José Alperovich fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán, entre 2003 y 2015. (Foto: Sebastián Alonso)

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La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal le dio un giro esta semana a la causa contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich. El tribunal resolvió, por una mayoría integrada por los magistrados Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse, reducir su castigo de 16 a 14 años de prisión. Sin embargo, la nota distintiva la dio el juez Daniel Emilio Morin al diferenciarse de sus pares y proponer la nulidad de la sentencia, apartar al juez que intervino originalmente y ordenar la realización de un nuevo juicio oral desde cero.

Aunque su postura no se aplicó por haber quedado en minoría, será utilizada por la defensa de Alperovich, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, para apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, ante la Corte Suprema.

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El juez Morin fundamentó su decisión en que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, a cargo de Juan Ramos Padilla, se construyó sobre un análisis de pruebas desequilibrado y carente de objetividad. Según el magistrado, el juez de primera instancia utilizó un criterio de valoración sesgado que perjudicó al acusado y violó su derecho constitucional a ser juzgado por un tribunal imparcial.

José Alperovich permanece preso con domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, donde purga la pena por estos nueve episodios de abuso sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Una acusación “sacralizada”

En el desarrollo de su voto, el magistrado Morin explicó que el tribunal de juicio tomó el testimonio de la denunciante, sobrina segunda y exempleada de Alperovich, como una “verdad incontrastable” y prácticamente sagrada. El camarista advirtió que, cuando la defensa del exgobernador tucumano señaló contradicciones o conductas llamativas de la víctima, el fallo de primera instancia justificó todo de manera automática, utilizando la perspectiva de género como un “tanque blindado” o un “escudo”.

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Alperovich es trasladado por la policía para efectivizar su detención. Foto: Nicolas Stulberg

Morin concluyó que esta metodología de justificación automática, amparada en una perspectiva de género mal entendida, terminó por relajar los estándares constitucionales de la prueba, reemplazando el análisis riguroso y objetivo de las evidencias por explicaciones generales y estereotipos.

Entre los puntos cuestionados por la defensa que el tribunal oral pasó por alto, el juez Morin mencionó la decisión de la joven de seguir trabajando junto a Alperovich y de viajar voluntariamente a Buenos Aires para alojarse en el mismo departamento de Puerto Madero tras haber denunciado un primer abuso sexual en ese lugar.

También destacó que la denunciante organizó el cumpleaños del exsenador y celebró su propio festejo en una de las propiedades donde supuestamente ocurrieron las agresiones. Para el juez que votó en minoría, el veredicto del juicio recurrió de forma abusiva a la teoría psicológica de la “disociación de la personalidad” para explicar estas conductas incompatibles con una situación de abuso, sin analizar hipótesis alternativas.

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Estereotipos en lugar de pruebas

El camarista Daniel Morin criticó que la sentencia recurrida construyó una caracterización de las partes que resultó caricaturesca, reduccionista y basada en puros estereotipos, según su criterio. Detalló que el tribunal de grado describió a Alperovich como un “severo patriarca” o un “señor feudal” que disponía de sus empleados como objetos, mientras que a la denunciante la presentó como una “rehén” completamente sometida. El magistrado sostuvo que esta descripción careció de sustento real en el conjunto de las pruebas y testimonios del caso.

Además, reparó en que el juez Ramos Padilla manejó a su gusto las declaraciones de las personas que trabajaban en el entorno de la campaña electoral. Morin denunció la existencia de un “sesgo de confirmación”, un mecanismo por el cual el juzgador solo prestó atención a la evidencia que confirmaba su sospecha inicial de culpabilidad, descartando todo lo que la contradijera.

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Juan Ramos Padilla, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29

De esta manera, Morin consideró que se desoyeron los testimonios de 14 personas del equipo de trabajo que declararon bajo juramento no haber visto jamás un maltrato, un abuso o una situación extraña entre Alperovich y su sobrina. Ramos Padilla había justificado este descarte bajo la conjetura de que todos mentían o callaban por temor al poder del exsenador. Morin consideró inadmisible este razonamiento y criticó que se denunciara por falso testimonio a los testigos que no declararon lo que la fiscalía pretendía.

