Uncharted: la adaptación cinematográfica estrenó un nuevo trailer con mucha más acción

La adaptación cinematográfica del videojuego de PlayStation está protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg

Tom Holland está pasando por un gran momento gracias al reciente estreno de Spider-Man: No Way Home y Sony aprovechó el momento para lanzar un nuevo trailer oficial de la esperada película de Uncharted. Holland va a interpretar a una versión joven de Nathan Drake, mientras que Mark Wahlberg se va a encargar de darle vida a su compañero de aventuras, Sully.

A pesar de que el nuevo adelanto presenta material ya visto en el trailer anterior, también presenta varias secuencias nuevas y mucho más protagonismo del villano interpretado por Antonio Banderas. Los personajes principales están en busca de un legendario tesoro perdido hace 500 años y deberán resolver acertijos y superar todo tipo de pruebas para poder encontrarlo, tal y como sucede en los diferentes videojuegos de la franquicia.

Al igual que el primer trailer, el estrenado esta semana también presenta varias escenas de acción que homenajean a los diferentes títulos de la saga desarrollada por Naughty Dog. La historia de la película escrita por Rafe Judkins (Agents of SHIELD, The Wheel of Time) y dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) toma elementos de las distintas entregas para presentar el origen de Nathan Drake como buscador de tesoros.

(Foto: captura)

El trailer también menciona por primera vez al hermano del protagonista, Sam, que los jugadores conocieron recién en la cuarta entrega de la franquicia. Tal y como pasó recientemente con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que adaptó dos videojuegos en una película, Uncharted parece estar en manos de realizadores que conocen las aventuras y decidieron combinar varias de sus principales características en una historia nueva. Esto anticipa sorpresas tanto para los fans como para los que no conocen nada de Uncharted, el principal objetivo de las adaptaciones cinematográficas aunque no muchas hayan podido lograrlo.

El personaje de Antonio Banderas también adelanta que hay un tesoro mucho más importante que todo el oro que puedan encontrar, algo que también es un elemento característico para la saga. Las aventuras de Nathan Drake suelen incluir tesoros legendarios y locaciones míticas como El Dorado o Shambala, que empiezan siendo todo lo que los relatos anticipaban, pero terminan ocultando secretos siniestros más que interesantes.

Sophia Ali completa el trío de protagonistas interpretando a Chloe Frazer y la última escena del trailer anticipa un look de Sully más fiel al material original, lo que sugiere que la película va a dejar sentadas las bases para que la franquicia se continúe expandiendo en el terreno cinematográfico con más historias, más aventuras, más tesoros y más personajes. Pero antes de hacer todo eso en un terreno nuevo para la franquicia, Hollywood exige una historia de origen que ya dividió a los fans.

Uncharted: Fuera del mapa es el título que la película recibió en Latinoamérica y va a estrenarse en febrero en cines.

SEGUIR LEYENDO: