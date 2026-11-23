La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata impuso a una concesionaria y a una automotriz una multa equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales. (Poder Judicial)

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata ordenó que una concesionaria y la fabricante de un vehículo paguen una multa civil equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales a la compradora de un automóvil 0 kilómetro que presentó fallas reiteradas y requirió el reemplazo de su motor. El fallo confirmó que ambas firmas debían responder por el incumplimiento, aunque eliminó dos indemnizaciones que habían sido concedidas en primera instancia.

La causa se inició a partir de la compra de un vehículo 0 km en abril de 2016. La demandante sostuvo que había entregado otro vehículo como parte de pago y completado el valor restante en efectivo. Según su presentación, cumplió con los servicios de mantenimiento requeridos, pero al año siguiente comenzó a advertir problemas mecánicos que atribuyó a defectos de fábrica.

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El primer ingreso al taller ocurrió el 24 de abril de 2017, cuando la propietaria detectó un zumbido y una turbulencia inusual al circular a más de 60 kilómetros por hora. Poco después, antes de iniciar un viaje a Santiago del Estero, advirtió un consumo de aceite que la llevó nuevamente a la concesionaria. Allí le agregaron dos litros, aunque durante el trayecto debió incorporar otro litro.

La compradora adquirió el vehículo cero kilómetro en 2016 y detectó fallas por consumo excesivo de aceite al año siguiente. (Poder Judicial)

La reclamante —actualmente de 57 años— afirmó que, al regresar del viaje, el vehículo fue sometido a un protocolo para medir el consumo de aceite. Tras completar los 1.000 kilómetros solicitados, dejó la unidad en el taller en marzo de 2018. El vehículo permaneció allí 16 días y, al retirarlo, recibió la información de que el motor había sido rectificado.

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La demanda señaló que el consumo excesivo de aceite persistió después de esa intervención. La dueña realizó un nuevo viaje por ruta y volvió a detectar el problema, por lo que acudió a Defensa del Consumidor. En esa instancia administrativa, las empresas reconocieron que el vehículo tenía un consumo de aceite elevado y propusieron otro protocolo de control.

Luego de nuevos análisis, las firmas resolvieron reemplazar el motor. El vehículo ingresó al taller en enero de 2019 y la concesionaria entregó un auto sustituto bajo un contrato de comodato. Sin embargo, cuando se intentó registrar el nuevo motor, surgió una inhibición general de bienes que pesaba sobre la compradora por un juicio laboral ajeno al conflicto con las empresas.

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Las empresas cambiaron el motor en 2019, aunque el trámite de inscripción se demoró por una inhibición judicial previa de la titular. Imagen del informe del perito ingeniero mecánico (Poder Judicial)

La inscripción del motor se concretó el 21 de octubre de 2019 y la demandante recuperó el vehículo cuatro días después. Durante ese período, presentó una denuncia penal y cuestionó que las firmas conservaran la unidad mientras no podía completarse el trámite registral. También reclamó que el cambio de motor no hubiera modificado el kilometraje que figuraba en el tablero.

En julio de 2020, la compradora promovió una demanda por cumplimiento contractual, daños y perjuicios y multa civil. Solicitó la sustitución del vehículo por otro nuevo o el pago de su valor actual. Además, reclamó una compensación por privación de uso, gastos de traslado, daño moral, daño psicológico, afectaciones a su salud y una sanción punitiva.

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El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 14 de Mar del Plata dictó sentencia el 7 de noviembre de 2025. Consideró probado que el vehículo había presentado desperfectos que requirieron varias intervenciones técnicas y que la solución definitiva llegó con el reemplazo del motor, cuando la unidad ya tenía 54.124 kilómetros recorridos.

La Justicia rechazó la entrega de una unidad nueva porque una pericia mecánica comprobó que el vehículo sumó 75.000 kilómetros aptos para circular. Imagen del informe del perito ingeniero mecánico (Poder Judicial)

La sentencia de primera instancia entendió que las reparaciones se extendieron durante un plazo injustificado. El juez sostuvo que el fabricante y la concesionaria formaban parte de una misma cadena de contratación frente a la consumidora, por lo que ambos debían responder. Con esa base, fijó una indemnización total de $5.511.000, más intereses.

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Ese monto incluyó $1.800.000 por privación de uso, $3.000.000 por daño moral y $711.000 para afrontar un tratamiento psicológico. El magistrado rechazó, en cambio, el pedido de reemplazo del automóvil o de cobro de su valor, al considerar que el cambio de motor había dejado al vehículo en condiciones aptas para su uso.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones confirmó ese último criterio. Los jueces señalaron que, al momento de la pericia mecánica de abril de 2024, la unidad registraba 129.514 kilómetros: es decir, había recorrido más de 75.000 kilómetros después del cambio de motor. El informe técnico indicó que el vehículo era apto para circular y no describió la persistencia de defectos mecánicos.

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La sentencia definitiva confirmó el pago de tres millones de pesos por daño moral frente a los seis años de litigio y las fallas no resueltas. Imagen del informe del perito ingeniero mecánico (Poder Judicial)

El tribunal de apelaciones también mantuvo la condena por daño moral de $3.000.000. Consideró que la compradora debió afrontar ingresos reiterados al taller, intentos de reparación que no resolvieron el problema y, finalmente, el reemplazo de una pieza central del vehículo. Para los magistrados, esas circunstancias excedieron las molestias comunes de una relación contractual.

En cambio, la Cámara dejó sin efecto los $1.800.000 otorgados por privación de uso. Entendió que, tras el reemplazo del motor, la concesionaria había entregado un vehículo en comodato y que la posterior imposibilidad de registrar la nueva pieza se debió a la inhibición que pesaba sobre la demandante. Según el fallo, esa circunstancia interrumpió la relación causal entre las fallas mecánicas y la falta de disponibilidad del automóvil.

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Los jueces también revocaron los $711.000 concedidos para tratamiento psicológico. Consideraron que la pericia no logró precisar que la necesidad de terapia derivara de manera directa de los inconvenientes vinculados con el vehículo, ya que el informe mencionaba otros hechos personales y problemas de salud. Esa decisión no modificó el reconocimiento del daño moral, que se mantuvo por las angustias y frustraciones ocasionadas por el conflicto.

La novedad principal de la sentencia de Cámara fue la admisión del daño punitivo, que el juzgado había rechazado. El tribunal consideró que las fallas se extendieron entre 2017 y 2019, que existió una demora injustificada en la reparación y que la compradora tuvo que acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y sostener un litigio durante seis años. Por ello, dispuso que las demandadas paguen, dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme, el equivalente en pesos de cuatro Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

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