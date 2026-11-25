Casación ordenó un nuevo juicio por la muerte de dos niños aplastados por un árbol en el camping Lolen del Parque Nacional Lanín en 2016

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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de dos niños que fueron aplastados por un árbol el 1° de enero de 2016 en el camping Lolen del Parque Nacional Lanín, en las inmediaciones de San Martín de los Andes, Neuquén.

A casi once años de la tragedia, los jueces de la Sala II del máximo tribunal penal del país, Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, hicieron lugar por unanimidad a los recursos interpuestos por las defensas de María Mercedes Hileman y Matías Iván Encina, dos de los funcionarios de la Administración de Parques Nacionales (APN) acusados por el hecho.

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La decisión, en rigor, dejó sin efecto una resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén que había dispuesto dictar una nueva sentencia a partir de los registros audiovisuales del juicio celebrado en 2023, pese a que los magistrados que actualmente integran ese cuerpo no habían participado del debate.

Los cuatro funcionarios acusados habían sido absueltos en noviembre de 2023. Sin embargo, en octubre de 2024, Casación anuló aquel pronunciamiento tras advertir deficiencias en la valoración de las pruebas y ordenó devolver las actuaciones al tribunal de origen. Un año después, la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de queja presentados por dos de las defensas contra esa decisión.

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La controversia que motivó la nueva intervención de Casación surgió posteriormente, cuando el tribunal oral interpretó que podía dictar una nueva sentencia sin necesidad de repetir el juicio.

“La revisión posterior de un registro audiovisual puede reproducir el contenido de una declaración; nunca la experiencia jurisdiccional que supone haber participado personalmente del contradictorio”, sintetizó la jueza Ledesma en su voto.

El 1° de enero de 2016, un roble pellín se desplomó sobre un grupo de visitantes en el camping Lolen y provocó la muerte de dos niños de dos y siete años

La tragedia del camping Lolen

El 1° de enero de 2016, numerosas familias habían elegido pasar el primer día del año en el camping Lolen, ubicado a orillas del lago Lácar, en las inmediaciones de San Martín de los Andes.

Durante la tarde, mientras los visitantes disfrutaban de la playa y del lago, un roble pellín se desplomó sobre un grupo de personas.

Como consecuencia de la caída del árbol murieron Martina Sepúlveda, de dos años, y Matías Mercanti Aguilera, de siete, quienes se encontraban jugando en el lugar. Federico Mercanti y Carmen Rey, padre y abuela del niño, sufrieron heridas graves, mientras que otros visitantes también resultaron lesionados.

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La investigación penal se centró en determinar si la caída del ejemplar había constituido un acontecimiento imprevisible de la naturaleza o si, por el contrario, la tragedia podría haberse evitado mediante el cumplimiento de las obligaciones de control y fiscalización que pesaban sobre los responsables del lugar.

Por el hecho fueron llevadas a juicio seis personas: Matías Iván Encina, coordinador zonal de Guardaparques; Diego Luis Lucca, jefe del Departamento de Guardaparques; Juan Ignacio Jones, jefe del Departamento de Conservación y Manejo, y María Mercedes Hileman, jefa del Departamento de Usos Públicos.

También fueron acusados Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca, que tenía a su cargo la administración del camping.

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A los funcionarios de Parques Nacionales se les atribuyeron los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones graves culposas agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Martina Sepúlveda, de dos años, y Matías Mercanti Aguilera, de siete, murieron aplastados por un roble pellín mientras jugaban en el camping Lolen, a orillas del lago Lácar

Las absoluciones y la intervención de Casación

Durante el juicio oral celebrado en 2023, el fiscal general Miguel Palazzani solicitó penas de tres años de prisión y cinco años de inhabilitación para los cuatro funcionarios de Parques Nacionales, mientras que pidió la absolución de los dos integrantes de la comunidad mapuche.

La acusación fiscal sostuvo que los agentes de la APN habían omitido cumplir las obligaciones de cuidado y supervisión establecidas en distintas disposiciones normativas y que esas omisiones guardaban relación con las muertes y las lesiones de los visitantes.

