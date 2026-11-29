La Cámara de Apelación de San Nicolás confirmó la condena a una aseguradora y a una empresa de asistencia por la demora de una grúa en la Autovía 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás confirmó una sentencia que condenó a una aseguradora y a una empresa de asistencia en ruta a indemnizar a una usuaria por la demora en el envío de una grúa tras una falla mecánica en la Autovía 2. El tribunal mantuvo el resarcimiento de $1,5 millones por daño no patrimonial, pero rechazó los reclamos de otros dos ocupantes del vehículo y descartó la aplicación de una multa por daño punitivo.

El hecho ocurrió el 5 de enero de 2023, cuando un automóvil que regresaba desde la costa hacia San Nicolás sufrió un desperfecto mecánico durante la madrugada, en un tramo de la Autovía 2 comprendido entre Maipú y Las Armas. Según la demanda, el vehículo quedó detenido en la banquina cerca de la 1, en una zona considerada riesgosa por la circulación de otros rodados.

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Los tres reclamantes sostuvieron que intentaron pedir auxilio a través de los canales informados en la póliza del seguro. Indicaron que realizaron llamados telefónicos y completaron los datos requeridos por un sistema automático de mensajería, sin recibir una respuesta concreta sobre el momento en que llegaría la asistencia mecánica.

El automóvil sufrió un desperfecto mecánico durante la madrugada del 5 de enero de 2023 en el tramo entre Maipú y Las Armas. (Poder Judicial)

Ante la falta de una solución inmediata, uno de los ocupantes se comunicó con la concesionaria vial. Una grúa de esa empresa acudió poco después y trasladó el automóvil hasta una estación de servicio de Maipú. Sin embargo, la asistencia contratada a través de la póliza llegó varias horas más tarde para llevar el vehículo a Mar del Plata.

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La demanda planteó que la falta de información y la espera durante la noche causaron angustia, temor e incertidumbre a quienes viajaban en el auto. También sostuvo que las empresas no ofrecieron alternativas de traslado ni alojamiento mientras se resolvía el auxilio, y reclamó una indemnización por daño moral para los tres demandantes.

Además, solicitaron una multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. Para respaldar ese pedido, incorporaron capturas de publicaciones y comentarios de usuarios que cuestionaban demoras y problemas de comunicación en servicios de auxilio mecánico ofrecidos por la aseguradora.

La concesionaria vial remolcó el vehículo hasta una estación de servicio ante la falta de una respuesta inmediata del auxilio contratado. (Poder Judicial)

En el caso, seguido por Infobae, el juzgado de primera instancia consideró acreditado que una de las demandantes estuvo en Maipú durante la madrugada y realizó los reclamos de asistencia. Para ello valoró registros de llamadas telefónicas, informes de las compañías de telefonía y capturas de ubicación de teléfonos celulares que situaban a esa persona en la zona durante el lapso en discusión.

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El magistrado entendió que esa demandante podía reclamar pese a que no figuraba como titular de la póliza. Explicó que la legislación de defensa del consumidor también protege a quien utiliza un bien o servicio como destinatario final, aun cuando no haya firmado el contrato, siempre que exista una relación razonable entre esa utilización y el servicio contratado.

El fallo de primera instancia concluyó que la demora en la asistencia no resultó razonable. Consideró que el servicio ofrecido debía estar disponible las 24 horas y señaló que el vehículo quedó inmovilizado en una ruta de alto tránsito durante la temporada turística. También remarcó que las empresas no demostraron que no hubiera prestadores disponibles para atender el pedido.

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El fallo mantuvo una indemnización de 1,5 millones de pesos por daño no patrimonial para la usuaria que realizó los reclamos telefónicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, condenó de forma solidaria a la aseguradora y a la empresa de asistencia a pagar $1,5 millones por daño no patrimonial, más intereses. El juzgado entendió que la espera, la falta de certezas y la situación vivida durante la madrugada superaron las molestias que pueden producirse en una relación contractual ordinaria.

La sentencia, sin embargo, rechazó las demandas de los otros dos reclamantes. El juez sostuvo que no había pruebas suficientes que permitieran confirmar con el grado de certeza necesario que ambos estuvieron dentro del automóvil al momento del desperfecto y de los pedidos de auxilio.

El juzgado también desestimó el daño punitivo. Consideró que la demora constituía un incumplimiento del servicio, pero señaló que esa circunstancia, por sí sola, no alcanzaba para aplicar una sanción adicional. Según el criterio adoptado, la multa exige una conducta particularmente grave, con dolo, culpa grave o un desprecio marcado por los derechos de los consumidores.

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La resolución judicial determinó que la Ley de Defensa del Consumidor protege al destinatario final del servicio aunque no figure como titular de la póliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres demandantes apelaron la decisión. Cuestionaron el rechazo de los reclamos de quienes afirmaron haber viajado como acompañantes y argumentaron que también padecieron de manera directa la situación de desamparo en la ruta. Plantearon que debía aplicarse un criterio amplio de protección al consumidor y que las demandadas debían demostrar que esas personas no estaban en el vehículo.

La Cámara rechazó esos argumentos y confirmó la sentencia inicial. Señaló que el reclamo se vinculaba con el incumplimiento de un contrato de seguro y que, en ese marco, la reparación por daño no patrimonial corresponde a quien sufrió de modo directo el perjuicio derivado de la falta de prestación.

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Los jueces indicaron que la usuaria que realizó las comunicaciones quedó comprendida dentro de la relación de consumo por haber utilizado el servicio ligado al vehículo asegurado. En cambio, entendieron que los otros reclamantes no acreditaron una vinculación suficiente con la titular de la póliza ni su condición de beneficiarios del servicio de asistencia mecánica.

Los magistrados desestimaron la aplicación de una multa civil por daño punitivo contra las empresas demandadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal también descartó que las reglas de colaboración probatoria liberaran a los demandantes de aportar elementos para demostrar que viajaban en el automóvil. Explicó que esas herramientas no implican trasladar de manera automática toda la carga de la prueba a la parte demandada, sino que requieren un esfuerzo mínimo de quien formula el reclamo.

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Por último, la Cámara ratificó el rechazo del daño punitivo y de la acusación de malicia procesal contra las demandadas. Consideró que hubo una demora indemnizable, pero no una conducta de gravedad suficiente para imponer una multa civil. Las costas de la apelación quedaron a cargo de los recurrentes vencidos.