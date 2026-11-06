Judiciales

Citaron a indagatoria al extitular de la UOM Abel Furlán y a la sindicalista que compró el departamento vecino al de CFK

El juez federal Julián Ercolini los convocó acusados por una presunta maniobra para administrar “infielmente” los intereses del gremio y su obra social

Abel Furlán y Sol Calle, dirigentes de la UOM
Abel Furlán y Soledad Calle fueron citados a declaración indagatoria
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El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al extitular de la Unión Obrera Metalúrgica Abel Furlán y a la sindicalista que compró el departamento vecino al de Cristina Kirchner, Soledad Calle. En la causa se investiga una presunta maniobra mediante la cual habrían “administrado infielmente los intereses patrimoniales” del gremio y su obra social.

Furlán tendrá que presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en la sede del juzgado en Comodoro Py 2002 y Calle el 24 del mismo mes, según la decisión judicial a la que accedió Infobae. Fueron citados además otros cuatro imputados: Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.

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La militante kirchnerista Calle compró el primer piso de San José 1111. Un piso más arriba cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner.

Soledad Calle y Cristina Kirchner
CFK y Soledad Calle

Calle reconoció en un escrito presentado ante Ercolini que la adquisición fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

La acusación

A los imputados se les atribuye haber intervenido en una presunta administración fraudulenta de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y su obra social (OSUOMRA), en beneficio de la firma USEM S.A. y/o de sus integrantes.

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“Habrían administrado infielmente los intereses patrimoniales de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), procurando un beneficio económico indebido a favor de USEM SA y/o de quienes integran dicha sociedad”, sostuvo la resolución.

Se investiga la firma de dos contratos el 27 de febrero de 2023 entre UOMRA y OSUOMRA con USEM S.A., con una vigencia proyectada de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033. La empresa debía administrar operativamente fondos, cuentas y circuitos de pago.

Esa firma se había creado 82 días antes de esos contratos —el 7 de diciembre de 2022— y, según el juzgado, tenía una estructura operativa reducida y no se identificó otra actividad comercial relevante.

María Soledad Calle era empleada de UOMRA y al mismo tiempo accionista del 50% y directora suplente de USEM S.A. La otra mitad de las acciones pertenecía a Braconi, presidente de la firma. “Una empleada de la entidad contratante era, a la vez, propietaria de la mitad del capital social e integrante de la estructura societaria de la empresa seleccionada”, sostuvo la citación del juzgado federal 12 donde se lleva el caso. Está sin juez titular y lo subroga Ercolini.

Además, “no se habría acreditado la realización previa de una compulsa competitiva, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes o de capacidad operativa del proveedor”, agregó la imputación.

Sospecha de sobrecosto

Las “condiciones económicas y jurídicas acordadas habrían colocado a UOMRA y OSUOMRA en una posición desventajosa frente a USEM S.A” porque esta última contaba con la posibilidad de rescindir unilateralmente los contratos mediante un preaviso de treinta días, mientras que las contratantes no tenían una facultad equivalente.

También se apunta a servicios que no se habrían cumplido y para el juzgado, las cotizaciones reunidas durante la investigación fueron “sustancialmente inferiores” a lo que pagaban UOMRA y OSUOMRA lo que permitiría sospechar “la existencia de un sobrecosto soportado por los patrimonios de las entidades involucradas”.

El juez federal Julián Ercolini (Adrián Escandar)
El juez federal Julián Ercolini (Adrián Escandar)

“La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, concluyó la acusación.

La defensa de Furlán había reclamado semanas atrás su sobreseimiento y advirtió que debía evitarse que la causa penal se convierta en una “excursión de pesca” sobre toda la administración de la UOMRA o el patrimonio de sus dirigentes, en un escrito que presentaron sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

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