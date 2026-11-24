El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reinició este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva jornada dedicada a testigos pedidos por las defensas de los acusados.
El debate se realiza de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro ante los jueces del Tribunal Enrique Méndez Signori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel como magistrado suplente.
Se juzga a 85 acusados, entre ellos CFK, exfuncionarios de su gobierno y empresarios que habrían participado de los hechos, según los escritos del remisero arrepentido y también juzgado, Oscar Centeno, y la confesión del financista Ernesto Clarens. La acusación se basa en un supuesto circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública y concesiones.
Últimas actualizaciones
Comenzó la audiencia y declara el primer testigo del día
Declara por videoconferencia un ingeniero civil, Arcangel Curto, testigo pedido por la defensa del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola, uno de los acusados en el juicio.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Juicio de los Cuadernos: el “entorno” de José López decidía sobre pagos en la obra pública, dijo un testigo
En el juicio a CFK por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, declaró un testigo que trabajó nueve años bajo el mando del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo
Un testigo que trabajó casi una década bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas que comandó el acusado José López durante el kirchnerismo dijo que en el “entorno” del funcionario se definían las prioridades de pago a empresarios contratistas en base a listados que se recibían desde Vialidad Nacional.