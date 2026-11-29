La Justicia bonaerense condenó a la Dirección General de Cultura y Educación al pago de una indemnización de 7,8 millones de pesos por un accidente escolar en Pergamino. (Imagen de archivo: iStock)

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La Justicia bonaerense ordenó indemnizar con $7,8 millones más intereses a la madre y a su hijo por un accidente ocurrido dentro de una escuela secundaria de Pergamino. La resolución responsabilizó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por las secuelas físicas que padeció el estudiante luego de una caída durante un recreo, en octubre de 2022.

La demandante había reclamado inicialmente $6,67 millones por incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos médicos, traslados y tratamientos de rehabilitación. Actuó por derecho propio y en representación de su hijo, quien era menor de edad al momento del hecho (tenía 13 años). El fallo elevó la reparación a valores actuales y fijó intereses desde la fecha del accidente.

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Según el planteo judicial, el episodio ocurrió el 19 de octubre de 2022. La presentación sostuvo que el alumno sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una fractura en el codo derecho, por lo que fue trasladado a un hospital interzonal.

El estudiante de 13 años atravesó dos intervenciones quirúrgicas y rehabilitación kinesiológica tras sufrir una fractura de codo durante el recreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda señaló que el estudiante recibió una primera intervención quirúrgica, con colocación de clavijas y yeso, y que luego fue sometido a una segunda operación para la colocación de material de osteosíntesis. Tras el período de internación y reposo, realizó sesiones de kinesiología hasta marzo de 2023.

La madre afirmó que las lesiones provocaron limitaciones funcionales y que existía la posibilidad de que el material implantado requiriera una futura cirugía de extracción. También señaló que la fractura había comprometido una zona vinculada al crecimiento del brazo, con eventuales riesgos de deformaciones o acortamiento del miembro.

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La Provincia cuestionó su responsabilidad y sostuvo que el accidente se produjo cuando el menor salió corriendo hacia el recreo, se resbaló sobre el piso de baldosas y cayó. Su defensa afirmó que se trató de una situación que excedía la posibilidad de vigilancia del personal escolar y que no hubo negligencia ni ausencia de cuidado.

La Provincia de Buenos Aires alegó en su defensa que la caída del alumno sobre el piso de baldosas excedió el deber de vigilancia del personal de la escuela. (Imagen de archivo: Freepik)

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Pergamino tuvo por acreditado que el estudiante se encontraba dentro del establecimiento y bajo el control de la autoridad educativa cuando ocurrió el episodio. También valoró informes escolares, historias clínicas, constancias de atención médica, declaraciones testimoniales y una pericia realizada durante el expediente.

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De acuerdo con la documentación analizada, tras la caída el alumno fue asistido por personal de la escuela, mientras se convocó a una ambulancia y se informó a su madre. El servicio de emergencias lo trasladó al hospital, donde los estudios detectaron una fractura en la parte distal del húmero derecho.

La pericia médica estableció que el joven presenta una incapacidad parcial y permanente del 19% por la fractura, la rigidez en el codo derecho y una cicatriz en el miembro superior. Las testigos también declararon que, después del accidente, observaron dificultades para extender el brazo, pérdida de fuerza y restricciones para participar de juegos y actividades físicas.

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El fallo judicial descartó el caso fortuito con el argumento de que las carreras y los juegos forman parte de los riesgos previsibles en las escuelas. (Imagen de archivo: Freepik)

El juez consideró que la responsabilidad de la administración educativa era objetiva. Explicó que el titular de una escuela debe responder cuando un alumno menor de edad sufre un daño mientras está, o debería estar, bajo supervisión de la institución, salvo que pruebe que existió un hecho imprevisible e inevitable.

La sentencia descartó que la caída constituyera un caso fortuito. Señaló que las corridas, los juegos y otras conductas propias de niños y adolescentes forman parte de los riesgos previsibles en el ámbito escolar, en especial durante los recreos, y que no se trató de un hecho extraordinario que liberara de responsabilidad al establecimiento.

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Por incapacidad sobreviniente, el juzgado reconoció $5,7 millones a favor del estudiante. Para establecer esa cifra, tuvo en cuenta el porcentaje de incapacidad determinado por la pericia, las limitaciones físicas comprobadas y la incidencia que la lesión puede tener en distintos aspectos de su vida, más allá de una eventual actividad laboral futura.

El juzgado reconoció una suma de 5,7 millones de pesos por incapacidad sobreviniente a raíz de las limitaciones físicas acreditadas en el expediente. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Además, fijó $1,5 millones por daño moral, suma que deberá distribuirse entre la madre y su hijo según el esquema solicitado en la demanda. El fallo entendió que las internaciones, las operaciones, el tratamiento, la rehabilitación y las limitaciones posteriores generaron padecimientos y alteraciones en la vida familiar y personal que debían ser compensados.

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La resolución también reconoció $600.000 por gastos médicos, farmacéuticos, de traslados y rehabilitación. El juzgado indicó que este tipo de erogaciones no siempre requiere comprobantes completos, siempre que la necesidad de los desembolsos surja de las lesiones, la atención médica y el tratamiento acreditados en la causa.

La condena se extendió a dos aseguradoras citadas en garantía, debido al régimen de coseguro que mantenían respecto de la cobertura del establecimiento educativo. La Provincia deberá cumplir el pago dentro de los 60 días posteriores a que quede firme la liquidación, con intereses del 6% anual desde el accidente hasta la sentencia y, después, la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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