El estudio detrás de Control y Alan Wake planea un título free-to-play de la mano de Tencent

Después de confirmar el desarrollo de Alan Wake 2, Remedy compartió esta semana nuevos detalles oficiales de otro de sus próximos proyectos. Con el nombre en clave Vanguard, que seguramente no va a mantener para no asociarse con Call of Duty, se tratará de un shooter multijugador gratuito que será publicado en conjunto con Tencent, el gigante tecnológico chino.

Según la información compartida por Remedy, Vanguard va a ser un shooter cooperativo PvE “que combina la experiencia narrativa y la acción de Remedy en una experiencia multijugador inmersiva”. El título está siendo desarrollado en Unreal Engine tanto para PC como para consolas, pero recién está en etapas tempranas de producción, por lo que no hay siquiera capturas para compartir con la comunidad gamer. De todas maneras, se anticipó que va a tener el calibre de las anteriores experiencias AAA del estudio.

En el comunicado oficial del estudio también se especificaron los detalles de la relación entre Remedy y Tencent respecto al proyecto. El desarrollo de Vanguard está siendo financiado por ambas compañías para que el shooter se pueda lanzar a nivel mundial de la mano de Remedy y en mercados asiáticos selectos por Tencent. La distribución, sin embargo, va a correr por cuenta de cada empresa, estando en occidente a cargo de Remedy. Ambos estudios anticiparon que van a repartir un porcentaje de las ganancias a la otra una vez hagan los balances correspondientes post-lanzamiento.

Otro punto importante del acuerdo determina que Tencent se va a encargar por completo de los procesos de localización de Vanguard y que tiene los derechos para realizar la versión mobile del juego. El mercado de juegos para celulares en Asia es mucho más grande que en el resto del mundo y tener una versión mobile de Vanguard podría tranquilamente ser la diferencia entre un título que pasa por debajo del radar y un éxito rotundo en la región. En caso de que Tencent decida adaptar Vanguard a celulares, las ganancias de esa versión del juego van a ser exclusivas de la compañía china.

El futuro shooter va a ser la primera experiencia de Remedy en el terreno de los juegos como servicio , después de enfocarse en experiencias más que interesantes para un solo jugador. “Estamos construyendo algo nuevo y emocionante para el espacio multijugador cooperativo con las fortalezas de Remedy – explicó el CEO Tero Virtala–. Ampliar nuestras capacidades para asumir responsabilidades editoriales es el siguiente paso en el desarrollo de nuestra empresa. Estamos entusiasmados con esta asociación a largo plazo con Tencent y podemos decir con confianza que encaja perfectamente en el apoyo a los ambiciosos planes de Vanguard”.

Remedy no es el primer estudio, y tampoco será el último, en expandir sus capacidades para distribuir sus videojuegos aparte de desarrollarlos. Otras empresas decidieron dar ese paso este año y hacerse cargo de la publicación de títulos sin la intervención de terceros. Se desconoce, sin embargo, si planean aplicar este modelo con otros de los videojuegos que están desarrollando actualmente. El equipo de Remedy está trabajando en una campaña para un solo jugador del shooter CrossfireX aparte de Alan Wake 2, la esperada secuela que va a abrazar el survival horror. Adicionalmente, meses atrás también se anunció una experiencia multijugador situada en el universo de Control, otra de sus aclamadas propiedades.

CrossfireX TWITTER/@PLAYCROSSFIREX

Por su parte, Tencent continúa siendo un actor importantísimo para la industria, con mayoría de acciones en algunos de los estudios más grandes del sector, asociaciones similares a la que entabló con Remedy para Vanguard y una gran cantidad de proyectos en camino. Al igual que PlayStation y Xbox, durante 2021 se encargó de adquirir compañías y expandirse a pasos agigantados para continuar trabajando en nuevas experiencias que se van a lanzar en los próximos años con una infraestructura de trabajo que emplea a miles y miles de personas.

Fans de Remedy y sus diferentes videojuegos están entusiasmados por ver novedades del estudio, aunque algunos también están preocupados por la gran cantidad de proyectos que se están desarrollando en simultáneo, lo que puede afectar tanto la calidad de los mismos como el bienestar de los desarrolladores.

