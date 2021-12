PlayStation lanzó la Promoción de Fiestas con grandes títulos de su catálogo

Imagen de "Ghost of Tsushima". EFE/Foto cedida

En línea con las diferentes descuentos que se lanzan con motivos de las festividades de fin de año, desde el 22 de diciembre -y hasta el 19 de enero- estará disponible la Promoción de Fiestas, el momento en el que muchos títulos disponibles en la consola de Sony se pueden adquirir con premios especiales a través de PlayStation Store.

Son muchos los títulos en rebajas y algunos se ubican entre los lanzamientos más importantes de los últimos años, por lo que es una buena oportunidad para que los jugadores los sumen a sus bibliotecas aprovechando las ofertas. Comenzando por los simuladores de deportes, NBA 2K22 se puede adquirir con un 50% de descuento tanto en PS4 como en PS5. Por su parte, FIFA 22 -la última entrega de la franquicia- está rebajado un 60% para PS4 y 40% para PS5.

También hay videojuegos premiados en oferta: It Takes Two -uno de los grandes favoritos del 2021 y que se coronó en la categoría de Juego del Año en The Game Awards- está disponible a mitad de precio. Deathloop, elegido como Mejor dirección y Mejor dirección Artística y también nominado al juego del año, cuenta con un descuento del 50% para todos los usuarios que quieran adquirirlo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy, ganador en la categoría de Mejor narrativa, está rebajado un 35%. Este título fue una de las sorpresas más agradables del año. Superando las malas impresiones que dejó la experiencia previa de la empresa, Square Enix ofreció un juego que cautivó a la comunidad y que llegó acompañado por una gran banda de sonido.

Otros títulos destacados en oferta son Call of Duty Vanguard -el juego más vendido del año-, Back 4 Blood, Ghost of Thushima y Assassin’s Creed Valhalla, que son algunos de los juegos más comentados de los últimos tiempos, pero no todos por las mismas razones. Aunque ya hay opciones para los diferentes gustos de los usuarios, desde PlayStation advirtieron que a partir del 5 de enero se van a sumar más títulos al catálogo de promociones.

