eFootball busca corregir muchos de los errores del lanzamiento con su primera actualización

02-09-2021 El videojuego eFootball 2022 se lanzará de forma gratuita el 30 de septiembre. El estudio de videojuegos Konami ha anunciado el juego de simulación de fútbol eFootball 2022, que estará disponible en todo el mundo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Windows 10 y PC a través de Steam el 30 de septiembre. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KONAMI

El lanzamiento de eFootball no fue el que nadie esperaba. El nuevo PES se había anunciado como una “una experiencia futbolística revolucionaria” que iba a venir a “recrear una atmósfera de fútbol perfecta, desde el césped del campo hasta los aficionados en las gradas, pasando por los movimientos de los jugadores” con un nuevo motor de fútbol que iba a impactar en el sistema de animación y los controles del juego. Sin embargo, una vez que el título llegó a los jugadores la decepción fue generalizada.

Aunque desde Konami habían destacado que el producto final era incluso más impresionando que lo que habían proyectado, lo que los motivo a dejar de lado la marca PES para ingresar a un nuevo mundo de fútbol virtual de la mano de un nuevo nombre. Pero el juego llegó plagado de errores y el inicio estuvo cruzado por las quejas de los usuarios y los memes que se crecieron en forma exponencial antes las fallas para recrear las facciones de los jugadores. La reacción fue tan dura que al momento del lanzamiento el juego se ubicó como el peor puntuado en Steam.

El ingreso del ex PES al mundo free to play, entonces, estuvo muy lejos de ser el ideal. Ante esa situación, desde Konami decidieron dar una respuesta a sus seguidores y prometieron un parche para arreglar la infinidad de errores que no llegaron a resolverse para el lanzamiento. En la comunicación destacaron que el objetivo de la actualización iba a ser corregir los errores que los jugadores ya hayan reportado y tomar nota de los que informen desde ese momento.

“Este trabajo se actualizará continuamente, la calidad mejorará y se agregará contenido en forma consistente. A partir de la semana que viene nos prepararemos para una actualización en octubre, mientras seguimos recibiendo opiniones a través de cuestionarios a nuestros jugadores”, habían dicho.

En un principio la fecha pautada había sido el 28 de octubre, pero luego lo pospusieron para inicios de noviembre. “Queremos informarles a todos los usuarios que hemos decidido retrasar el lanzamiento de la versión 0.9.1 a principios de noviembre. Nos disculpamos sinceramente por este retraso y los inconvenientes causados. Nuestra esperanza es que el tiempo adicional nos permita asegurar que la experiencia va a mejorar para todos los usuarios”, habían explicado cuando confirmaron el cambio de fecha.

Ahora finalmente llegó el momento de conocer esta nueva versión que tal vez acerque un poco más el juego a las expectativas que se habían planteado en la previa de su lanzamiento. A través de un posteo a través de sus redes y del sitio oficial detallaron que esta actualización solo va a corregir bugs, por lo que no habría cambios en otros aspectos.

El comunicado también destacó que van a seguir trabajando en mejoras del juego a través de futuros updates. Aunque desde antes de su lanzamiento se había aclarado que la versión del juego no era la final y que se iban a incorporar nuevas funciones y modos a través de un calendario de actualizaciones, nadie esperaba que el resultado fuera este. Este primer parche va a venir a arreglar algunos de los errores más básicos, pero todavía queda un largo camino hasta ver el juego que los seguidores de eFootball habían esperado encontrar.

SEGUIR LEYENDO: