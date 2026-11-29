La Justicia condenó al titular de un autoservicio de San Fernando a pagar más de 18 millones de pesos por la caída de una clienta en su local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia Nacional en lo Civil condenó al titular de un autoservicio de San Fernando a pagar $18.088.000 por los daños sufridos por una clienta que se cayó dentro del local en febrero de 2024. El fallo consideró acreditado que la mujer resbaló en una zona húmeda próxima a las heladeras y que el comercio incumplió su deber de garantizar condiciones de seguridad para quienes circulaban por sus instalaciones.

La sentencia, del Juzgado Nacional en lo Civil n.° 1, hizo lugar de manera parcial a la demanda por daños y perjuicios. Además del capital reconocido, el responsable deberá afrontar intereses desde el día del hecho y las costas del juicio. El pago fue ordenado dentro de los 10 días posteriores a que la resolución quede firme, bajo apercibimiento de ejecución.

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La reclamante —de 58 años al momento del hecho— había iniciado la acción en agosto de 2024. Sostuvo que el 1 de febrero de ese año, cerca de las 10.30, ingresó al autoservicio, ubicado a una cuadra de su lugar de trabajo, para realizar compras. Según su presentación, caminaba por el sector de heladeras cuando resbaló por el agua acumulada en el piso y cayó desde su propia altura.

La demandante sufrió una caída desde su propia altura debido a la acumulación de agua cerca de las heladeras del comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la demanda, la caída le impidió incorporarse por sus propios medios. La mujer afirmó que recibió asistencia en el comercio y que luego fue trasladada en ambulancia a un hospital público de la zona, donde le realizaron estudios por los dolores que presentaba en la columna. Días después volvió a recibir atención médica ante la persistencia de las molestias.

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La resolución consignó que la guardia hospitalaria registró el ingreso de la demandante el mismo día del accidente, trasladada por una ambulancia tras una caída desde su propia altura. También dejó constancia de que se le efectuaron placas y que presentaba dolor en la zona de la columna. Un sanatorio privado informó una consulta posterior por dorsalgia vinculada con una caída ocurrida días antes.

Un estudio realizado el 22 de febrero de 2024 detectó una fractura por aplastamiento en una vértebra dorsal, con signos de evolución aguda y edema óseo. La mujer había planteado que la lesión le provocó dolores persistentes, limitaciones para realizar actividades cotidianas y la necesidad de tratamientos médicos, medicación y sesiones de rehabilitación.

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Los estudios médicos constataron que la mujer padeció una fractura por aplastamiento en una vértebra dorsal a causa del impacto. (Imagen de archivo: Pexels)

Durante el proceso declaró una compañera de trabajo de la demandante, quien relató que fue al comercio después de que un vecino le avisara que la mujer se había caído. Dijo que la encontró en el suelo, en el sector de lácteos, y que cerca de ella había humedad en el piso, sin señalización ni otras medidas preventivas visibles.

La testigo aseguró que la demandante le manifestó que se había resbalado y que no podía levantarse. También indicó que llamó a una ambulancia municipal, que trasladó a la mujer al hospital. El juez valoró ese relato junto con los registros médicos y consideró que existían elementos suficientes para tener por probado que el accidente ocurrió dentro del local comercial.

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El demandado y la aseguradora habían rechazado responsabilidad. Negaron los hechos que no reconocieron expresamente, cuestionaron los rubros indemnizatorios y sostuvieron que, si el episodio había ocurrido, podía obedecer a una conducta negligente de la propia víctima o a un hecho inevitable. La sentencia descartó esos argumentos.

Una testigo declaró que el sector de lácteos presentaba humedad en el suelo y carecía de señalización preventiva al momento del hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magistrado sostuvo que la relación entre una persona que ingresa a un supermercado y quien explota el establecimiento está alcanzada por las normas de defensa del consumidor. Bajo ese criterio, el comercio tiene el deber de ofrecer un espacio seguro y debe prevenir riesgos previsibles, como la presencia de agua en el piso junto a heladeras o productos que pueden generar humedad.

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El fallo remarcó que mantener seco el piso era una obligación del proveedor, sobre todo en un sector donde podían producirse filtraciones o condensación. También tuvo en cuenta que el responsable del comercio no asistió a las audiencias en las que podía responder preguntas sobre lo ocurrido, circunstancia que fue evaluada como un elemento adicional dentro de la prueba reunida.

Una pericia médica concluyó que la demandante tenía una incapacidad parcial y permanente del 17,28%. El informe vinculó esa condición con una fractura dorsal y una afección en la columna lumbar. El especialista indicó que el dolor era una de las principales secuelas y que, según la evolución, la lesión podía requerir tratamiento quirúrgico.

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El fallo judicial determinó que el establecimiento incumplió el deber de seguridad establecido por la normativa de defensa del consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por incapacidad física, el juzgado fijó una reparación de $13.500.000, calculada a valores de la fecha del accidente. A ese monto sumó $3.000.000 por daño extrapatrimonial, $38.000 por medicamentos y $50.000 por gastos de traslado. También reconoció $1.500.000 para tratamiento futuro y medicación vinculada con esa atención.

La sentencia rechazó el pedido de daño punitivo. El juez consideró que esa multa civil requiere una conducta de especial gravedad, como una actitud deliberada de desprecio por los derechos de los consumidores, una maniobra lucrativa o un incumplimiento con trascendencia social. Entendió que esas circunstancias no quedaron configuradas en este caso.

La compañía aseguradora había depositado $846.243,50 al inicio del juicio y pidió que su responsabilidad quedara limitada a la cobertura contratada. El juzgado admitió que el límite de la póliza era de $260.000, más los conceptos ya depositados, pero resolvió que la empresa debía responder también por los gastos y costas generados después de ese depósito, ya que continuó interviniendo en el expediente. Además, rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra el tope legal aplicable a las costas y reguló los honorarios de abogados, peritos y mediación.

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