Incluso, el magistrado cuestionó que se desechara de plano la declaración de Sara Alperovich, hija del exfuncionario y amiga de la denunciante, quien aportó chats y datos sobre la relación que mantenían. Morin señaló que el vínculo familiar no autorizaba a borrar su testimonio de manera automática.

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Dudas sobre los informes médicos

El análisis del juez Morin también puso bajo la lupa las pruebas científicas del caso. Respecto al testimonio de la ginecóloga que atendió a la denunciante, el magistrado remarcó una contradicción clave: en la consulta del día posterior al hecho más grave, la médica registró una lesión, pero la paciente no denunció ningún abuso y solo consultó por métodos de lubricación para usar con su pareja de entonces. Recién meses después, cuando la joven decidió iniciar la denuncia, regresó a la médica para pedir una constancia escrita afirmando que esa lesión había sido por un abuso.

Daniel Emilio Morin, juez de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación. Foto: Consejo de la Magistratura

Asimismo, Morin criticó la valoración del informe de la psicóloga de cabecera de la víctima, el cual sirvió de pilar para la condena. El juez advirtió que sus conclusiones se basaron en una terapia de pocas sesiones, realizada con el único objetivo de obtener una firma para presentar en una negociación, y que careció de rigor científico al no reconstruir de manera precisa los hechos imputados.

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Conductas inmorales y delitos penales

En la parte final de su argumentación, el juez Morin remarcó un límite fundamental que debe respetar la justicia penal. El magistrado enfatizó que los jueces no pueden confundir actitudes que son condenables en términos sociales o morales con delitos reprimidos por el Código Penal.

En esta línea concluyó que, si bien quedó probado en el debate que Alperovich realizaba chistes de contenido sexual desubicados, comentarios machistas y mantenía miradas inapropiadas hacia las mujeres, ese comportamiento grosero no autorizaba a dar por acreditados, sin pruebas rigurosas, nueve hechos de abuso sexual.

Por todo esto, el juez Morin propuso anular la condena y realizar un nuevo juicio con otro magistrado en el TOC N° 29.

Condena confirmada

En un fallo de 636 páginas, al que accedió Infobae, la mayoría integrada por los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse consideró que el conjunto de pruebas fue sólido y coherente. Pero accedieron a bajar dos años la pena al advertir que se había utilizado en contra del acusado el contenido de su propia declaración, específicamente su estrategia de sostener que era víctima de una operación política y de un intento de extorsión.

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La columna vertebral del caso resultó el testimonio de la propia denunciante. Días y Sarrabayrouse destacaron que su declaración fue pormenorizada y precisa al señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los nueve hechos de violencia sexual. Además, valoraron que la joven aportó detalles muy específicos sobre el contexto de sometimiento, la asimetría de poder y el proceso emocional que atravesó hasta que pudo verbalizar y denunciar lo sucedido.

La versión de la víctima, a criterio de los camaristas, encontró un respaldo científico en los informes psicológicos, que confirmaron el daño psíquico de la denunciante y explicaron que sus conductas supuestamente contradictorias —como seguir trabajando con el acusado— eran compatibles con las secuelas de un trauma de esta gravedad.

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El análisis de las antenas de telefonía celular ubicó los teléfonos de Alperovich y de la denunciante en las mismas zonas, días y horarios en los que ella situó las agresiones.

Por último, la mayoría analizó las comunicaciones por redes sociales y mensajería. Los chats de WhatsApp e Instagram que la sobrina del exgobernador mantuvo con integrantes del equipo de campaña demostraron de forma inequívoca el malestar de la joven por los abusos sufridos y dejaron en evidencia que su entorno laboral y familiar estaba al tanto de sus padecimientos mucho antes de que se formalizara la denuncia judicial.