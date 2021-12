Xbox Game Pass despide el año con 10 nuevos juegos para todos los gustos

Among Us desembarca finalmente en Xbox Game Pass para cerrar la primera tanda de videojuegos de diciembre, pero desde Microsoft ya anticiparon qué otros títulos van a llegar a su servicio de suscripción de aquí a fin de año. Con una interesante mezcla entre lanzamientos y títulos muy pedidos por los usuarios, Game Pass se prepara para cerrar su mejor año.

Ben 10: Power Trip (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

Desarrollado por Outright Games, el título basado en la franquicia de dibujos animados se lanzó originalmente a mediados de 2020. Ben 10 deberá viajar a Europa para detener un malvado plan, en una historia que cuenta con combates y puzles en entornos 3D llenos de secretos por descubrir.

Broken Age (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

La aventura gráfica animada a mano creada por Tim Schafer a partir de una campaña de Kickstarter también se incorpora este mes a Game Pass. Con un elenco de voces que incluye a Elijah Wood, Jack Black y Masasa Moyo, la historia presenta elementos de fantasía que influyen en la narrativa y proponen una experiencia única.

Firewatch (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

El servicio de suscripción de Xbox continúa sumando títulos galardonados. Firewatch es un juego en primera persona con paisajes impactantes y diálogos todavía más llamativos que pueden cambiar el curso de la historia mientras se desentrañan misterios y se investigan posibles peligros para la naturaleza. Se trata de una de las experiencias más inmersivas de la última década.

The Gunk (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

El único título de la lista que llega a Game Pass en el día de su lanzamiento es The Gunk, que viene compartiendo material desde el año pasado envuelto en mucho misterio. Los jugadores van a ponerse en la piel de viajeros espaciales en busca de recursos para cruzarse con The Gunk, una extraña sustancia que está contaminando distintos planetas y a las criaturas que los habitan.

Lake (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

Lanzado este mismo año, Lake es un título que propone una escapada virtual a un tranquilo pueblo rural de Estados Unidos en 1986. Los jugadores acompañan a Meredith, una empleada del rubro informático que se toma unas semanas de vacaciones en su pueblo natal para reconectar con amistades perdidas, apreciar un ritmo mucho más tranquilo que el de la ciudad y tomar importantes decisiones sobre su futuro.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

La última entrega de la franquicia de pelea más exitosa del mundo de los videojuegos también se suma a Game Pass desde esta semana. Mortal Kombat 11 reúne un elenco de personajes clásicos y no tanto en encarnizadas batallas cargadas de sangre, movimientos especiales y las amadas Fatalities. Aquellos que todavía no hayan experimentado el juego van a poder hacerlo mientras esperan novedades de una posible nueva entrega a cargo de Netherrealm Studios.

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

Otro título familiar que se suma para disfrutar en las fiestas tiene como protagonistas a los perros rescatistas más populares del mundo. Basado en el especial de la serie estrenado en 2018, el título les da superpoderes a los protagonistas para refrescar la fórmula y plantear escenarios cargados de acción y mucho trabajo por hacer. Al igual que el juego de Ben 10, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay fue desarrollado por Outright Games.

Race With Ryan (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

Para completar la selección con títulos de diferentes géneros, las carreras también dicen presente con Race With Ryan. Basado en el canal de YouTube Ryan’s World, el juego propone carreras en escenarios cargados de colores, protagonizadas por adorables personajes y creativos vehículos en diferentes modos de juego.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

La cuota de metroidvanias también está completa con el nuevo título de acción y exploración en 2D que funciona como precuela de Record of Lodoss War: Diadem of the Covenant, creado por Ryo Mizuno. El juego promete una experiencia ideal tanto para los fans de la franquicia como para los jugadores novatos que van a descubrirla gracias a Game Pass.

Transformers: Battlegrounds (Consola, PC y Nube) – 16 de diciembre

La última incorporación del mes –y del año- también llega este jueves 16 de diciembre y es nada más y nada menos que un videojuego de Transformers. Se trata del tercer título de la lista desarrollado por Outright Games y lanzados en estos últimos años. Invita a los jugadores a ayudar a los Autobots a detener a los Decepticons antes de que sea demasiado tarde.

Junto con las diez incorporaciones de este jueves, el próximo 31 de diciembre de 2021 Xbox Game Pass se despide de otros cinco títulos: Pro Evolution Soccer 2021 (Consola y Nube), The Little Acre (Consola y Nube), Yakuza 0 (Consola, PC y Nube), Yakuza Kiwami 1, (Consola, PC y Nube) y Yakuza Kiwami 2 (Consola, PC y Nube).

