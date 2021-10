PlayStation VR llegó a su quinto aniversario y noviembre va a tener novedades para sus usuarios

(Foto: Twitter)

Hace exactamente cinco años se lanzaba al mercado el casco de Realidad Virtual (VR) de PlayStation. Lo cierto es que no hay mucho que festejar, pero en el blog oficial de la marca se realizó un nuevo posteo con novedades de lo que se viene para los usuarios de PS VR, aparte de declaraciones de algunos de los creadores de experiencias VR que compartieron su experiencia con la plataforma y algunos de los títulos que están por venir.

Para agradecer a los fans el constante apoyo en estos años, PlayStation va a regalar tres títulos de PS VR a los miembros de PlayStation Plus desde noviembre. Se desconoce cuáles serán esos juegos y cómo se van a incorporar al servicio de suscripción, pero se anticipó que va a haber más detalles en las próximas semanas, seguramente cuando se anuncien las opciones gratuitas del próximo mes.

Como dice el blog, hoy existen más de 500 videojuegos compatibles con PS VR, aunque la gran mayoría son títulos como Hitman 3 o Shadow of the Tomb Raider, que no fueron creados específicamente para la plataforma. Dentro de los juegos que más provecho le sacan al casco de Realidad Virtual de Sony, los más jugados a nivel mundial fueron Rec Room, título social gratuito, Beat Saber, el juego VR rítmico más popular de todas las plataformas, PlayStation VR Worlds, compuesto de diversas experiencias que exprimen las capacidades de PS VR, The Elder Scrolls V: Skyrim VR y Resident Evil 7 Biohazard.

Es importante destacar que, aunque el posteo en el blog dice que “es increíble ver cómo la realidad virtual se ha establecido de verdad en estos últimos cinco años como plataforma para jugar”, la realidad -no virtual- no parece acompañar esa sensación. El gran caballito de batalla que parecía ser Marvel’s Iron Man VR el año pasado dejó a la plataforma sin opciones exclusivas potables. Actualmente, fans esperan por Moss: Book II y otros títulos como After the Fall o Puzzling Places, pero los límites de PS VR ya fueron alcanzados hace tiempo y el sucesor que llegue en 2022 va a tener que hacer un salto enorme de calidad para ponerse a tono con las otras plataformas como Oculus Quest 2 y Valve Index.