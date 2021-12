¿Cuál será el próximo personaje que se sume a Marvel’s Avengers?

Spider-Man se sumó a Marvel's Avengers para cerrar 2021 (Foto: Square Enix)

A pesar de los numerosos problemas de lanzamiento y de los inconvenientes para sumar todo el contenido prometido del primer año, Marvel’s Avengers continúa adelante con una modesta base de jugadores y promesas de más novedades por venir. A semanas de incorporar a Spider-Man a la acción, nuevos rumores aseguran que hay otro personaje en camino.

Por ahora no hay información oficial al respecto, pero una filtración anticipa que She-Hulk se va a incorporar a la grilla de personajes el próximo año. La información llegó de la mano del mismo usuario de Twitter que adelantó que Christopher Judge, la voz de Kratos en God of War (2018), iba a interpretar a Black Panther en el videojuego de Crystal Dynamics y Square Enix.

Esta semana, dicho usuario aseguró que la actriz Krizia Bajos va a interpretar a Jennifer Walters/She-Hulk en el videojuego. Bajos participó con papeles menores en una gran cantidad de videojuegos en este último año, desde Cyberpunk 2077 a Psychonauts 2, pasando también por Far Cry 6, Halo Infinite y la serie animada de League of Legends, Arcane. Aunque desde el estudio todavía no mencionaron nada al respecto, la misma actriz compartió el tweet junto con un emoji de corazón verde, lo que sugiere que es mucho más que un rumor.

Desde su lanzamiento a mediados de 2020, Marvel’s Avengers incorporó a Hawkeye (Clint Barton), Hawkeye (Kate Bishop), Black Panther y Spider-Man a su lista de personajes jugables. Rumores alrededor del título anticipaban a diferentes héroes que pasarían a integrar el plantel, como Ant-Man, Captain Marvel, Scarlet Witch y Doctor Strange, que posiblemente se sumarían al videojuego más adelante. En la lista también figuraba She-Hulk, aunque no muchos fans la pensaron como una prioridad para la aventura.

Lo cierto es que hay otras situaciones que pueden ser un indicio de la veracidad de este rumor y tiene que con la adaptación de She-Hulk a un nuevo formato. El personaje está muy cerca de sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con su futura serie en Disney+, por lo que se está preparando para recibir una nueva ola de popularidad de la mano de fans nuevos y no tanto. Tatiana Maslany (Orphan Black) será la encargada de interpretar al personaje que va a contar con el mismísimo Hulk (Mark Ruffalo) como mentor para acompañarla a la hora de descubrir y controlar sus particulares habilidades.

Las más recientes actualizaciones de Marvel’s Avengers incorporaron a Spider-Man junto con nuevas misiones y también descartaron algunas mecánicas muy criticadas por los fans para continuar en el camino hacia la mejor experiencia posible para sus jugadores. Se espera que Square Enix detalle los planes que tiene para el juego durante 2022 en las próximas semanas, donde posiblemente confirmen esta nueva noticia y tal vez anticipen alguna otra futura incorporación para el resto del año.

También habrá que esperar para ver con qué contenido se suma la heroína a la experiencia. Generalmente, los distintos personajes cuentan con una campaña exclusiva, así como también misiones y desafíos nuevos, pero She-Hulk todavía no es una protagonista tan llamativa ni popular como Black Panther o Spider-Man, lo que llevó a algunos usuarios a sugerir que no se va a sumar al título sola.

