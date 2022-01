Los 10 videojuegos más esperados de 2022

El año terminado dejó excelentes videojuegos y seguramente algunas gemas ocultas que se van a descubrir en los próximos meses, pero 2022 ya está entre nosotros y promete todavía más experiencias de primer nivel en el mundo de los videojuegos. Con la nueva generación de consolas todavía dando sus primeros pasos, estos son los diez títulos –anunciados– más esperados de 2022.

Pokémon Legends: Arceus (Nintendo Switch) – 28 de enero

La nueva región Hisui es un antecedente de la región más grande de la franquicia Pokemon: Sinnoh

La nueva entrega de la franquicia Pokemon es especial por una variedad de razones. Por un lado, es el primer título que va a llegar después de las celebraciones por el 25° aniversario de la propiedad. Por otro, va a cambiar las bases de la fórmula vista en prácticamente todos los juegos anteriores de la saga principal para llevar a los players a una época pasada donde van a poder ver el origen de las pokebolas y nuevas versiones de criaturas ya conocidas, así como también algunas sorpresas. Aunque los trailers no anticipan una calidad gráfica muy destacable, los y las fans están entusiasmados por vivir el nuevo capítulo de la franquicia y sus novedades.

OlliOlli World (PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) – 8 de febrero

OlliOlli World renueva la estética de la franquicia y expande sus posibilidades (Foto: Nintendo)

En el terreno de los juegos independientes, OlliOlli World se destaca como uno de los más esperados por la comunidad. Después de dos geniales entregas de OlliOlli, la franquicia se renueva para su tercera parte multiplicando su contenido. El título de skate en 2D promete sumar pruebas y terrenos nunca antes vistos en la saga, junto con una mayor libertad de exploración para conseguir nuevas misiones y un renovado apartado de cosméticos. Adicionalmente, el estilo visual de la franquicia deja el pixel art de lado para presentar escenarios y personajes hechos a mano.

Sifu (PlayStation 4/5, PC) – 8 de febrero

Sifu propone un interesante sistema de combate basado en ataque, defensa y maniobras evasivas (Foto: PlayStation)

Otro indie que llamó mucho la atención durante 2021 fue Sifu, un roguelike particular que se centra en las artes marciales y les da una interesante vuelta de tuerca a las típicas mecánicas del género. La trama presenta a un personaje que es dado por muerto, pero gracias a un extraño talismán puede volver a la vida. La historia de venganza se desarrolla en una sola noche a través de diferentes escenarios y luchando contra distintos enemigos en un sistema de combate donde la estrategia es clave.

Horizon Forbidden West (PlayStation 4/5) – 18 de febrero

Horizon Forbidden West incorpora muchas mecánicas de desplazamiento para hacer más entretenida la exploración y más variado el combate

PlayStation va a arrancar su año con mucha potencia en febrero gracias a la esperada secuela de Horizon: Zero Dawn. La nueva aventura de Aloy va a expandir todo lo que se vio en el primer título con nuevos escenarios, enemigos más poderosos y una gran variedad de mecánicas inéditas que van a ofrecer todo tipo de opciones a la hora de explorar, hacer sigilo y combatir. El mundo de Horizon Forbidden West promete estar mucho más vivo, con muchos personajes nuevos, algunos regresos y mucha más información sobre este escenario post-apocalíptico que cautivó a los fans de PlayStation en 2017.

Elden Ring (PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 25 de febrero

Elden Ring fue descrito por su director Hideata Miyazaki como algo muy cercano a su videojuego ideal

Posiblemente el videojuego más esperado del año, votado como tal dos años consecutivos en The Game Awards, Elden Ring desembarca en consolas y PC el 25 de febrero. El nuevo trabajo de From Software continúa evolucionando la fórmula de los videojuegos como Dark Souls y Bloodborne para presentar una historia completamente nueva y cargada de épica escrita por George R.R. Martin (Game of Thrones). Con una dificultad endemoniada, muchas mecánicas nuevas y un mapa gigantesco para explorar, el título ya dio que hablar y va a seguir haciéndolo durante todo 2022.