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Las defensas, en cambio, argumentaron que la caída del árbol no podía haber sido prevista. También cuestionaron la jurisdicción de Parques Nacionales sobre el terreno en el que se encontraba el ejemplar.

El 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces Alejandro Cabral, María Paula Marisi y Pablo Díaz Lacava, absolvió a los seis acusados.

El tribunal entendió que el episodio había constituido un caso fortuito y consideró que no se encontraban suficientemente individualizadas las obligaciones cuyo incumplimiento se atribuía a cada uno de los funcionarios.

El fiscal recurrió las absoluciones de los cuatro agentes de Parques Nacionales y cuestionó la valoración de las pruebas efectuada por los magistrados.

Así, el 29 de octubre de 2024, con los votos de Carbajo y Juan Carlos Gemignani y la disidencia de Ledesma, Casación hizo lugar a la impugnación fiscal, anuló las absoluciones y dispuso el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento.

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Los camaristas consideraron que los jueces habían omitido analizar integralmente el deber objetivo de cuidado de los funcionarios públicos. También cuestionaron el razonamiento utilizado para descartar la previsibilidad del episodio, al entender que el tribunal había confundido la posibilidad de advertir un riesgo con la certeza acerca del momento exacto en que se produciría la caída del árbol.

La controversia judicial se centró en determinar si la caída del árbol fue un caso fortuito o si la tragedia pudo haberse evitado mediante controles adecuados (Télam)

Entre las pruebas que, según Casación, no habían sido debidamente valoradas figuraba un informe del ingeniero forestal Renato Sbrancia, del que surgía que la mitad de las raíces del ejemplar se encontraban expuestas.

Otros estudios daban cuenta de pudriciones en la base y las ramas superiores, raíces desprendidas y problemas que comprometían su estabilidad. Un informe técnico criminalístico indicó que la base del árbol se encontraba sujeta únicamente en un 50%.

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La fiscalía había invocado, además, distintas normas que regulaban las obligaciones de los funcionarios, entre ellas la Disposición 223/15 de la Intendencia del Parque Nacional Lanín, que contemplaba el control del mantenimiento y estado de los árboles para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las defensas de Hileman y Encina impugnaron aquella decisión ante la Corte Suprema, que en octubre de 2025 rechazó sus recursos de queja por considerar que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal.

La controversia por las grabaciones del juicio

El 26 de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Neuquén comunicó a las partes que sus nuevos integrantes tomarían conocimiento de lo ocurrido durante el debate a través de los registros audiovisuales y del análisis de la prueba documental incorporada al expediente.

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Posteriormente, los magistrados celebrarían una audiencia de visu -destinada a tomar contacto personal con los imputados- y escucharían sus últimas palabras antes de dictar una nueva sentencia. Para ello, habían fijado audiencias para los días 20 y 27 de abril de 2026, a través de Zoom.

El tribunal interpretó que Casación había anulado exclusivamente la sentencia absolutoria y no el juicio oral que le había dado origen. Consideró, además, que repetir el debate implicaría una duplicación innecesaria de actuaciones, una prolongación del proceso y una eventual revictimización de los familiares de los menores fallecidos.

Los abogados Nicolás Corleto y Federico Egea, defensores de Hileman y Encina, respectivamente, cuestionaron la metodología adoptada por el tribunal.

Casación anuló las absoluciones en 2024 y ahora ordenó repetir el juicio, tras invalidar el procedimiento que preveía dictar una sentencia a partir de las grabaciones del debate anterior (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Al respecto, sostuvieron que los magistrados encargados de determinar la responsabilidad penal de sus asistidos no habían presenciado la producción de las pruebas ni participado de la recepción de los testimonios, circunstancias que no podían ser suplidas mediante la reproducción de las grabaciones.

También argumentaron que las absoluciones firmes de Cheuquepan y Delgado Abarzúa habían modificado el escenario procesal, dado que ahora podían convocarlos como testigos e interrogarlos sobre circunstancias relevantes para determinar las responsabilidades de sus asistidos, entre ellas la ubicación del árbol dentro de los terrenos pertenecientes a la comunidad mapuche.

