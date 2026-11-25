El fiscal Álvaro Garganta desestimó la denuncia contra la Cámara de Diputados bonaerense por la negativa a entregar contratos vinculados al caso Rigau.

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El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 11 del Departamento Judicial La Plata, desestimó una denuncia por la negativa de la Cámara de Diputados bonaerense a entregar documentación sobre contrataciones de personal, vinculada con el caso “Chocolate” Rigau.

En su decisión, precisó que no se configuraban los delitos de encubrimiento ni de ocultamiento de pruebas y que los legisladores están protegidos por la inmunidad constitucional respecto de sus votos en el recinto.

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La investigación se originó a partir de una orden del juez de Garantías N.º 1 de La Plata, Federico Atencio, quien requirió los memorandos de designación de un grupo de 50 personas que figuraban como titulares de las tarjetas de débito que utilizó Julio Rigau para retirar dinero de los cajeros automáticos, donde fue descubierto. El pedido tuvo el propósito de verificar sus supuestos contratos y salarios en la Legislatura.

La Dirección General Legal y Técnica de la Cámara respondió, mediante la Nota 631/2026, que el pleno legislativo ya había resuelto archivar las actuaciones administrativas vinculadas con esos requerimientos durante una sesión realizada el 28 de mayo pasado. La medida había sido aprobada con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes. La decisión parlamentaria fue registrada en las actas, grabada y transmitida en vivo por los canales institucionales.

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Ante esta respuesta, el magistrado ordenó extraer testimonios y abrir un proceso penal ante la posible comisión de encubrimiento por favorecimiento real o de sustracción u ocultamiento de medios de prueba. La pesquisa debía determinar si el archivo de las actuaciones administrativas había impedido el acceso de la Justicia a elementos relevantes para la causa original.

Los fundamentos

El fiscal Garganta descartó la hipótesis del juez Atencio porque entendió que la conducta atribuida a los legisladores no incluyó una maniobra clandestina destinada a hacer desaparecer o alterar rastros de un delito. Interpretó que el archivo del requerimiento judicial fue decidido en una sesión pública y no mediante una acción individual u oculta de funcionarios o diputados.

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Añadió que tampoco se verificó una destrucción, alteración, sustracción u ocultamiento material de los documentos solicitados. En esa línea, sostuvo que los memorandos originales permanecen resguardados bajo custodia en el archivo del Poder Legislativo, sin constancias de que hubieran sido modificados o destruidos.

El pleno de la Cámara de Diputados resolvió el archivo de las actuaciones judiciales durante una sesión parlamentaria pública.

El pronunciamiento indicó que la responsabilidad penal no puede atribuirse de manera colectiva a una estructura institucional. Precisó que la votación de la Legislatura bonaerense expresó una decisión del cuerpo, pero no permitió individualizar una conducta delictiva atribuible a una persona determinada.

Finalmente, Garganta destacó que la desestimación no impide que el Ministerio Público continúe reuniendo pruebas por otras vías.

Caso “Chocolate” Rigau

La causa se inició el 9 de septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia, en La Plata. Tenía 48 tarjetas de débito ajenas -correspondientes a personas contratadas en la Cámara de Diputados bonaerense- y más de un millón de pesos en efectivo.

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La hipótesis de la fiscalía es que Rigau retiraba los salarios de personas que figuraban como empleados legislativos, pero que, en varios casos, no cumplirían tareas reales o cedían sus tarjetas y claves. Según la acusación, el dinero extraído financiaba una estructura política.

Junto con Rigau, quedaron imputados el exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, a quien la fiscalía ubica como presunto jefe de la organización; el exconcejal platense Facundo Albini, hijo de Claudio y señalado como parte de la coordinación; y los supuestos titulares de las tarjetas, imputados como partícipes de la maniobra.

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Los delitos atribuidos son asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, en el período comprendido entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Un informe de la Policía Federal calculó un perjuicio de aproximadamente $395,4 millones. La causa fue elevada a juicio oral y tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata.