El director de Elden Ring confesó que no disfruta sus propios videojuegos

Elden Ring expande la fórmula de los soulsborne con combate montado y nuevas mecánicas de juego (Foto: Bandai Namco)

Uno de los videojuegos más esperados de 2022 es Elden Ring, el nuevo título de From Software, estudio detrás de Dark Souls y Bloodborne, entre otros populares ejemplos. Hideata Miyazaki, director detrás de estas experiencias, fue entrevistado por la revista Edge esta semana para anticipar la llegada de su nueva creación y confesó que no disfruta mucho de pasar el tiempo en sus propios videojuegos .

Aunque las discusiones alrededor de los títulos de From Software suelen relacionarse a la dificultad que proponen, las razones de Miyazaki son muy diferentes. “Me trae muchas viejas emociones, muchos viejos recuerdos y se vuelve un poco abrumador, ya no se siente como jugar”, explicó el presidente del estudio. Por estas razones Hideata Miyazaki todavía no probó la remake de Demon’s Souls que se lanzó en PlayStation 5 a fines del año pasado, aunque comentó estar contento con lo que pudo ver gracias a su “aspecto fresco” y “nuevos gráficos de última generación”.

El director de Elden Ring comentó un poco más sobre la aclamada remake de uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años: “Algo realmente divertido fue ver a Bluepoint Games proponer cosas que no consideramos y abordar ciertos elementos del juego, sus visuales y mecánicas, de una manera que o no era posible o no hicimos en su momento. Así que verlos investigando y aplicando estos nuevos procesos de pensamiento y nuevas técnicas, fue algo realmente emocionante e interesante para mí”.

La remake de Demon's Souls estuvo a cargo de Bluepoint Games, estudio que fue luego adquirido por PlayStation

La entrevista publicada por Edge contiene 16 páginas cargadas de nueva información sobre el título, el trabajo de George R.R. Martin en la construcción del universo de Elden Ring y las nuevas mecánicas que separan al título de los anteriores souls, entre muchas otras cosas. En otras entrevistas recientes, además, Hideata Miyazaki anticipó que Elden Ring está muy cerca de ser su videojuego ideal , lo que entusiasmó todavía más a los fans que lo esperan con ansias.

El nuevo título de From Software va a desembarcar en PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de diciembre. La beta cerrada celebrada hace algunos meses anticipa una experiencia llena de contenido y desafíos, con elementos que van a atraer tanto a fanáticos de la fórmula como a muchos nuevos jugadores.

