¿Spider-Man a Fortnite? El superhéroe podría llegar al battle royale en colaboración con Epic Games

Fortnite y Marvel en una misma oración se volvió moneda corriente hace tiempo, con más de 12 colaboraciones que datan desde la cuarta temporada del primer capítulo del juego, con el evento del Guante del Infinito. A lo largo del tiempo el battle royale incluyó skins como Deadpool, Capitán América, Ant-Man y Loki, entre algunos de ellos. Pero, hasta la fecha, nunca presentaron un traje de Spider-Man. Un reconocido leaker de Fortnite llamado HYPEX compartió un tuit alertando la alta posibilidad de que se concrete una colaboración entre Epic Games (responsables de Fortnite) y Marvel con Spider-Man como protagonista.

HYPEX reportó que Epic se encuentra trabajando en un objeto con nombre código “WestSausage” que incluye mecánicas de swing (columpio) y ejemplificó con textos: “Swing Detach Time” (tiempo de desprendimiento de columpio), “Swinging”, “Swing Accelerate” y “Swing Jump”

Lo más cercano a Spider-Man en Fortnite fue la llegada del cosmético de Venom por el film Venom: Let there be Carnage, pero que si bien está prevista la conexión entre los personajes que comprenden a cada uno en las películas, hasta el momento ha existido separado del Spider-Man del Universo Cinemático de Marvel (MCU).

Con el estreno de Spider-Man: No Way Home, con fecha de estreno programada para el 17 de diciembre y a dos meses de distancia, no sería ninguna sorpresa que la versión representada por Tom Holland llegue a la plataforma de Epic Games pronto como forma de dar aún más visibilidad de una de las películas más esperadas del año.

Tanto Marvel como el arácnido continúan pisando fuerte en la industria de los videojuegos a través de los títulos de Insomniac Games, con sus títulos anunciados Marvel’s Spider-Man 2 y Wolverine, así como Marvel Midnight Suns de 2K y el DLC por llegar del super héroe en Marvel’s Avengers.

