El Tribunal Oral Federal 5 condenó a José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por administración fraudulenta en la causa Misión Sueños Compartidos.

Guardar

El Tribunal Oral Federal 5 dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó al exsecretario de Obras Públicas José López; al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; y al exdirectivo de la entidad Pablo Schoklender por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa por el financiamiento del programa Misión Sueños Compartidos.

Los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado definieron las penas, mientras que Adrián Grünberg votó en disidencia y propuso absolver a todos los acusados por falta de pruebas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el exministro de Planificación Julio De Vido resultó absuelto con el respaldo de Palliotti y Grünberg, mientras que Obligado consideró que debía ser condenado.

Los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado definieron las sanciones, mientras que Adrián Grünberg votó por la absolución total de los acusados.

Asimismo, los tres magistrados coincidieron en las absoluciones del exasesor de la Secretaría de Obras Públicas Claudio Freidin; del exfuncionario del Ministerio de Planificación Carlos Castellano; y de los exfuncionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santiago del Estero Daniel Nasif y Silvia Nasif.

De este modo, por mayoría, el tribunal consideró probado que parte de los recursos destinados a la construcción de viviendas fue desviada desde las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo hacia destinos ajenos a las obras.

PUBLICIDAD

El fallo estableció que se apartaron $206.438.454,05 de su finalidad específica. Por esa razón, ordenó el decomiso de ese monto, que deberá actualizarse por inflación cuando la sentencia quede firme y se ejecute.

En esa línea, entendió que los hermanos Schoklender articularon el mecanismo para que la Fundación recibiera contrataciones de manera directa, y administraron recursos que procedían de la Secretaría de Obras Públicas.

A su vez, la resolución describió certificaciones de obra, sobreprecios en algunos supuestos y deficiencias en los controles que debían ejercer los funcionarios nacionales.

Sostuvo que mediante informes del Banco Central, la Policía Federal y la Auditoría General de la Nación pudo identificarse que los fondos habrían salido hacia empresas agropecuarias, firmas bursátiles y financieras, cooperativas, mutuales y personas relacionadas con el entorno de los acusados.

PUBLICIDAD

También describió extracciones de efectivo y cheques por debajo de $50.000, con el objetivo de eludir los controles del sistema financiero.

Los roles de los acusados

En relación con López y a Fatala, su responsabilidad se basó en omisiones de control que habilitaron transferencias de recursos públicos en un contexto de irregularidades verificadas.

Sergio Schoklender, como apoderado de la Fundación, articuló el acuerdo institucional con los funcionarios nacionales para promover su contratación por parte de las jurisdicciones locales. Firmó los convenios de la primera etapa, tuvo autorización exclusiva sobre una cuenta bancaria de la Fundación, realizó extracciones millonarias y adquirió el paquete accionario de Meldorek S.A.

PUBLICIDAD

Pablo Schoklender recibió en su cuenta personal sumas millonarias provenientes de la Fundación, endosó cheques públicos librados a nombre de la entidad y gestionó una cuenta interna denominada “111010 PABLO”, utilizada para transferir dinero hacia su cuenta personal. El fallo también remarcó que administraba la Fundación mientras integraba Construcciones Calificadas S.A., una empresa que recibió recursos de la propia entidad.

El exministro Julio De Vido resultó absuelto de los cargos por el voto mayoritario de los magistrados. (Foto NA: HUGO VILLALOBOS)

Finalmente, De Vido fue absuelto sin costas. La acusación había sostenido que, como ministro de Planificación Federal, tenía facultades de control sobre las áreas conducidas por López y Fatala y permitió el desvío de los recursos.

Las penas

Para definir las sanciones, la mayoría del TOF 5 destacó que la pena debía ser proporcional a la lesión causada, al grado de intervención de cada persona y a las condiciones personales de los condenados.

PUBLICIDAD

José López y Abel Fatala recibieron dos años y nueve meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sergio Schoklender fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, mientras que Pablo Schoklender recibió dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.

El decomiso recaerá de manera solidaria sobre los cuatro condenados. La sentencia rechazó dividir el monto en partes individuales porque consideró que todos intervinieron de forma coordinada en un único hecho de desvío de fondos.