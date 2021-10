Parodias, imitaciones y una posible adaptación: El Juego del Calamar también domina en el mundo gamer

(foto: Vogue)

La serie coreana El Juego del Calamar (Squid Game) tomó por sorpresa hasta a los ejecutivos de Netflix al convertirse en un fenómeno sin precedentes del que se sigue hablando varias semanas después del estreno. Ayer se confirmó que es la serie más grande de la plataforma, con 111 millones de espectadores en menos de un mes. En las últimas semanas se pudo apreciar una enorme cantidad de fan art del show mientras los seguidores aumentaban de a miles en las redes sociales de los protagonistas. El mundo del gaming, sin embargo, canalizó el fenómeno de Squid Game de diferentes maneras.

(Foto: captura)

Aunque está un poco abandonado, Animal Crossing: New Horizons sigue siendo una importante fuente de memes y parodias, especialmente de videos musicales. El usuario de YouTube Mellow Diary recreó algunas de las escenas de los primeros episodios utilizando diferentes personajes de Animal Crossing, aunque sin el nivel de violencia que presenta la serie. Usuarios en los comentarios hasta notaron que algunos de los isleños elegidos tienen personalidades similares a los protagonistas que representan.

Por otro lado, el analista Tom Henderson, que usualmente cubre filtraciones y novedades de Call of Duty y Battlefield, aseguró que hay una adaptación de El Juego del Calamar en desarrollo. Aunque desconoce el estudio, sentenció en tono gracioso que se viene el futuro de los battle royale. Sin embargo, después de algunas respuestas de sus seguidores, llegó a la conclusión de que Fall Guys sigue una dinámica muy similar a la de Squid Game. Incluso muchos compararon la estética de la serie de Netflix cuando estrenó el show con su póster lleno de colores sobresaturados y mamelucos con ciertas similitudes a Fall Guys y Among Us. La vicepresidenta de contenido de Netflix para Asia del Pacífico, Minyoung Kim, marcó algo similar en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter: “Diría que el arte, el diseño de la escenografía, el vestuario y todos los colores que hacen que parezca que estás en un cuento de hadas jugando un juego de la infancia, excepto que estás jugando por dinero y luchando hasta la muerte, fue muy importante para que la serie sea un éxito”.

En esa misma entrevista, la ejecutiva confirmó que están teniendo en cuenta distintas áreas para la expansión de la franquicia, desde merchandising a videojuegos, un área en la que Netflix tiene muchas ganas de experimentar. En caso de que se esté desarrollando una adaptación o un título inspirado en El Juego del Calamar, seguramente va a tratarse de una experiencia bastante más brutal y violenta que Fall Guys. Por otro lado, el desarrollo de videojuegos es una tarea que puede llevar años, lo que podría implicar un lanzamiento muy alejado de este particular momento cargado de pasión y locura por la serie en todo el mundo. Habrá que ver si la franquicia se sostiene en el tiempo con más historias, pero por ahora la muy pedida segunda temporada está lejos de ser una realidad.

(Foto: captura)

En un tono un poco más serio, El Juego del Calamar también inundó Roblox con infinidad de experiencias de los usuarios. Basta con buscar “squid game” en el sitio oficial del juego para encontrar literalmente cientos de producciones inspiradas en la serie de Netflix. Algunas fueron creadas luego del estreno, mientras que otras ya existentes sumaron elementos, personajes y mecánicas después de ver el éxito del show en todo el mundo. El primer juego que se ve en Squid Game, conocido en Corea como “Luz Roja, Luz Verde”, es el más popular y el que protagoniza la mayoría de estas experiencias. Algunas de ellos buscan recrear los escenarios de la serie mientras que otras añaden obstáculos, niveles y otras complicaciones para hacerlo más entretenido y duradero. Todas, sin embargo, mantienen a la perturbadora muñeca en el centro, a veces representándola de manera todavía más tenebrosa.

En este aspecto cabe destacar que El Juego del Calamar es recomendada para un público mayor de 16 años por su extrema violencia, mientras que Roblox es uno de los videojuegos más populares entre niños, niñas y adolescentes. En el título creado por Roblox Corporation no hay sangre, tripas ni desmembramientos, pero es medianamente alarmante notar lo bien que se pueden adaptar algunos de los brutales juegos de Squid Game a la plataforma. Por supuesto, un caso similar ocurre con Minecraft, otro título pensado para un público muy amplio.

Mientras que en otros casos, fenómenos de este estilo llevan a que los fans demuestren su amor por los personajes y la historia creando sus experiencias, con El Juego del Calamar y Roblox ocurre lo opuesto y se expone a niños y niñas a un producto que no deberían consumir, pero que posiblemente les genere curiosidad. Lamentablemente, algunos de los juegos infantiles que se reinventaron para Squid Game ya llegaron recargados a algunas escuelas. Por otro lado, en Abu Dhabi ya se planea la realización del verdadero Juego del Calamar, con cuatro de las seis pruebas de la serie, pero sin muertes.

El mensaje original del show sobre el capitalismo, la pobreza, la inocencia y otros elementos ya quedó atrás hace tiempo y, aunque no se espera una segunda temporada, puede que el gaming tome nota y se vean algunos resultados en los próximos años.

