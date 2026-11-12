Consejo de la Magistratura porteño: cuatro listas volverán a enfrentarse tras las elecciones nacionales de abogados

El 17 de noviembre, cuatro listas competirán por las tres bancas de abogados en el Consejo de la Magistratura porteño, tras las elecciones nacionales de octubre

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La disputa por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación tendrá una nueva instancia el próximo martes 17 de noviembre, cuando los profesionales matriculados en la Ciudad de Buenos Aires voten para renovar sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura porteño. Competirán cuatro listas vinculadas con los espacios políticos y profesionales que participaron en las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre, aunque con diferentes candidatos y acuerdos propios del ámbito local.

Los comicios se realizarán de 8 a 18 en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), ubicada en avenida Corrientes 1441. Podrán votar los matriculados con domicilio electoral en la Ciudad que figuren en el padrón habilitado.

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El Consejo porteño está integrado por nueve miembros: tres representantes elegidos por la Legislatura, tres jueces votados por sus pares y tres abogados seleccionados por los profesionales de la matrícula. De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, dos de las bancas correspondientes a este último sector se asignan a la lista más votada y la restante, a la que obtenga el segundo lugar.

Los representantes electos asumirán el 23 de diciembre por un período de cuatro años, en reemplazo de Karina Leguizamón, actual presidenta del organismo, Marcelo Meis y Jorge Rizzo, cuyos mandatos llegan a su fin.

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Entre sus principales atribuciones, el Consejo organiza concursos públicos de antecedentes y oposición para seleccionar candidatos a jueces, eleva las propuestas correspondientes a la Legislatura, ejerce facultades disciplinarias y administra los recursos del Poder Judicial local. También puede disponer la apertura de procedimientos de remoción de magistrados y formular acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento, conforme a las competencias previstas en la Constitución porteña y la Ley 31.

Los candidatos y sus respaldos políticos

La Lista 19, Unidad, identificada con el oficialismo del CPACF, postula como primer candidato a Hernán Emilio Najenson, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Gobierno porteño. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Justicia de la Ciudad, integró la Comisión de Justicia del Colegio y desarrolló actividad docente universitaria. También preside la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina.

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Lo acompañan como titulares Alejandra García, actual presidenta del CPACF, y Juan Alfonsín, secretario general de la Universidad de Buenos Aires. Los suplentes son Germán Gonzalo de Dios Pajón, Claudia Evangelina Cruz y Hernán Ariel Arce.

Fachada de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se renovarán tres bancas correspondientes a los representantes de la abogacía

El espacio cuenta con el respaldo del dirigente radical Daniel Angelici y de Ricardo Gil Lavedra, expresidente del CPACF, exministro de Justicia e integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985. Ambos acompañaron la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, que ganó las elecciones nacionales de octubre y obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa para el estamento de los abogados.

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Aquella alianza reunió a sectores del radicalismo y el PRO, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Guillermo Lipera, y a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. También recibió el respaldo de los consejeros nacionales salientes Jimena de la Torre y Alberto Maques.

Por su parte, la Lista 6, Gente de Derecho, lleva como primera candidata a Andrea Gabriela Campos, abogada vinculada con la agrupación conducida por Jorge Rizzo, expresidente del CPACF y actual integrante del Consejo de la Magistratura porteño. Campos cuenta con antecedentes de participación en la representación colegial y formó parte de una nómina del espacio que obtuvo lugares en el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad en una elección anterior.

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La acompañan como titulares Leandro Martín Macía y Argentina Ramona Figueroa, mientras que Susana Velázquez, Eduardo Javier Lema Castillo y Sandra Noemí Fojo integran la nómina de suplentes.

En los comicios nacionales de octubre, Rizzo ocupó el segundo lugar de Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, que obtuvo una banca. La propuesta contó con el respaldo de Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; el senador Mariano Recalde, referente del peronismo porteño; y el consejero nacional saliente César Grau.

La tercera agrupación, Los que Vemos el Colegio, está encabezada por Eduardo Daniel Awad, abogado egresado de la UBA, especializado en propiedad horizontal y expresidente del CPACF. También preside la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, fundó el Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio y es autor de publicaciones sobre la materia.

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Sus compañeros de lista son Lorena Laprebende y Mario Daniel Arcuschin, como titulares, y Mario Alberto Díaz, Laura Mabel Vachetto y Miguel Ángel Moirano, como suplentes.

La votación se realizará el 17 de noviembre, de 8 a 18, en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, en Corrientes 1441. Podrán participar los matriculados con domicilio electoral en la Ciudad de Buenos Aires que figuren en el padrón habilitado

Awad, que presidió el Colegio como representante de Gente de Derecho, se distanció de la agrupación conducida por Rizzo y presentó una nómina propia en las elecciones colegiales de abril. En octubre ocupó el tercer lugar de Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, que consiguió una banca en el Consejo nacional.

La conformación de ese espacio respondió a un acuerdo entre sectores vinculados al senador radical Maximiliano Abad, Diego Molea, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y elegido para representar al estamento académico durante el período 2026-2030, el exconsejero Miguel Piedecasas y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. La lista recibió, además, el apoyo de la consejera nacional saliente María Fernanda Vázquez.

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Finalmente, la Lista 20, Abogados por la Libertad, vinculada con La Libertad Avanza, competirá por primera vez con una candidatura propia para el Consejo porteño. Está encabezada por Rolando Diego Carbone, abogado penalista con trayectoria en el ejercicio profesional y la administración pública. Fue director nacional de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano y trabajó en la Sedronar y el Ministerio de Seguridad. En el ámbito privado se desempeñó en asuntos relacionados con propiedad intelectual y delitos empresariales y tributarios.

Lo acompañan como titulares María Roxana Kahale y Juan Ernesto Curuchet. En tanto, Pablo Sebastián Escobar, María Juliana Molentino y Alejandro Paulo Lorusso se presentan como suplentes.

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La candidatura cuenta con el respaldo de dirigentes del oficialismo nacional, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la legisladora porteña Pilar Ramírez. En las elecciones nacionales de octubre, el sector libertario presentó una lista encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López vinculado con Sebastián Pareja y respaldado por Karina Milei. La nómina terminó en cuarto lugar y no obtuvo representación.

En aquella elección, Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo dos de las cuatro bancas nacionales, mientras que Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal consiguieron una cada una. Esos sectores volverán a competir ahora por los tres lugares correspondientes a la representación de los abogados en el organismo de la Ciudad.

Las candidaturas para el Jurado de Enjuiciamiento

En la misma jornada del 17 de noviembre, los abogados también elegirán a sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad, organismo que interviene en los procedimientos de remoción de magistrados y funcionarios judiciales comprendidos en su competencia.

La lista Unidad está encabezada por Ricardo Gil Lavedra, expresidente del CPACF, y cuenta entre sus postulantes con la exdiputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Jimena de la Torre, vinculada con el PRO y actual consejera de la Magistratura de la Nación, cuyo mandato finalizará en los próximos días.

Por su parte, Gente de Derecho postula como primer candidato a Sebastián José Sáez, mientras que Los que Vemos el Colegio presenta a Daniel Jaime Igolnikov y Abogados por la Libertad lleva a Eduardo Raúl Gerome.