negativa de parte de su comunidad no se hizo esperar. Todo en el marco de una industria que parece sentirse obligada a avanzar en este sentido sin tener muy claro el objetivo y sin entender que es un tema que requiere de mayores niveles de explicación para no alejar al público que desconfía. Finalmente, decidieron cancelar la iniciativa.

13 Sentinels: Aegis Rim (Switch) - 12 de abril

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Xbox Series X/S y PC) - 28 de abril

MAYO

Vampire: The Masquerade - Swansong (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) - 19 de mayo

Sons of the Forest (PC) - 20 de mayo

Forspoken (PS5 y PC) - 24 de mayo

(Foto: Square Enix)

La segunda parte del año está llena de rumores, pero pocas certezas cuando se habla de fechas específicas de lanzamientos. Saints Row (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) el 23 de agosto, Test Drive Unlimited Solar Crown (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) el 22 de septiembre y Starfield (Xbox Series X/S y PC) el 11 de noviembre son tres títulos que ya cuentan con su lugar en el calendario.

Sin embargo, no es todo lo que tiene preparado el 2022. El año va a estar cargado de nuevos juegos y muchos todavía no tienen una fecha puntual para su llegada al público, aunque sí se sabe que lo harán durante los próximos 12 meses. Kirby y la Tierra Olvidada (Switch), A Plague Tale: Requiem (PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC), Bayonetta 3 (Switch), Digimon Survive (PS4, Xbox One, PC y Switch), God of War: Ragnarok (PS5 y PS4), Hogwarts Legacy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S), The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Switch) -aunque falten certezas para afirmar que su lanzamiento sea durante el 2022-, The Lord of the Rings: Gollum (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC), Multiversus (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC), Sonic Frontiers (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC), Splatoon 3 (Switch), Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series X|S y PC) y Tchia (PS5, PS4 y PC) son solo algunos de los nombres de la larga lista que prepara este año.

