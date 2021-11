Half-Life estaría preparando una nueva entrega con elementos de estrategia en tiempo real

La franquicia Half-Life se caracteriza por estar rodeada de misterio gracias a que sus responsables mantienen cualquier tipo de novedad en secreto hasta último momento. Ahora nuevos rumores sugieren que los fans de Valve deberían estar atentos a los próximos meses porque pueden estar cargados de novedades, aunque tal vez no de la manera que esperan.

El insider Tyler McVicker, que comparte todo tipo de novedades e informaciones alrededor de Valve, aseguró en uno de sus últimos videos que hay una nueva entrega de la franquicia Half-Life en desarrollo. El título con nombre en código Citadel no sería otro shooter en primera persona, sino que mezclaría los elementos típicos del género con estrategia en tiempo real para una experiencia cooperativa. McVicker lo describió como si “Left 4 Dead, Alien Swarm, un juego de estrategia y Half-Life tuvieran un hijo juntos”.

Otro interesante dato sugiere que dicho videojuego está siendo diseñado teniendo en cuenta las características de Steam Deck, la consola portátil que se va a lanzar a principios de 2022 en todo el mundo. Aunque no significa que va a ser exclusiva de la plataforma, sí se anticipa que probablemente sea la mejor manera de experimentar Citadel.

La última entrega de la franquicia, Half-Life: Alyx, se lanzó de manera exclusiva para Realidad Virtual y su preventa agotó las unidades de Valve Index, el casco desarrollado por el mismo estudio. A pesar de que la plataforma redujo considerablemente la cantidad de jugadores a la que el título podía llegar, para Valve era el paso lógico para sostener un importante elemento común a toda la saga: la innovación.

Teniendo eso en cuenta, lanzar un título pensado para Steam Deck podría ser más que llamativo teniendo en cuenta los géneros que se van a fusionar y las posibilidades de la plataforma, que ya demostró un gran rendimiento. De hecho, según McVicker, Citadel tenía un componente de Realidad Virtual que se acoplaba a una jugabilidad cooperativa asimétrica, pero terminaron descartándolo durante el proceso de desarrollo.

Lo cierto es que Valve todavía no confirmó ni negó la noticia y es posible que no lo haga por mucho tiempo, si prefiere mantener el desarrollo en secreto como suele hacerlo. McVicker estima que el videojuego no va a estar listo hasta dentro de un año y medio o dos. El lanzamiento oficial de Steam Deck se retrasó hace muy poco por no poder cumplir con la enorme demanda, lo que sugiere que podría haber otro retraso y más problemas antes de que la consola quede establecida como una opción para los jugadores.

Toda la información provista por McVicker proviene de data mining e investigaciones que el insider está llevando adelante desde 2018, según comentó. De todas maneras, su video también disparó falsos rumores y noticias erróneas que aseguraban que Half-Life 3 está en desarrollo. Como ya se confirmó anteriormente, la franquicia va a evolucionar hacia nuevos horizontes, pero probablemente nunca lo haga con el título Half-Life 3, que fue descartado por Valve hace varios años. Sobre esto, McVicker asegura que hay un pequeño grupo de trabajo elaborando la idea para la esperada tercera entrega, pero está lejos de ser una prioridad para el estudio.

Si Valve planea hacer un anuncio oficial antes de fin de año, puede que lo haga en The Game Awards 2021, donde algunos de los títulos más esperados dicen presente con trailers y novedades exclusivas. Sin embargo, si el desarrollo todavía tiene un largo camino por recorrer, es muy probable que no haya información hasta la llegada del título.

Half-Life: Alyx, la primera entrega de la franquicia en más de 15 años, se anunció unos seis meses antes de su lanzamiento y fue un éxito de ventas en el terreno VR. Eso dejó demostrado que Valve no necesita un aparato publicitario demasiado elaborado, sino que cualquier novedad alrededor de Half-Life va a recibir muchísima atención, sin importar su naturaleza.

