Juan José Galeano, ex juez federal

Guardar

La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de resolver sobre las condenas del exjuez federal Juan José Galeano, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros, por el desvío de la investigación del ataque terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Esta semana se llevó adelante una audiencia donde acusados y querellantes se pronunciaron ante los jueces que dictarán sentencia.

El tribunal está integrado por los magistrados Javier Carbajo, Daniel Petrone y Mariano Llorens. Harán una “revisión horizontal” del fallo de la Sala II de la Casación Federal que en abril de 2024 redujo la pena de Galeano de seis a cuatro años de prisión, modificó los delitos por los que declararon culpables a los fiscales y revocó la absolución y condenó a Patricio Miguel Finnen, exagente de la SIDE.

PUBLICIDAD

La audiencia de este miércoles tuvo la particularidad de que tanto los condenados como los querellantes pudieron expresarse en primera persona, y no solo a través de sus abogados.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Galeano, Mullen y Barbaccia coincidieron en su razonamiento: dijeron que no cometieron delitos, sino errores propios de su “juventud e inexperiencia” como magistrados, además de que no contaban con los recursos necesarios para enfrentar una investigación de la magnitud del caso AMIA.

El atentado a la AMIA dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 heridas

En esta línea, los exfuncionarios y el exespía pidieron que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la sentencia de 2024 y los absuelva.

El exjuez Galeano está condenado por los delitos de peculado, prevaricato y privación ilegal de la libertad agravada. En ese último fallo se tuvo por probado que participó activamente en la sustracción de 400.000 dólares pertenecientes a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ese dinero se utilizó para pagarle a Carlos Alberto Telleldín a cambio de que prestara una nueva declaración indagatoria, previamente consensuada, para involucrar falsamente a oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el atentado.

PUBLICIDAD

Sobre este punto, la defensa de Galeano usó como argumento ante la Casación que el entonces juez no se quedó con parte de ese dinero ni buscó enriquecerse.

Galeano, durante el juicio celebrado en 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

En un comunicado la asociación civil Memoria Activa, una de las partes querellantes que representa a familiares de las víctimas, señaló: “Esperamos que los jueces puedan ver más allá de este discurso de victimización. Que comprendan que no están frente a funcionarios injustamente perseguidos, sino frente a personas que deben responder por hechos de enorme gravedad institucional y humana. Que no confundan las dificultades que pudo haber tenido una investigación con la decisión de desviarla deliberadamente. Y, sobre todo, que no pierdan de vista quiénes son las verdaderas víctimas de esta historia: las 85 personas asesinadas, sus familias y una sociedad que lleva 32 años esperando justicia”.

PUBLICIDAD

Los querellantes pidieron confirmar todas las condenas. Memoria Activa estuvo representada en la audiencia de esta semana por una de sus integrantes, Diana Wassner, y el abogado de la entidad, Rodrigo Borda. También participaron las querellas de los policías bonaerenses falsamente incriminados y la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.

En diálogo con Infobae, Diana Wassner definió como “lastimoso y doloroso” que “32 años después no sabemos exactamente ni cómo, ni quiénes” estuvieron detrás del atentado que se cobró la vida de 85 personas. “Estas personas —por los exmagistrados condenados—, que eran los responsables de traernos verdad y justicia a las víctimas, delinquieron e hicieron todo lo contrario. Y los resultados a la vista”, completó.

PUBLICIDAD

El juicio en ausencia

La causa principal por el atentado a la AMIA, hoy en manos del juez federal Daniel Rafecas, se encamina hacia el juicio en ausencia, cuya validez ya fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Procesados de la causa AMIA

Rafecas procesó en septiembre pasado a ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado. Los acusó por homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, además del delito de daño agravado por motivos discriminatorios.