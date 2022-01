The Witcher en Netflix: la cantidad de jugadores se triplicaron después del estreno de la segunda temporada

142 millones de la serie fueron vistas desde su lanzamiento el pasado 17 de diciembre. (Netflix)

Hace dos semanas llegaba a Netflix la segunda temporada de The Witcher, la serie basada en la franquicia de libros y videojuegos. Después de una primera entrega que rompió récords de audiencia en la plataforma de streaming, la nueva parte de la adaptación siguió el mismo camino, generando una propuesta que parece ser cada vez más sólida para los fans (aunque tengan diferencias con algunas decisiones que se toman en la historia) y el nuevo público. Pero el impacto del estreno no solo alcanzó a la serie en sí misma y uno de los efectos fue el crecimiento de los jugadores en Steam.

The Witcher 3 es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia y logra mantener niveles muy altos de popularidad años después de su lanzamiento. Ahora, con el estreno de la segunda temporada, el interés del título se reavivo. Según el sitio steamdb -que da cuenta de los juegos más jugados en la plataforma- The Witcher 3 alcanzó hoy un pico de casi 80 mil players .

Mientras que las semanas previas al estreno de la segunda temporada, el título tenía un promedio de entre 20 y 25 mil jugadores por día, ahora triplicó esos valores. Aunque mantiene distancia con su pico histórico -que fue de más de 103 mil players hace dos años cuando se estrenó la primera temporada- es una cifra que sigue siendo muy destacada. Además, con esos números está dentro del top 15 de títulos más jugados en Steam en este momento.

La segunda temporada, que se puede ver en Netflix, subió la apuesta con respecto a su primera parte, tanto en la historia, como en su apartado visual. “Con Kaer Morhen tomamos referencias desde la India y sus ciudadelas, Europa del norte y del este, ciudades escandinavas, arquitectura japonesa. Es una forma de hacer que el mundo se sienta más rico, amplio y más abierto”, dijo Andrew Laws, Diseñador de Producción y Diseñador de concepto de criaturas de la serie. También resaltó el objetivo de ofrecer un mundo que sea percibido como algo nuevo por todos los que pasaron mucho tiempo explorándolo dentro del juego.

Laws también destacó el trabajo que se realizó con los diferentes monstruos: “Este año, siento que las criaturas tienen mucha más profundidad y hemos desarrollado sus movimientos de formas mucho más detalladas. Una gran parte de lo que hacemos esta temporada es hacer crecer el rol de los monstruos porque empezamos a entender sus orígenes”.

Aunque todavía no hay datos oficiales con respecto a la popularidad que alcanzó la serie con la nueva entrega -y se sabrá con mayor certeza una vez que haya pasado un mes desde su estreno-, todavía queda mucho en el futuro de la adaptación, pero también del propio juego. Durante el segundo trimestre de este año, si no se registra ninguna demora, se va a lanzar la actualización de The Witcher 3 para las consolas de la nueva generación , por lo que el título puede generar una nueva oleada de interés, tanto en fans históricos como en nuevo público. Esta versión será gratuita para todos los que ya posean el título.

Además, junto con la segunda temporada, se presentó el primer teaser de Blood Origin, la precuela que se va a ubicar 1200 años de los sucesos de la serie principal y va a mostrar cómo era el mundo plagado de hombres, monstruos y elfos, que son los que se van a unir para que pueda aparecer el primer brujo. Los fans del proyecto de Netflix pueden estar tranquilos, porque contará con una tercera temporada y ya se está trabajando en los nuevos guiones, aunque todavía no hay información sobre cuál sería la fecha de estreno.