Forspoken (PlayStation 5, PC) – 24 de mayo

Forspoken tiene una trama centrada casi exclusivamente en personajes femeninos (Foto: Square Enix)

Entre las numerosas apuestas de Square Enix para 2022, Forspoken se destaca por su originalidad y escala. La actriz Ella Balisnka (Los Ángeles de Charlie) se encargó de poner la voz y realizar la captura de movimiento de la protagonista, una neoyorkina que es transportada a un mundo de fantasía y queda atrapada en medio de un conflicto lleno de personajes y mucha magia. Con un mundo abierto lleno de peligros y desafíos, Forspoken propone acción única y una historia fresca.

God of War Ragnarok (PlayStation 4/5)

God of War Ragnarok va a representar el final de la saga nórdica para Kratos, pero se desconoce qué puede venir después

Aunque los próximos tres videojuegos no tienen fecha de lanzamiento confirmada, se trata de títulos anunciados para 2022 que muy probablemente logren cumplir con sus promesas. El primero es nada más y nada menos que God of War Ragnarok, que va a continuar la historia de Kratos y Atreus para dar respuestas sobre la franquicia y continuar desarrollando lo que será el futuro para estos personajes. Como sucedió con la entrega anterior, se espera que la secuela se posicione entre los mejores títulos del 2022.

A Plague Tale: Requiem (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC)

La secuela de A Plague Tale: Innocence promete una historia tan desgarradora como la primera (Foto: captura)

Otra esperada secuela es A Plague Tale: Requiem, que también promete expandir sobre lo que hizo su excelente primera parte. La historia de Amicia y Hugo va a presentar muchos nuevos desafíos y terrores, pero también va a contar con muchos nuevos recursos para enfrentarlos. A Plague Tale: Innocence se actualizó para la nueva generación de consolas durante 2021 y la secuela no planea desembarcar en las plataformas anteriores para dejar bien marcada la diferencia entre los dos títulos.

Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

La franquicia Bayonetta cuenta con algunas de las mejores mecánicas que explotan al máximo el género hack n slash (Foto: captura)

Anunciado oficialmente en 2017, Bayonetta 3 presentó su primer trailer oficial en 2021, anticipando a los fans mucha más acción y un nuevo look de la protagonista. Aunque se mostró poco del título, las experiencias que dejaron los juegos anteriores son razón suficiente para esperar la tercera parte con muchas ganas. Más allá de otros títulos anunciados, pero todavía en el limbo y sin fecha, Bayonetta 3 es una de las más grandes apuestas de Nintendo para 2022.

Starfield (Xbox Series X/S, PC) – 11 de noviembre

Starfield será el primer lanzamiento de Bethesda desde que fue adquirido por Xbox Game Studios (Foto: @StarfieldGame)

Si todo sale bien, en noviembre de 2022 se va a lanzar la nueva apuesta de Bethesda Softworks, estudio responsable de crear los mundos de Fallout, The Elder Scrolls, DOOM y otras franquicias enormes. El nuevo título va a sacar al equipo de su zona de confort para presentar una aventura de ciencia ficción llena de exploración, rol y acción. Se trata de la primera propiedad original del estudio en 25 años y va a utilizar una versión más potente de su motor gráfico para aprovechar las capacidades de las nuevas consolas. Adicionalmente, después de la compra del estudio por parte de Xbox, Starfield va a ser exclusivo de la marca, lo que probablemente signifique que va a estar desde su lanzamiento en Game Pass.

Nintendo reveló un solo adelanto de la esperada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, esperada para 2022

Aparte de los diez videojuegos que componen la lista, la secuela sin título de The Legend of Zelda: Breath of the Wild también rankea muy alto entre los más esperados, pero hay muy poca información al respecto como para asegurar su llegada en 2022, al menos por ahora. Otros títulos muy esperados que no se pueden dejar de mencionar son Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Martha Is Dead (24 de febrero), Gran Turismo 7 (4 de marzo), Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin (18 de marzo), Have a Nice Death (marzo), S.T.A.L.K.E.R. 2 (28 de abril), Company of Heroes 3, Digimon Survive, Gotham Knights y Final Fantasy XVI.

