Pokémon ingresó al género MOBA con una experiencia simple y divertida

Cuando se anunció por primera vez con un trailer en YouTube, Pokémon UNITE recibió una oleada de críticas negativas provenientes de fans decepcionados, que esperaban una nueva entrega del clásico juego RPG.

Pero esa visión cambió cuando se lanzó, primero en Nintendo Switch el 21 de julio, y luego en iOS y Android el 22 de septiembre. El público se encontró con un MOBA (Multiplayer online battle arena, por sus siglas en inglés) simple de aprender y fácil de jugar. Allí radica la principal fortaleza de Pokémon UNITE: la sencillez.

En el género MOBA uno suele encontrarse con un mapa donde cada equipo tiene su base, y hay tres caminos principales vigilados por torres que se tienen que destruir para llegar a la base rival y ganar la partida. Pero en este caso hay dos caminos: uno arriba y otro abajo, y una jungla en el medio con enemigos neutrales. No existen las torres, sino que hay bases en las que se anotan puntos, y en eso consiste el juego: eliminar tanto a los enemigos neutrales como a los rivales para sumar energía (llamada energía Aeos), la cual se utilizará en las bases rivales para sumar puntos. Gana el equipo que más puntos tenga luego de 10 minutos.

La jugabilidad es fácil de aprender: en un total de 24 pokemones hasta la fecha, cada uno tiene dos habilidades pasivas, dos activas (de las que elige entre dos opciones a medida que sube de nivel) y una definitiva. En un puñado de partidas, el jugador ya puede encontrar el personaje y estilo que le sienta mejor. También puede llevar un objeto de combate, que es como una habilidad más, y puede ser una poción para curarse, velocidad X para subir la velocidad de movimiento temporalmente, o un ataque X para hacer más daño, entre otros. A eso se suman objetos equipados, que otorgan habilidades pasivas, y que se pueden mejorar con una moneda del juego: las fichas potenciadoras. El problema es que se obtienen muy lentamente de manera gratuita, pero el que esté dispuesto a pagar puede tener una ventaja considerable.

Cada nuevo jugador recibe 5 pokemones gratis, en las partidas normales también hay 4 pokemones usables que rotan a diario. Al jugar partidas y completar misiones se consiguen monedas Aeos, el principal dinero del juego, con el que se pueden comprar más personajes. Una ventaja allí es que ambos equipos pueden seleccionar el mismo pokémon en simultáneo, por lo que no se produce un desbalance. El problema por las microtransacciones llega con los objetos equipados: alguien que invierte dinero puede tener todos sus objetos en nivel máximo, lo cual le da ventaja en las partidas y pone una característica pay to win en el juego.

El juego se probó en un dispositivo Moto g30 y funcionó sin problemas, promediando 30 fps y sin problemas de conexión. Se encuentra partida muy rápido y los menús son intuitivos. Los controles no son para nada difíciles, pero el apuntado automático muchas veces falla. Por ejemplo, cuando hay una pelea en una línea y presionamos una habilidad, muchas veces se dirige a un enemigo neutral, y no al rival que queríamos impactar, y ese error puede costarnos no solo el combate, también la partida entera.

A fin de cuentas, la ventaja más grande que tiene Pokémon UNITE es su sencillez, en especial para los jugadores que no tienen experiencia en MOBA, es un juego fácil de aprender y dominar, además de volverse sumamente divertido con amigos. Que las partidas sean de solo 10 minutos lo hace ideal para jugar en momentos donde solo tenemos algunas pausas cortas y no tenemos tiempo para estar una hora de ocio. La contracara de lo simple es que puede volverse cansador después de varias partidas: se siente repetitivo y es necesario que esté en constante actualización.