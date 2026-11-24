La justicia civil de Lanús condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a una paciente por las quemaduras que padeció durante una cesárea. (Imagen de archivo: Shutterstock)

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Un juzgado civil de Lanús condenó al Estado bonaerense a pagar una indemnización de $1.280.000 a una mujer que sufrió quemaduras en una pierna durante una cesárea realizada en abril de 2019 en un hospital público de la zona sur del Gran Buenos Aires. La sentencia atribuyó el daño al mal funcionamiento de un electrobisturí utilizado durante la intervención y consideró que el hecho comprometía la responsabilidad estatal por el estado del equipamiento.

La demandante había iniciado una acción indemnizatoria contra el hospital, el Ministerio de Salud bonaerense y los integrantes del equipo médico que participaron, según su planteo, en la atención previa, la cesárea y el período posterior a la operación. También había incluido a otros profesionales y a una licenciada obstétrica que, de acuerdo con el fallo, no estuvo presente al momento de la cirugía.

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Según el relato presentado en la demanda, la mujer ingresó al centro de salud el 7 de abril de 2019 con fuertes dolores de parto y luego de haber pasado por otras dependencias sanitarias. Había realizado los controles del embarazo en un centro de salud de su barrio y, antes de llegar al hospital donde finalmente fue intervenido, había sido derivada a otro establecimiento de la zona.

La paciente sufrió una quemadura de veinte centímetros de extensión en su pierna derecha por el uso de instrumental quirúrgico. Imagen del informe del perito médico legal (Poder Judicial)

La paciente —de 20 años al momento del hecho— afirmó que fue internada durante la tarde y que, tras varias horas de evolución del trabajo de parto, los profesionales le comunicaron que debía practicarse una cesárea. La decisión, de acuerdo con la presentación judicial, se habría vinculado con la falta de avance del parto y la presencia del cordón umbilical alrededor del cuello del bebé, una situación que podía afectar al feto si se prolongaba la espera.

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La intervención comenzó cerca de las 23 horas, siempre según la reconstrucción incorporada al expediente. La demandante sostuvo que, durante el procedimiento, su pareja fue informada de que había ocurrido un accidente que le provocó una quemadura en la parte interna de la pierna derecha. Describió una lesión de unos 20 centímetros de extensión y 15 centímetros de ancho, con ampollas y dolor.

La mujer señaló que, en un primer momento, recibió explicaciones imprecisas sobre el origen de la lesión. Más tarde le habrían indicado que el episodio se vinculaba con instrumental quirúrgico apoyado sobre su pierna. La historia clínica remitida por el hospital, sin embargo, consignó que al finalizar la operación se verificó una lesión térmica en el muslo y la rodilla derecha debido a desperfectos en el electrobisturí.

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La pericia médica reveló que el electrobisturí utilizado en el hospital carecía de constancias de mantenimiento técnico. Imagen del informe del perito médico legal (Poder Judicial)

Después del parto, la paciente recibió curaciones y fue dada de alta. Según expuso en la demanda, debió volver a ser internada pocos días después debido a una infección en el área afectada. Tras una nueva semana de internación, continuó con controles y curaciones, y afirmó que el proceso se extendió durante más de tres meses.

La reclamante sostuvo que las consecuencias físicas alteraron el cuidado y el disfrute de los primeros meses junto a su hijo, debido a los dolores y tratamientos que debió afrontar. También planteó que la lesión dejó una cicatriz extensa y visible, y que no pudo realizarse una cirugía estética ni injertos para reparar la zona, en parte por la infección que sufrió.

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La Provincia de Buenos Aires rechazó la existencia de mala praxis y sostuvo que las quemaduras durante cirugías con electrobisturí pueden ser hechos accidentales y esporádicos. Argumentó que el equipo médico actuó con diligencia, que la lesión fue tratada de inmediato y que la demandante debía acreditar una deficiencia concreta en la atención médica y la relación entre esa falla y los daños reclamados.

El juzgado desestimó la demanda contra los médicos y la obstetra al descartar negligencias individuales en la operación. (Imagen de archivo: Shutterstock)

Los profesionales demandados también negaron haber incurrido en negligencia o impericia. Dos de ellos afirmaron que habían asistido a la paciente de acuerdo con los procedimientos médicos aplicables y que solicitaron la intervención de cirugía general para tratar la quemadura. Otro codemandado, que se desempeñaba como anestesiólogo, sostuvo que no tuvo participación en la maniobra que provocó la lesión.

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La decisión judicial descartó la responsabilidad de la licenciada obstétrica demandada. El expediente estableció que su guardia terminó a las 21 horas del 7 de abril de 2019, mientras que la paciente ingresó al quirófano a las 22.50. Además, la documentación médica y los testimonios recogidos en la audiencia indicaron que no estuvo presente durante la cesárea.

El fallo también rechazó la demanda contra el anestesiólogo y contra las dos médicas vinculadas a la operación. El perito médico concluyó que el electrobisturí solo podía ser manipulado por quienes realizaban la cirugía o las asistían, pero no encontró elementos que demostraran procedimientos erróneos de esas profesionales. Por ese motivo, el juzgado no les atribuyó responsabilidad individual.

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La sentencia atribuyó la responsabilidad patrimonial al Estado bonaerense por las deficiencias en el equipamiento del hospital público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pericia médica resultó central para definir el caso. El especialista señaló que el equipo utilizado estaba desactualizado y que no había constancias de controles técnicos o mantenimiento. También indicó que las características de las lesiones permitían vincularlas con una falla en el electrodo de retorno o en su cable, elementos que, según el informe, presentaban alteraciones compatibles con un uso prolongado.

Sobre esa base, el juzgado concluyó que el daño se produjo por un defecto en un aparato perteneciente al sistema sanitario provincial. La sentencia consideró que el Estado debía responder porque tenía a su cargo el mantenimiento y la conservación del equipamiento utilizado en un hospital público, y porque la deficiencia del aparato fue la causa razonable de las quemaduras.

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La indemnización incluyó $250.000 por incapacidad física y psíquica, $500.000 por daño moral y $530.000 por daño estético. La pericia médica había fijado una incapacidad física permanente del 14%, mientras que la evaluación psicológica estableció una incapacidad psíquica parcial y definitiva del 10%. El tribunal rechazó, en cambio, los pedidos por traslados, gastos y tratamientos ante la falta de comprobantes.

El monto deberá actualizarse con intereses desde el 7 de abril de 2019. La sentencia dispuso que la Provincia de Buenos Aires afronte las costas relacionadas con la condena, mientras que la demandante deberá asumir las costas vinculadas con la licenciada obstétrica y la aseguradora, cuya intervención quedó sin efecto tras el rechazo de la demanda contra aquella profesional. Los honorarios serán definidos cuando la liquidación quede firme.

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