El 19 de febrero pasado, el tribunal oral rechazó los planteos de nulidad y mantuvo el procedimiento previsto para el dictado de la nueva sentencia. Contra esa decisión, las defensas recurrieron nuevamente ante Casación.

Los fundamentos del nuevo fallo

En su voto, Ledesma consideró que el procedimiento escogido por el tribunal oral resultaba incompatible con los principios de inmediación, oralidad y defensa en juicio.

“No se trata aquí de determinar si la nulidad declarada alcanzó únicamente a la sentencia o también al debate precedente. Esa discusión pierde relevancia frente a un dato constitucional insoslayable: quienes hoy deben emitir el nuevo pronunciamiento jamás participaron del juicio oral cuya prueba deberán valorar. Y precisamente allí radica la invalidez del procedimiento escogido”, planteó la jueza.

La camarista también explicó que el principio de inmediación exige una relación directa entre los magistrados encargados de resolver el caso y las pruebas sobre las cuales deberán fundamentar su decisión.

“La inmediación no constituye una formalidad prescindible ni una mera técnica de recepción probatoria. Por el contrario, representa una garantía destinada tanto a asegurar la adecuada valoración de la prueba como a preservar la legitimidad de la decisión jurisdiccional”, expresó.

La jueza Ángela Ledesma, una de los tres camaristas que votaron a favor de la realización de un nuevo juicio, junto a Javier Carbajo y Gustavo Hornos

En ese sentido, señaló que una declaración testimonial no se reduce exclusivamente a las palabras pronunciadas por un testigo, sino que también comprende su interacción con las partes, las preguntas y repreguntas y las reacciones espontáneas que se producen durante el debate.

Si bien reconoció la utilidad de los registros audiovisuales para documentar lo acontecido durante el juicio y facilitar la revisión de las sentencias, advirtió que esas herramientas “no fueron concebidos para reemplazar la inmediación personal del juez sentenciante ni pueden convertir en inmediata una percepción que, por definición, resulta mediata”.

Ledesma dejó a salvo, además, su postura expresada en octubre de 2024, cuando había votado en disidencia al considerar que las deficiencias de la sentencia absolutoria no podían habilitar una segunda oportunidad de juzgamiento a instancias de la acusación.

Por su parte, Carbajo consideró que el procedimiento dispuesto por el tribunal oral impedía que las defensas adecuaran plenamente sus estrategias al escenario procesal configurado después del primer juicio.

El camarista reconoció la importancia de evitar nuevos padecimientos a los familiares de las víctimas, aunque consideró que esas circunstancias no podían justificar la metodología escogida.

“La celeridad y la economía procesal no pueden ser obtenidas a costa del ejercicio efectivo del derecho de defensa ni de los principios de inmediación, oralidad y contradicción”, afirmó.

A su vez recordó que Casación no había dictado en 2024 una condena que declarara la responsabilidad penal de los funcionarios y cuestionó las limitaciones impuestas a la intervención de las partes, dado que las audiencias previstas no permitían la reapertura de la actividad probatoria ni la formulación de nuevos alegatos.

Hornos, en tanto, examinó los alcances del artículo 471 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula el reenvío de las actuaciones cuando se advierte la inobservancia de normas procesales.

El magistrado recordó que las deficiencias advertidas al revisar las absoluciones habían recaído sobre la reconstrucción de los hechos y la valoración de las pruebas testimoniales, periciales e informativas. Por esa razón, explicó que la tarea pendiente consistía en “determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, que permanece abierta”.

“Así, la sustanciación que el art. 471 del C.P.P.N. ordena, una vez anulado lo actuado, no se satisface entonces con el conocimiento de los registros de un debate celebrado ante una integración distinta, sino con la realización del juicio oral del que la nueva sentencia habrá de ser su culminación”, concluyó.

Con los votos coincidentes de los tres camaristas, Casación hizo lugar a los recursos de las defensas, anuló la resolución impugnada y remitió las actuaciones al Tribunal Federal de Neuquén para que celebre un nuevo debate oral y público.

De ese modo, y a poco más de un mes de que se cumplan once años de la muerte de los dos menores, la Justicia deberá volver a examinar las pruebas y determinar si existieron responsabilidades penales por la tragedia del camping Lolen.