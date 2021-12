Star Wars Eclipse: se filtraron detalles del nuevo videojuego de la franquicia

Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

Uno de los anuncios más comentados de la última edición de The Game Awards fue Star Wars: Eclipse, el nuevo videojuego de la popular franquicia que estará desarrollado por Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human). Aunque sus responsables anticiparon que el título no va a salir hasta 2024 aproximadamente, esta semana se filtraron nuevos detalles sobre lo que se viene.

La información fue compartida por el usuario de Twitter AccNGT, que previamente había revelado imágenes del juego antes de su anuncio oficial. La información hasta el momento anticipaba otra aventura interactiva típica de Quantic Dream, situada en la era de la Alta República –unos 200 años antes de Episodio I– y con decisiones que van a cambiar por completo la historia y sus finales.

Según AccNGT, Star Wars: Eclipse va a ser un videojuego de acción y aventura en un mundo abierto y con algunos elementos multijugador. La historia del título fue creada específicamente para esta ocasión y va a ser completamente nueva para la franquicia, aunque se esperan las participaciones de personajes y locaciones muy bien conocidas por los fans. Uno de los ejemplos recientes que más se acerca a la jugabilidad que se anticipa es The Last of Us Part II, que parece haber servido como algún tipo de inspiración al equipo de desarrollo.

De todas maneras, los nuevos detalles filtrados también adelantan que el juego ya lleva más de un año y medio de desarrollo con el motor creado por el estudio, que no está diseñado para generar el mismo tipo de acción que otros títulos de mundo abierto, sino basa muchas de sus acciones en Quick Time Events.

Es muy temprano para hablar de una fecha de lanzamiento, pero las plataformas en las que se va a lanzar Star Wars Eclipse también son un misterio. Lo más probable es que el título desembarque en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero no se descartan otras plataformas.

Más allá del entusiasmo que genera un nuevo videojuego de Star Wars con una historia original, el anuncio de Eclipse también recibió muchas críticas negativas por el pasado del estudio. Quantic Dream, al igual que Ubisoft el año pasado y Activision Blizzard en 2021, fue denunciado por fomentar una cultura de trabajo tóxica con fuerte discriminación. Los directivos no solo negaron las acusaciones, sino que en 2018 iniciaron acciones legales contra los periodistas y medios que cubrieron las denuncias, con distintos resultados en los últimos años.

Por lo pronto, el trailer cinematográfico de Star Wars: Eclipse cumple con la tradición de la franquicia para presentar una historia atractiva cargada de personajes y con contenido visualmente impactante. Puede que la versión final del juego se vea muy diferente a lo que se mostró, pero las expectativas ya están por las nubes.

