Consejo de la Magistratura: la lista de Alberto Biglieri ganó entre los abogados y obtuvo dos de las cuatro bancas

Guillermo Lipera, Ricardo Gil Lavedra, Alejandra García, Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Jimena de la Torre y Carlos Mas Vélez, referentes de Unidad en Defensa de la Abogacía, la agrupación que ganó las elecciones de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura

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A falta de una mesa en la provincia de Corrientes, cuyo resultado permanece en disputa, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, ganó este martes las elecciones para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La agrupación obtuvo un total de 11.038 votos, equivalentes al 34% de los sufragios afirmativos, y se quedó con dos de las cuatro bancas en juego para el período 2026-2030.

En segundo lugar quedó Abogacía Unida y Dignidad Profesional, liderada por Itatí Demarchi Arballo, con 10.291 votos (31,7%), seguida por Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, que reunió 8.621 sufragios (26,6%). Ambas agrupaciones consiguieron una banca cada una. Por último, Abogacía por la Libertad, identificada con La Libertad Avanza y encabezada por Luis Palomino, alcanzó 2.483 votos (7,7%) y quedó sin representación.

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Según los datos del escrutinio, se contabilizaron 32.677 sufragios en 165 de las 166 mesas habilitadas, equivalentes al 99,4% del total de mesas. De esa cantidad, 32.433 fueron votos afirmativos, mientras que se registraron 147 votos en blanco, 80 nulos, siete recurridos y diez impugnados.

Sobre un padrón de 180.388 profesionales consignado en las planillas de fiscalización, los sufragios contabilizados representan una participación del 18,1%. La diferencia entre las dos listas más votadas fue de 747 votos, mientras que el abogado Levene terminó a 1.670 sufragios del segundo puesto y a 2.417 de la agrupación ganadora.

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Itatí Demarchi Arballo (en el centro, de traje gris), representante electa por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, junto a Adriana Coliqueo (a su derecha), primera suplente de la lista, y otros dirigentes políticos y referentes de la agrupación

El único punto pendiente corresponde a una mesa de Corrientes, cuyo resultado se encuentra en disputa. Sin embargo, los votos que restan definir no alcanzarían para modificar la distribución de las cuatro bancas.

La distribución de las cuatro bancas se determina mediante el sistema proporcional D’Hondt, que consiste en dividir los votos de cada lista por números sucesivos y asignar los lugares a los cuatro cocientes más altos. En este caso, los tres primeros correspondieron a Unidad en Defensa de la Abogacía (11.038), Abogacía Unida y Dignidad Profesional (10.291) y Abogacía Federal (8.621). La cuarta banca también correspondió a Unidad en Defensa, cuyo segundo cociente (5.519) superó a los de Abogacía Unida (5.145,5) y Abogacía Federal (4.310,5), así como al primer cociente de Abogacía por la Libertad (2.483).

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Así, los cuatro representantes serán Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, por Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi Arballo, por Abogacía Unida y Dignidad Profesional; y Fernando Levene, por Abogacía Federal, una vez completada la proclamación de la autoridad electoral.

Las corrientes políticas detrás de los resultados

La elección reunió a agrupaciones con diferentes referencias políticas. La lista de Alberto Biglieri contó con el respaldo de sectores del radicalismo y del PRO; Abogacía Unida y Dignidad Profesional tuvo vínculos con el peronismo porteño y el kirchnerismo, mientras que Abogacía Federal surgió de un acuerdo impulsado por otro sector del peronismo, con participación de referentes radicales.

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La lista ganadora contó con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra y del equipo que conduce el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, actualmente presidido por Alejandra García. También recibió el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Guillermo Lipera. A estos sectores se sumó el radicalismo porteño referenciado en Daniel Angelici, junto con el acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Guillermo Lipera, Alejandra García, Claudia Sarmiento, Ricardo Gil Lavedra (en el centro), Alberto Biglieri y Jimena de la Torre (a la derecha de la imagen), consejera saliente del Consejo de la Magistratura, tras la victoria de Unidad en Defensa de la Abogacía en las elecciones de representantes de los abogados

El armado también incorporó a sectores del PRO, entre ellos el espacio de la consejera saliente Jimena de la Torre, quien promovió la candidatura de Claudia Sarmiento como segunda integrante de la nómina. Sarmiento pertenece a Abogados en Acción, agrupación impulsada por De la Torre y vinculada al PRO, que de esta manera mantendrá su representación en el Consejo.

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Por su parte, Abogacía Unida y Dignidad Profesional reunió a distintos sectores del peronismo. Entre sus principales articuladores políticos se encuentra Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y dirigente del peronismo porteño. En la conformación de la lista también participó Diego Segovia, quien impulsó la candidatura de “Tati” Demarchi Arballo. El espacio contó, además, con el respaldo de sectores vinculados al senador nacional Mariano Recalde, referente de La Cámpora, que aportaron su conexión con el kirchnerismo.

En tanto, Abogacía Federal tuvo como principal articulador a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, expresidente del Consejo de la Magistratura y dirigente del peronismo bonaerense. Su armado reunió a sectores de diferentes procedencias políticas, entre ellos referentes vinculados al senador radical Maximiliano Abad, al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y al exconsejero Miguel Piedecasas.

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Molea también ocupará una banca en el Consejo como representante del estamento académico y científico durante el período 2026-2030. Así, regresará al organismo que integró entre 2018 y 2022 y que llegó a presidir. En esta nueva etapa compartirá el cuerpo con Levene, candidato de la lista de abogados que impulsó.

