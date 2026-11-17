Autorizaron al ex funcionario Roberto Baratta a pasar Año Nuevo en Brasil

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Dos Tribunales Orales autorizaron al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta a pasar Año Nuevo en la ciudad turística de Buzios, Brasil, en un viaje turístico junto a su familia. Los permisos se otorgaron mientras se define si se confirma su procesamiento en otra causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito, para lo cual asistió este martes en persona a Comodoro Py 2002 y participó de una audiencia en la Cámara Federal porteña.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

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Además está acusado en otra investigación ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 por presuntos manejos irregulares en la “caja chica” de esa cartera. El mes pasado sumó un procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito.

Está condenado en la causa penal conocida como GNL por la importación irregular de buques de gas licuado, un veredicto que transita etapas de apelación.

Fin de año en la playa

Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3, con los votos de los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, lo autorizó este martes a salir del país con destino a Buzios, en Río de Janeiro, Brasil, desde el 28 de diciembre próximo al 6 de enero de 2027. Se tuvo en cuenta el compromiso asumido por Baratta de presentarse ante la Justicia dentro del tercer día hábil siguiente a su regreso y el dictamen favorable de la fiscalía. También se valoró la ausencia de elementos objetivos o indicadores que permitan inferir que “habrá de sustraerse a la jurisdicción del Tribunal”.

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A su vez se remarcó que ya fue autorizado por el Tribunal Oral Federal 7, donde es juzgado desde noviembre del año pasado por el caso Cuadernos junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros acusados.

Recreación familiar, origen de los fondos y embargo

El tercer integrante del TOF3, el juez Javier Ríos, votó en minoría por condicionar el permiso a que justifique antes el origen de los fondos que se usarán en el viaje. El magistrado advirtió que en anteriores ocasiones lo autorizó porque acreditó que viajaba por actividades laborales, “logrando así sortear la ineludible contradicción de afirmar la carencia de bienes y dinero para satisfacer el embargo dispuesto” en esta causa " y, a su vez, requerir autorización para viajar al exterior, con las erogaciones que ello implica".

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Pero en esta ocasión sostuvo que “el pedido bajo análisis se encuentra motivado en cuestiones de recreación familiar” y por eso, “con el objeto de satisfacer el embargo ordenado, en atención al carácter subsidiario de la inhibición general de bienes dispuesta”, sería “prudente” condicionar la autorización de viaje a que acredite de manera previa “el origen de los fondos que utilizará en él, o bien abone el monto del embargo oportunamente decretado”.

Buzios (Gettyimages)

“Ello, teniendo en cuenta la obligación de proveer al cumplimiento de aquella medida cautelar dentro de las previsiones legales, ya que, cabe destacar, que las mandas judiciales deben cumplirse y los magistrados estamos obligados a procurar tal circunstancia”, concluyó en la resolución a la que accedió Infobae.

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Enriquecimiento ilícito

Baratta estuvo este martes en Comodoro Py 2002 para asistir a una audiencia en la sala I de la Cámara Federal porteña que revisa su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. Tras escuchar los argumentos, los camaristas Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron en condiciones de resolver.

El juez federal Julián Ercolini procesó al ex funcionario con un embargo de $1.500 millones. Lo dispuso por considerar probado, en esta etapa de la investigación, un incremento patrimonial “apreciable”, que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

La resolución consideró que existe un presunto desfasaje entre ingresos legítimos comprobables y sus gastos durante su paso por la función pública, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

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El núcleo central de la acusación es una casa en el Mapuche Country Club, en Pilar, ubicada en un lote comprado el 19 de septiembre de 2012 por USD 70.000, supuestamente en efectivo, y que quedó registrado a nombre de la madre de Baratta. Allí se construyó una vivienda familiar de alrededor de 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.

Según se estableció en la investigación, las facturas de la obra estaban emitidas a nombre de Baratta, su grupo familiar usaba el inmueble y las expensas, impuestos y otros gastos del country se vinculaban con él y con su esposa. La cuenta del club, aunque estaba a nombre de su madre, registraba egresos a nombre de Baratta.

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Además, el servicio de cable e internet de la propiedad estaba a nombre de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta. La empresa prestadora, Telered, informó que fue contratado desde enero de 2015 a nombre de “Oscar Bernardo Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta”, remarcó la resolución.

Centeno es el autor de los cuadernos donde dio cuenta de presuntas recorridas con su entonces jefe Baratta, en busca de supuestas coimas de empresarios de la obra pública en el kirchnerismo. Ambos son juzgados por esta acusación en la actualidad y el exremisero es arrepentido. Durante este proceso oral, Baratta lo tildó de “mentiroso” al rechazar las acusaciones.

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