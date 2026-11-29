El juez Claudio Marcelo Vázquez concedió un plazo de dos años para la investigación preparatoria sobre las maniobras patrimoniales atribuidas a Lázaro Báez. (Gustavo Gavotti)

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La causa que investiga si Lázaro Báez comandó desde la cárcel una supuesta organización para blanquear dinero a través de la explotación de los bienes alcanzados por las órdenes de decomiso por sus condenas en Vialidad y Ruta del dinero K ingresó en la etapa de análisis de la prueba.

En el marco del sistema acusatorio que rige en Santa Cruz, el Ministerio Público deberá clasificar y revisar las escuchas, los documentos, los apuntes en cuadernos, los teléfonos, las computadoras y los archivos digitales secuestrados en los allanamientos, con el propósito de acumular las evidencias que eventualmente permitirán respaldar su hipótesis delictiva.

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El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, habilitó al fiscal Julio Zárate a utilizar el plazo máximo de dos años para desarrollar la investigación penal preparatoria. La decisión se fundamentó en la complejidad del expediente y en la cantidad de medidas de prueba aún pendientes.

La imputación provisoria abarca a 16 personas en dos expedientes conexos: uno por el presunto manejo y lavado de activos vinculados al patrimonio de Báez, y otro por una supuesta organización de narcotráfico.

La pareja de Báez, Claudia Insaurralde, quedó imputada bajo prisión preventiva por ciento ochenta días.

La Fiscalía ubicó a Lázaro Báez como el presunto jefe de la estructura, que estaría integrada –entre otros– por su pareja, Claudia Insaurralde; su administrador, Cristian Budín Ibáñez; Jorge Manuel Ulloa, Jorge Agüero, Fausto Devetac y Oscar Núñez, quienes quedaron con prisión preventiva por 180 días. En el expediente por narcotráfico también permanecen detenidos Juan Pablo Bórquez y Pedro Leal.

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Las escuchas

Las comunicaciones telefónicas ocupan un lugar central en la hipótesis de la acusación. De los audios surge que Báez habría mantenido contactos desde prisión con personas de su entorno para dar indicaciones sobre la administración de estancias, alquileres, personal, contratos y movimientos de dinero.

El trabajo técnico-pericial estará a cargo de Gendarmería Nacional, a través de personal de la Región VII, el Escuadrón Santa Cruz y especialistas de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses. Deberán preservar los audios originales, identificar las líneas utilizadas, establecer fechas y horarios, y reconstruir el contexto de cada intercambio.

Otra medida pendiente será el cotejo de voces. La comparación deberá realizarse con las muestras obtenidas bajo control judicial y con registros oficiales que podrían ser aportados por el Servicio Penitenciario Federal.

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La evidencia digital

Los procedimientos dejaron teléfonos celulares, computadoras y un dispositivo DVR entre los elementos secuestrados. Esos equipos deberán ser digitalizados y sometidos a una extracción forense antes de que su contenido pueda ser utilizado como evidencia.

La medida permitirá obtener copias verificables de chats, contactos, fotos, videos, archivos, planillas, documentos y datos de geolocalización. También podrá recuperar material eliminado si las condiciones técnicas de los dispositivos lo permiten.

La extracción forense será realizada a partir del próximo 2 de diciembre por especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

Los papeles secuestrados

La causa también reúne contratos, hojas manuscritas, anotaciones sobre alquileres, referencias a poderes, datos contables y documentación societaria. Parte de ese material fue hallado durante los operativos en los domicilios, comercios, campos y otros inmuebles vinculados con la pesquisa.

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Entre los elementos mencionados figuran contratos relacionados con Austral Agro S.A., acuerdos de arrendamiento y capitalización ganadera, además de documentos sobre las estancias La Entrerriana, Alquinta, La Verdadera Argentina y La Santafesina.

La Justicia deberá establecer quién confeccionó esos papeles, cuándo fueron utilizados y si tuvieron efectos sobre activos alcanzados por decisiones de embargo o decomiso. El análisis deberá contrastarlos con firmas, registros societarios, comprobantes de pago y movimientos bancarios.

La fiscalía clasificará contratos y documentación contable de Austral Agro S.A. vinculados con diversas estancias.

Todo ese material será sometido a tareas de clasificación, inventario, certificación y digitalización bajo cadena de custodia, para su posterior incorporación al legajo fiscal informático.

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El resguardo de las estancias y el ganado

El juez Claudio Marcelo Vázquez ordenó la administración judicial conservatoria de las estancias Alquinta y La Entrerriana, vinculadas a Austral Agro S.A., con el objetivo de preservar los inmuebles, el ganado y la actividad productiva mientras avanza la causa.

La gestión operativa quedará a cargo del gobernador de Santa Cruz, Claudio Orlando Vidal, en representación del Poder Ejecutivo provincial. La Provincia deberá aportar los fondos iniciales para mantener las explotaciones. El régimen tendrá vigencia inicial hasta el 30 de abril de 2028.

La resolución dispone la designación de un coadministrador judicial. Ese profesional podrá revisar documentos, inspeccionar los establecimientos y controlar decisiones vinculadas con el patrimonio.

La Provincia conservará la conducción cotidiana de las tareas productivas, el personal y las contrataciones habituales. El coadministrador podrá intervenir ante operaciones que representen un riesgo patrimonial grave.

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El gobierno de Santa Cruz asumió la gestión operativa de las estancias Alquinta y La Entrerriana hasta abril de 2028.

Hasta que ese profesional asuma, la administración provincial podrá adoptar medidas urgentes para resguardar animales, instalaciones y actividades ordinarias. Las decisiones excepcionales deberán ser comunicadas al juzgado.

Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Santa Cruz deberán realizar inventarios y recuentos ganaderos en ambas estancias. El Banco de la Nación Argentina abrirá dos cuentas judiciales separadas: una para Alquinta y otra para La Entrerriana. Allí deberán ingresar los recursos obtenidos por cada explotación.

La administración deberá cumplir las normas laborales, sanitarias, ambientales, tributarias y de seguridad. También tendrá que garantizar agua, alimento, atención veterinaria y medidas de prevención para los animales.

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El juzgado abrirá un incidente específico para supervisar la medida y pedirá información a tribunales vinculados con Austral Agro S.A. Al finalizar la gestión, la Provincia deberá entregar una rendición final, inventarios actualizados e informes sobre la situación de cada establecimiento.