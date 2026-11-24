La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fijó una indemnización de más de 20 millones de pesos por una caída en un edificio de Belgrano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el rechazo de una demanda por una caída en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó una indemnización de $20.375.000, más intereses, a favor de una residente que sufrió una fractura de rótula. El tribunal atribuyó la responsabilidad al consorcio al considerar probado que el piso de un pasillo común tenía restos de cera o de un producto de limpieza que lo volvieron riesgoso.

La reclamante había iniciado una demanda contra el consorcio del edificio donde vivía, ubicado en el barrio de Belgrano, y contra la aseguradora citada en garantía. Solicitó originalmente una reparación de $10.810.139,20, más intereses y costas, por los daños que atribuyó a un accidente ocurrido el 27 de febrero de 2022, cerca de las 7.30.

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Según su presentación, regresaba de una fiesta junto a un excompañero de trabajo y entró al edificio para dirigirse a su departamento, situado en planta baja. En ese trayecto, sostuvo que resbaló por el “excesivo encerado” del suelo en un sector común, perdió el equilibrio y cayó sobre la rodilla izquierda. También afirmó que sufrió golpes en el codo y en el hemitórax derecho.

La demandante sufrió una fractura de rótula tras resbalar en un pasillo común de la planta baja del inmueble. (Poder Judicial)

El acompañante la ayudó a incorporarse y la llevó hasta su vivienda. La demandante —de 31 años al momento del hecho— relató que, ante el aumento de la inflamación y el dolor, pidió ayuda para trasladarse a un centro médico. Allí le realizaron estudios y le diagnosticaron una fractura de rótula, por la cual recibió inmovilización con yeso, reposo y luego tratamiento de rehabilitación.

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El consorcio negó los hechos y cuestionó que se hubiera probado que la caída ocurrió dentro del edificio o que existiera una deficiencia en el piso. También sostuvo que la demandante no había explicado qué obligación incumplió la administración del inmueble. En su defensa, destacó que la mujer volvía de una fiesta y puso en duda la relación entre las lesiones y la versión expuesta en la demanda.

El juzgado de primera instancia rechazó la acción el 25 de marzo de 2026 e impuso las costas a la reclamante. El magistrado entendió que estaba acreditado que la mujer se había resbalado en un pasillo del edificio y que padeció lesiones, pero concluyó que no había demostrado que el suelo tuviera un defecto o una condición anormal capaz de causar el accidente.

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El fallo de primera instancia desestimó la acción legal bajo el criterio de que el piso representaba una cosa inerte sin anomalías acreditadas. (Poder Judicial)

La sentencia de primera instancia consideró que el piso es una “cosa inerte”, es decir, un elemento que no genera responsabilidad por sí mismo si se encuentra en condiciones normales de uso. Bajo ese criterio, señaló que quien reclama debe probar cuál era la anomalía concreta del lugar y de qué modo esa circunstancia provocó la caída.

Para el juez, la única prueba sobre la presencia de cera era el testimonio del hombre que acompañaba a la demandante aquella madrugada. El fallo le otorgó escaso valor a esa declaración debido a que era un excompañero de trabajo, mantenía una relación cercana con ella y había asistido a la misma fiesta. También ponderó el testimonio del encargado titular, quien dijo que no se usaba cera para limpiar los pisos.

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La Sala L de la Cámara Civil revisó esa valoración y llegó a una conclusión distinta. Las juezas y el juez que integraron el tribunal entendieron que existían pruebas “graves, precisas y concordantes” para tener por acreditado que el suelo tenía cera o algún producto que daba brillo y que esa condición causó el resbalón de la demandante.

La resolución judicial remarcó la falta de medidas de seguridad y la ausencia de carteles que advirtieran sobre el suelo resbaladizo. (Poder Judicial)

Entre los elementos considerados, la Cámara mencionó las fotografías tomadas el mismo día del hecho. En ellas se veía una marca en el piso del pasillo, que la demandante identificó como una patinada. El tribunal también tuvo en cuenta un informe contable que reprodujo la denuncia de siniestro que el propio consorcio había efectuado ante su aseguradora.

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De acuerdo con esa denuncia, el consorcio informó que la mujer se había resbalado al ingresar al edificio por la presencia de “cera o líquido limpiador” y que había sufrido una fractura en la pierna izquierda. Para la Cámara, esa constancia resultó compatible con el relato de la demandante y con la declaración de su acompañante, quien afirmó haber tocado el piso y advertido la presencia de cera.

El tribunal de alzada también cuestionó el peso que la primera instancia le dio al testimonio del encargado titular. Señaló que el empleado estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente y que, por ese motivo, no podía dar certeza sobre las tareas de limpieza realizadas ese fin de semana por su reemplazante. Además, advirtió contradicciones en sus respuestas sobre las funciones del suplente.

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La pericia médica constató una incapacidad total del 13% provocada por secuelas físicas en la rodilla y afecciones psíquicas. (Poder Judicial)

La Cámara sostuvo que el consorcio no aportó prueba sobre los productos utilizados para limpiar las áreas comunes ni acreditó que hubiera adoptado medidas de seguridad. Tampoco produjo la declaración del encargado suplente, quien se encontraba a cargo del mantenimiento cuando ocurrió la caída. El tribunal consideró relevante que no hubiera señalización que advirtiera sobre un piso resbaladizo.

Respecto de la referencia a la fiesta de la que volvía la demandante, la Cámara afirmó que esa circunstancia no tuvo incidencia demostrada en el accidente. Indicó que no surgían elementos de la atención médica recibida ese día que permitieran atribuir la caída a una conducta imprudente de la mujer ni que acreditaran una causa ajena capaz de liberar de responsabilidad al consorcio.

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La resolución aplicó las normas del Código Civil y Comercial que establecen la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de una cosa riesgosa o defectuosa. Según la Cámara, el piso del pasillo común se volvió riesgoso por los restos de cera o de limpiador y por la falta de advertencias. Por eso, concluyó que el consorcio debía responder por las consecuencias de la caída.

Entre los elementos considerados, la Cámara mencionó las fotografías tomadas el mismo día del hecho. En ellas se veía una marca en el piso del pasillo, que la demandante identificó como una patinada. (Poder Judicial)

En cuanto a los daños, el tribunal fijó $13 millones por incapacidad sobreviniente, una suma que incluye las secuelas físicas y psíquicas, los tratamientos de rehabilitación y la psicoterapia futura. La pericia médica había determinado una incapacidad física del 3% por la lesión en la rodilla y una afectación psíquica del 10%, para un total del 13%.

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Además, la Cámara reconoció $7 millones por daño moral, $350.000 para gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, y $25.000 por gastos de mediación. Las sumas fueron establecidas a valores de la sentencia de primera instancia. Los intereses se calcularán al 8% anual desde el accidente hasta aquel fallo y, desde entonces, con la tasa activa fijada por la Cámara hasta el pago efectivo.

La condena alcanza al consorcio y se extiende a la aseguradora dentro de los límites de la póliza, aunque la compañía se encuentra en liquidación. El tribunal otorgó un plazo de 10 días para cumplir la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución, e impuso las costas de ambas instancias a la parte demandada.