La Justicia Nacional en lo Civil rechazó la demanda contra un boliche de Palermo ante la falta de pruebas sobre la agresión denunciada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia Nacional en lo Civil rechazó una demanda por daños contra un boliche de Palermo luego de concluir que no se probó que una agresión denunciada en 2013 hubiera ocurrido dentro del establecimiento. La sentencia también desvinculó a la compañía aseguradora citada en el expediente, al considerar que la póliza excluía hechos de violencia entre terceros ajenos al personal del lugar.

El reclamo se originó por un episodio que, según la demanda, ocurrió durante la madrugada del 14 de diciembre de 2013. El demandante ―de 37 años en ese momento― sostuvo que había asistido al lugar y que permanecía cerca de una división de vidrio entre el sector VIP y la pista central cuando fue atacado.

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De acuerdo con esa versión, cerca de las 4.30 una persona corrió hacia él y le dio un golpe en el pómulo derecho con un objeto punzante. La presentación indicó que la lesión le provocó un corte profundo y que cayó al suelo. Luego, siempre según el reclamo, otro individuo le pegó en la boca, con heridas en los labios superior e inferior.

El demandante afirmó que una persona desconocida le causó un corte profundo en el rostro con un objeto punzante cerca de la pista central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El demandante afirmó que salió del sector donde había ocurrido el supuesto ataque para pedir ayuda porque sangraba. Dijo que empleados del local lo llevaron a una sala próxima a la entrada, donde le colocaron hielo, y que allí fue atendido por una persona a la que identificó como médico del establecimiento.

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La demanda también señaló que se solicitó una ambulancia y que un móvil de una empresa de emergencias médicas llegó al boliche para asistirlo. Según el relato, el reclamante pidió al personal de seguridad que identificara a los agresores y llamara a la Policía, pero recibió como respuesta que esas personas ya habían sido expulsadas del lugar.

Ante esa situación, sostuvo que contactó a su padre, quien lo trasladó a la guardia de un hospital, donde le suturaron las heridas. Con esos antecedentes, inició una acción por daños y perjuicios contra la firma que explotaba el local nocturno y reclamó una indemnización por las consecuencias físicas y extrapatrimoniales que atribuyó al episodio.

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El denunciante sostuvo que empleados del local nocturno le suministraron hielo antes del traslado hacia la guardia de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa demandada negó que el hecho hubiera ocurrido en sus instalaciones y cuestionó que el relato no identificara a los presuntos agresores ni a las personas a quienes se les habría pedido ayuda. También desconoció que el médico mencionado por el reclamante trabajara en el establecimiento o tuviera algún vínculo con la compañía.

La aseguradora, en tanto, reconoció que existía una póliza de responsabilidad civil contratada por el local al momento de los hechos denunciados. Sin embargo, pidió ser excluida del proceso porque el contrato no incluía las lesiones derivadas de riñas, peleas, trifulcas, avalanchas u otros episodios de violencia similares, salvo que hubieran participado empleados o dependientes del asegurado.

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El Juzgado Nacional en lo Civil n.° 41 aceptó ese planteo y entendió que la propia descripción incluida en la demanda atribuía los golpes a terceras personas no identificadas, sin señalar la intervención de personal del boliche. Por ese motivo, resolvió que el siniestro no estaba alcanzado por la cobertura y desvinculó a la aseguradora de la causa. Las costas de esa discusión quedaron distribuidas por su orden.

El reclamante desistió de la declaración testimonial de los dos médicos que presuntamente le brindaron asistencia médica esa madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis sobre el fondo del caso, el magistrado señaló que la relación entre una persona que asiste a un local bailable y la empresa que lo explota se encuentra alcanzada por las normas de defensa del consumidor. Ese régimen impone a los prestadores el deber de ofrecer condiciones de seguridad a quienes utilizan sus servicios.

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La sentencia aclaró, de todos modos, que esa protección no elimina la obligación de quien reclama una reparación de acreditar que el hecho efectivamente ocurrió y que existe una conexión entre ese episodio y los daños invocados. En otras palabras, el tribunal sostuvo que las reglas favorables a los consumidores no permiten presumir, sin pruebas suficientes, que una agresión tuvo lugar dentro de un comercio.

En ese punto, el fallo reparó en que el demandante había ofrecido como testigos a los dos médicos que, según su relato, lo atendieron esa madrugada dentro del boliche. Sin embargo, posteriormente desistió de esas declaraciones. Tampoco impulsó medidas para acreditar que uno de esos profesionales trabajaba para la demandada ni solicitó informes a la empresa de emergencias sobre la presunta asistencia de una ambulancia en el lugar.

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ELa sentencia impuso las costas del proceso al demandante debido a que los testimonios del personal tampoco acreditaron el episodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación médica incorporada al expediente acreditó que el reclamante recibió atenciones por lesiones faciales, pero el juzgado consideró que esos registros no permitían vincularlas con el episodio denunciado. Un sanatorio informó una consulta realizada el 3 de febrero de 2014, más de dos semanas después de la fecha indicada en la demanda, mientras que otra clínica registró una asistencia el 3 de junio de ese año por una agresión en la vía pública.

También se analizaron registros de una empresa de emergencias que consignaban atenciones domiciliarias y referencias a una agresión o a un intento de robo. Para el tribunal, esos antecedentes no alcanzaron para confirmar que los golpes se hubieran producido en el boliche durante la madrugada del 14 de diciembre de 2013. La sentencia indicó que esas constancias tampoco fueron cuestionadas por la parte demandante.

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Los testimonios aportados por la empresa tampoco permitieron reconstruir el hecho. Una trabajadora explicó que, cuando ocurría una situación fuera de lo habitual, el personal del lugar podía enterarse, y señaló que existía un médico para asistir a personas lesionadas. Pero no presenció el episodio investigado. Otro testigo solo dijo haber escuchado comentarios sobre un altercado años después, sin precisar fechas, protagonistas ni circunstancias.

Con ese cuadro probatorio, el juzgado concluyó que no había elementos suficientes para tener por demostrado que el demandante estuviera en el local a la hora indicada ni que hubiera sido golpeado dentro del establecimiento. Por esa razón, rechazó la demanda contra la empresa explotadora y le impuso las costas del proceso al reclamante. La regulación de honorarios quedó pendiente hasta que la resolución adquiera firmeza y se determine el monto del juicio.

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