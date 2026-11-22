La cantante colombiana Shakira actúa durante su concierto 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

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El Juzgado Civil y Comercial de 5ª Nominación de Córdoba resolvió que una demanda por el recital interrumpido de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes se tramite como “proceso colectivo”. Los asistentes buscan ser indemnizados por daños.

La causa, iniciada por fanáticos que asistieron al show del 14 de diciembre de 2025 y asumida luego por la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), apunta contra las productoras U J S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A. Los demandantes atribuyen a las firmas una prestación incompleta, fallas informativas y deficiencias durante la salida del público tras la suspensión del evento, que se interrumpió por una tormenta eléctrica.

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La resolución del juez Ricardo Guillermo Monfarrell no define aún si las empresas son responsables ni ordena indemnizaciones. La medida certifica que existe una base común suficiente para analizar el conflicto bajo reglas de litigio colectivo, con una sentencia que podrá alcanzar a personas que no participaron personalmente en el expediente, salvo que opten por apartarse.

La resolución delimitó el grupo alcanzado por el proceso. Quedaron comprendidas todas las personas que ingresaron efectivamente al espectáculo de Shakira en el Kempes, sin importar domicilio, lugar de residencia ni modalidad de acceso. Esa definición abarca tanto a compradores de tickets como a quienes asistieron mediante cortesías, invitaciones o ingresos gratuitos.

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El tribunal excluyó de ese universo a trabajadores, integrantes de producción, personal de seguridad, prensa y otros asistentes que hubieran estado en el predio por razones profesionales, comerciales o laborales.

También se establecieron dos subclases para tratar las consecuencias económicas. La primera reúne a espectadores que pagaron su entrada; la segunda alcanza a quienes ingresaron sin costo. La distinción resulta central para examinar un eventual reintegro o una compensación patrimonial, ya que en los accesos gratuitos no existe un importe desembolsado que pueda ser devuelto.

Según la presentación de CESYAC y los asistentes que impulsaron el expediente, el show comenzó con alrededor de 40 minutos de demora y fue suspendido antes de su cierre debido a una tormenta. La demanda sostiene que quedaron pendientes canciones, recursos audiovisuales, escenografía y otros tramos que consideró sustanciales dentro de la propuesta artística contratada.

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Shakira hizo varios shows en Argentina con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. REUTERS/Agustin Marcarian

Los demandantes aseguraron que las organizadoras conocían las alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional para esa jornada. Las advertencias incluían previsiones de tormentas, actividad eléctrica, ráfagas, granizo y lluvias intensas. Aun así, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, las productoras confirmaron que la función se realizaría.

Las empresas demandadas aún tendrán oportunidad de responder, ofrecer evidencia y controvertir las acusaciones formuladas.

Otro eje del reclamo se vincula con la evacuación. Quienes promovieron la causa describieron un retiro desordenado tras la interrupción, con miles de personas que debieron abandonar el estadio bajo condiciones climáticas adversas.

El juez Monfarrell dispuso que se analicen la organización, la realización y la interrupción del concierto; la información brindada antes y durante la función; las medidas de prevención y seguridad; las condiciones del egreso; además de las compensaciones ofrecidas con posterioridad.

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Los reclamos económicos

La demanda solicita una devolución equivalente al 50% del valor de la entrada para quienes pagaron el acceso. La justicia tratará en forma conjunta si corresponde un reintegro, cuál sería el porcentaje aplicable, qué actualización procedería y qué efecto puede tener la invitación que algunas personas recibieron para concurrir a la función del día siguiente.

Para las personas que ingresaron sin pagar, el planteo es distinto. CESYAC pretende una compensación basada en un valor de referencia de la localidad utilizada. El juzgado aclaró que esa discusión tiene naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, porque no hubo un precio abonado que se pueda reembolsar.

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La asociación también reclama daño punitivo para cada asistente. Propuso una suma equivalente a 10,5 canastas básicas totales. El juez consideró que la procedencia, cuantificación y asignación de esa eventual multa civil pueden ser analizadas de forma colectiva, aunque advirtió que esa fórmula no queda convalidada por haber sido incluida en la demanda.

Además, se discutirá de manera conjunta la posible existencia de un componente mínimo homogéneo del daño moral individual, su relación causal con los hechos denunciados y, si correspondiera, su monto.

Además de los rubros económicos, la demanda pide medidas preventivas para futuros eventos. Entre ellas figuran protocolos de información, seguridad, evacuación y respuesta frente a contingencias climáticas. El juzgado resolvió que esa solicitud tiene carácter colectivo porque apunta a prevenir situaciones similares y no depende de la experiencia particular de cada asistente.

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