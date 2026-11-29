El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral y excarceló al ex titular de ARSAT Facundo Leal por tenencia de estupefacientes. (RS Fotos)

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El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral y dispuso la excarcelación del ex abogado mendocino que fue titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, en la causa que se le sigue en Comodoro Py, que quedó configurada por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes para consumo personal. El ex funcionario permanecía bajo arresto domiciliario desde julio.

La decisión del magistrado respondió a un planteo del fiscal Guillermo Marijuán, quien sostuvo que no había elementos suficientes para vincularlo con el tráfico de drogas.

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Fuentes judiciales señalaron que, tras la designación por sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, sus integrantes deberán determinar si el caso debe remitirse a la Justicia de la Ciudad por una cuestión de competencia, dado que se trataría de drogas para consumo personal.

El fiscal había descartado la hipótesis de que las sustancias halladas durante un operativo en su departamento de Palermo tuvieran como finalidad la comercialización. El requerimiento de Marijuán sostiene que el abogado tenía las drogas bajo su custodia, pero admite que la investigación no reunió pruebas objetivas de venta o distribución.

Aclaró que la pesquisa no halló conversaciones, compradores, entregas ni movimientos vinculados con operaciones de droga en los dispositivos y registros analizados. Tampoco encontró balanzas de precisión, sustancias para corte, anotaciones comerciales ni registros de proveedores o deudores.

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Por su parte, Leal había declarado en indagatoria que la droga secuestrada en su vivienda le pertenecía, y que la destinaba a consumo personal. Dijo que consumía MDMA y Tusi desde hacía aproximadamente dos años y que guardaba las sustancias para utilizarlas en fiestas electrónicas.

Durante los allanamientos del 28 de mayo de 2026, la Policía Federal encontró 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y un vapeador con cannabis. En esa vivienda y en otro inmueble de Mendoza también se incautaron grandes sumas de dinero, equipos electrónicos y otros elementos sometidos a peritajes.

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La opinión de la fiscalía

En su requerimiento de elevación a juicio, Marijuán encuadró la acusación principal en el artículo 14 de la Ley 23.737, que castiga la tenencia de estupefacientes. Para el fiscal, las circunstancias del hallazgo y el reconocimiento del imputado permiten afirmar que ejercía “un efectivo poder de disposición” sobre el material secuestrado.

El fiscal Guillermo Marijuán descartó la hipótesis de narcotráfico por la falta de pruebas objetivas sobre venta o distribución. (Télam)

Asimismo, sostuvo que los estudios médicos y psiquiátricos incorporados al expediente registraron antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas e indicadores compatibles con dependencia psíquica.

Explicó que el Cuerpo Médico Forense recomendó un tratamiento interdisciplinario en salud y adicciones, mientras que una pericia psiquiátrica sugirió un abordaje voluntario por trastorno de consumo de sustancias.

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Según el perito propuesto por la defensa, existía un cuadro de consumo de múltiples sustancias, marcado por la dependencia psíquica y la necesidad de disponer de distintos estupefacientes. A partir de esos informes, la Fiscalía dejó planteada como alternativa la figura de tenencia para consumo personal.

Finalmente, el fiscal sostuvo que la cantidad y diversidad de las sustancias, sumadas a su distribución en numerosas bolsas, impiden resolver de forma definitiva la hipótesis de consumo personal en esta etapa.

Otras causas

El hallazgo de las drogas en la casa de Facundo Leal se dio en el marco de la investigación de otro expediente relacionado con su paso por ARSAT. En esta causa, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo procesó sin prisión preventiva por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La hipótesis analiza contrataciones realizadas entre 2020 y 2024 con la empresa Argentina Logistic Services (ALS) para el depósito, la custodia y la logística de equipos tecnológicos.

Además, Leal está imputado por su supuesto enriquecimiento ilícito en otro caso relacionado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).