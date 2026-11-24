El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reinició este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva jornada dedicada a testigos pedidos por las defensas de los acusados.

El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.

Se juzga a 85 acusados, entre ellos CFK, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado de los hechos, según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens. La acusación se basa en un supuesto circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública y concesiones.