10 momentos que reflejan cómo fue el año para la industria de los videojuegos

Llegamos a diciembre y parece que fue en un abrir y cerrar de ojos. Aunque parezca que la industria todavía no se repone completamente de los efectos de la pandemia y en el medio de la adaptación todavía incompleta a una nueva generación de consolas, el 2021 dejó grandes momentos para los videojuegos. Para bien o para mal, hubo una larga lista de situaciones que resaltaron sobre el resto y -dejando muchas afuera- elegimos 10 para resumir el año.

Halo Infinite, el regreso de un gigante

Luego de tantas idas y vueltas con lanzamientos que no terminaban de sobresalir en el mercado, Microsoft y 343 Industries lograron encontrar el rumbo correcto con Halo Infinite, principalmente al conseguir que su juego recobre la esencia de la saga con toda la potencia y calidad que se espera en un título de la actualidad . También adoptó la sublime estrategia de convertir su multiplayer en free-to-play, consiguiendo así que su audiencia crezca todavía más. La llegada desde el día uno a través de Game Pass solo potenció el alcance al que el juego podía aspirar.

New World, la montaña rusa del 2021

Amazon fue una de las compañías que más creció durante la pandemia. Este desarrollo se vio reflejado en el caudal de operaciones, el aumento de la facturación y la generación de nuevos negocios. Entre sus creaciones más impactantes estuvieron Prime Gaming y Amazon Game Studios. Esta última es responsable de New World, el juego AAA que cautivó a gran parte de la audiencia durante mediados de 2021.

En las primeras instancias todo parecía marchar bien con este MMORPG que compitió contra WoW, Final Fantasy XIV y The Elder Scrolls Online, pero la experiencia no se renovó a tiempo en su propuesta, el interés de los jugadores fue en retroceso y las caídas de los números en los servidores fueron completamente severas.

God of War llega a PC

Algo que hasta hace un tiempo parecía difícil, se logró concretar. Una de las figuras más importantes y exclusivas de PlayStation llega a PC con el propósito de atraer a una audiencia completamente nueva. Con el historial positivo y siguiendo la línea que Sony planteó con Horizon Zero Dawn, llegó el momento de ponerse en la piel de Kratos. Al fin es una realidad que se podrá disfrutar vía Steam desde enero de 2022. Sin dudas, PlayStation vio un mundo más allá de las consolas y entiende a una audiencia que cada vez diversifica más la forma en la que se suma a la comunidad gamer. No tratar de llegar al mayor público posible con cada título es casi un pecado.

GTA: The Trilogy, Battlefield 2042 y E-Football o como caer en la bajo el peso de los memes

Probablemente hayan sido los tres casos más polémicos y mediáticos del año. En términos globales, los fallos técnicos en los videojuegos estarán siempre presentes y los usuarios los recibimos con naturalidad, ya que no son excepciones. Las empresas rectifican los bugs mediante actualizaciones o parches conforme se recibe el feedback de su público. Sin embargo, hay casos que se volvieron inaceptables teniendo en cuenta que detrás había grandes jugadores. La herida que dejó Cyberpunk 2077 todavía parece ser muy reciente y la comunidad castiga si un lanzamiento fue acelerado.

El malestar que se produce es general, tanto para quienes tienen que crear el juego a base de jornadas de trabajo con extensiones imposibles, como para los usuarios que reciben un producto no finalizado o lleno de imperfecciones. Sin entrar en demasiado detalle sobre cada uno de los juegos mencionados en el subtítulo, los tres tuvieron errores que producían insatisfacción desde cualquier arista que se decida mirarlos, ya sea en jugabilidad o apartados audiovisuales que fueron memes mundiales. El difícil predecir si esto va a generar un impacto en los usuarios, pero la preventa de un juego en muchos casos va a pasar a ser un acto de pura fe.

Forza Horizon 5: la sorpresa de Microsoft

10-11-2021 Forza Horizon 5. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

No hay duda que el 2021 ha sido uno de los mejores años para Microsoft en temática gamer. Forza Horizon 5 fue un éxito absoluto que, si bien no terminó siendo el más vendido del año -ya que Call of Duty: Vanguard se llevó ese título-, sí es uno de los juegos que mejores repercusiones positivas generó en la comunidad. Viniendo de un Forza Horizon 4 que hacía casi todo bien, estamos frente a un juego que llevó el arcade de carreras a un nivel que sería raro ver superado en el corto plazo. Incluso los que no tenían a los juegos de carreras entre sus géneros favoritos encontraron en el título una propuesta que supera cualquier expectativa.

Hades gana premio Hugo

20-12-2021 El videojuego Hades POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO

Hades, el juego que originalmente se lanzó a fines del 2018, pero que tuvo su auge entre 2020 y 2021, sigue haciendo historia. El título se convirtió en el primer videojuego en ser premiado en los Hugo Award que reconoce a las mejores obras de ciencia ficción y fantasía. Más allá del reconocimiento en sí, lo que ya nadie puede negar es que los videojuegos son obras integrales y cuentan con la capacidad técnica, argumental y artística para ofrecer narrativas a la par o por sobre el cine, series o novelas.

Anuncio de Steam Deck y lanzamiento de Nintendo Switch OLED

15-11-2021 Steam Deck POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VALVE

Nintendo sigue lanzando versiones de su glamorosa Nintendo Switch, ahora con una pantalla llena de colores súper nítidos y más espacio para jugar en modo portátil. Aunque muchos esperaban en realidad novedades sobre la posible existencia de la Switch Pro, que no parece estar en los planes de Nintendo, lo que sí tuvieron es la oportunidad de acceder a una consola que dio un salto de calidad en algunos aspectos.

Por otra parte, Gabe Newell, CEO de Valve, sorprendió al mundo entero con la noticia de la producción de Steam Deck, una consola portátil muy potente que permitirá disfrutar del catálogo de Steam en un nuevo dispositivo. Se trata de un proyecto muy ambicioso que mezcla un desafío importantísimo de hardware y un claro cambio de mindset que busca llevar el gaming a todos los espacios de la vida.

Pokémon Unite, el “League of Legends” de Pokémon

29-11-2021 Pokémon Unite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE PLAY STORE

Pokémon Company está de acuerdo con que nadie tiene que quedarse afuera del campo mobile , por eso siguió los pasos de Wild Rift, el título con el que Riot Games llevó el League of Legends a otra plataforma. Las expectativas eran altas y Pokémon UNITE las cumplió a la perfección gracias, principalmente, a entender a qué audiencia estaba apuntando: un catálogo reducido de pokémon al momento del lanzamiento para que todos puedan familiarizarse con sus habilidades y posiciones ideales en el mapa, una jugabilidad sumamente intuitiva y partidas con tiempo limitado, pensando en un usuario que tal vez no cuenta con la misma disponibilidad que un player de PC o consola.

Resident Evil Village, el juego más terminado y su revolución en redes sociales por Lady Dimitrescu

22/01/2021 Resident Evil Village POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CAPCOM

Resident Evil, una de las sagas referencia en el género de terror y survival horror, trajo durante el 2021 una nueva entrega que, al igual que el caso de Halo Infinite, se notó el empeño por alzarse una vez más entre lo mejor de la industria de videojuegos y hacer honor a sus títulos previos, para atraer a recién llegados e históricos por igual. Aunque lejos de la categoría de GOTY donde se lo ubicó en algunos casos, ofreció una experiencia a la altura y personajes que cobraron una especial popularidad. El caso más destacado fue el de Lady Dimitrescu, que se instaló rápidamente en la conversación y fue la referencia más reconocible en la última entrega de la franquicia.

The Game Awards tuvo 85 millones de viewers

The Game Awards 2021. (foto: www.tonica.la)

Mientras que las audiencias de los Óscar, los Grammy y los Emmys son cada vez menores, The Game Awards va en ascenso. Geoff Keighley, gerente general de la premiación, confirmó que el 2021 tuvo el pico de espectadores más grande para la historia de la entrega de premios con 85 millones de viewers entre todas las plataformas. De esta forma, casi duplicó lo que fueron los números del 2019 que pisó los 45 millones viewers y superó el hito anterior que había marcado el 2020 con 83 millones de espectadores, según las cifras oficiales.

Si el 2020 fue el año de la explosión, el 2021 tenía que demostrar que el éxito no era pasajero ni una casualidad. Todas las cifras fueron el reflejo de una comunidad que no va a parar de crecer. Sin dudas, el gaming ya es un jugador más entre los actores más relevantes de la industria del entretenimiento, capaz de hacerle frente a gigantes que parecían indiscutidos.