Finalmente, Abogacía por la Libertad, identificada con La Libertad Avanza, estuvo encabezada por Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de ese espacio político en el municipio. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación durante la gestión del presidente Javier Milei. La agrupación terminó cuarta y no consiguió representación en el organismo.

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Fernando Levene ingresará al Consejo de la Magistratura en representación de Abogacía Federal, la lista impulsada por Diego Molea, que obtuvo 8.621 votos (26,6%) y consiguió una de las cuatro bancas en disputa

Quiénes son los cuatro representantes de la abogacía

Alberto Biglieri es abogado administrativista, graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde desarrolla actividad docente en Derecho Administrativo. También fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La segunda representante de Unidad en Defensa de la Abogacía será Claudia Ester Sarmiento, abogada y escribana oriunda de San Juan, graduada de la Universidad Católica de Cuyo. Fue apoderada judicial de la Dirección Nacional de Migraciones en su provincia natal y secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial, encabezado por Marcelo Orrego.

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La banca de Abogacía Unida y Dignidad Profesional será ocupada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista de Villa María, Córdoba, y presidenta del Colegio de Abogados de esa ciudad. Fue la única mujer que encabezó una de las cuatro listas y la única primera candidata proveniente del interior del país.

Finalmente, Fernando Pablo Levene es abogado de La Plata, expresidente del Colegio de Abogados de esa ciudad e integrante de la nómina de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Su actividad profesional e institucional se desarrolló principalmente en el ámbito de la abogacía bonaerense.

Los representantes electos de la abogacía ingresarán al Consejo de la Magistratura en noviembre, tras el vencimiento de los mandatos de los actuales consejeros, previsto para el 18 de noviembre. Ejercerán sus funciones durante el período 2026-2030

Cómo votaron los abogados en cada región

La elección se realizó en todo el país bajo el sistema de distrito único nacional, por el cual los votos de todas las jurisdicciones se suman para determinar la distribución de las cuatro bancas. Además de los resultados generales, las planillas de fiscalización permiten conocer cómo se repartieron los sufragios entre las distintas agrupaciones en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el interior del país.

En la provincia de Buenos Aires, encabezó la votación Abogacía Federal, con 4.455 votos (45,8%), seguida por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que obtuvo 2.652 (27,2%). Unidad en Defensa de la Abogacía quedó tercera, con 1.887 sufragios (19,4%), mientras que Abogacía por la Libertad reunió 743 (7,6%).

En el relevamiento bonaerense se contabilizaron 9.737 votos afirmativos, sobre un padrón de 55.147 profesionales habilitados. La lista de Levene superó por 1.803 sufragios a la de Demarchi Arballo y obtuvo allí su mayor respaldo electoral.

El resultado contrastó con el registrado en Capital Federal, donde encabezó la votación Unidad en Defensa de la Abogacía, con 3.504 votos (48,5%), frente a los 2.554 (35,4%) de Abogacía Unida y Dignidad Profesional. La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 950 sufragios.

En tercer lugar quedó Abogacía Federal, con 611 votos (8,5%), seguida por Abogacía por la Libertad, que obtuvo 552 (7,6%). En la Ciudad se registraron 7.221 votos afirmativos, sobre un padrón de 51.225 abogados habilitados.

En el interior del país también apareció primera Unidad en Defensa de la Abogacía, aunque con una diferencia más ajustada. La lista de Biglieri reunió 5.631 votos (36%), seguida por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con 5.197 (33,2%). La ventaja fue de 434 sufragios.

Abogacía Federal quedó tercera, con 3.662 votos (23,4%), mientras que Abogacía por la Libertad consiguió 1.168 (7,5%). El interior registró 15.658 votos afirmativos, sobre un padrón de 74.016 profesionales, y concentró la mayor cantidad de sufragios entre las tres regiones consideradas.

De esta manera, el relevamiento territorial mostró a Levene al frente en la provincia de Buenos Aires y a Biglieri en Capital Federal y en el interior del país. Demarchi Arballo ocupó el segundo lugar en las tres regiones, mientras que Abogacía por la Libertad terminó cuarta en cada una de ellas.

El Consejo de la Magistratura atraviesa un proceso de renovación de la mayoría de sus integrantes, con elecciones para designar a los representantes de los distintos estamentos que conforman el organismo (NA)

El recambio de los consejeros y la nueva integración del organismo

Los cuatro representantes de la abogacía asumirán en reemplazo de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos mandatos finalizarán el próximo 18 de noviembre. Los nuevos integrantes ejercerán sus funciones durante cuatro años, hasta 2030.

La elección forma parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, que el pasado 8 de octubre celebró los comicios correspondientes a los jueces. En aquella votación, la Lista Bordó obtuvo el primer lugar, aunque las cuatro agrupaciones participantes consiguieron una banca cada una. Los representantes elegidos fueron Marcelo Gallo Tagle, por la Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por la Lista Celeste N° 2; y Paula Castro, por la Lista Celeste N° 1.

En el ámbito académico y científico, una de las dos bancas será ocupada por Molea, mientras que la definición de la representación restante continúa pendiente debido a una controversia judicial vinculada al procedimiento de elección.

El Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está integrado por 20 miembros. Entre sus atribuciones se encuentran la organización de concursos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, la elaboración de ternas de candidatos a jueces, la administración de recursos del Poder Judicial y la intervención en procedimientos disciplinarios y de remoción de magistrados.