Judiciales

Por primera vez en 40 años, una mujer asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad

Se trata de Alejandra García, quien estará cargo desde este lunes la entidad. Encabezó la lista impulsada por el titular saliente, Ricardo Gil Lavedra

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ALEJANDRA GARCIA
La flamante presidenta del Colegio de la Abogacia, Alejandra García

Alejandra García asumió este lunes la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y se convirtió en la primera mujer en conducir la institución en más de 40 años, tras imponerse en las elecciones de abril al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, en una transición que cierra los cuatro años de gestión de Ricardo Gil Lavedra.

La ceremonia se desarrolló en el Auditorio del primer piso de la sede central de Av. Corrientes 1441, con más de novecientos profesionales, familiares y amigos.

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La ceremonia contó con la presencia del presidente saliente, Gil Lavedra; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahíques; y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos. Junto a ellos, la presidenta del TSJ, Inés Weimberg, los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barrotaveña, encabezaban la numerosa comitiva de integrantes del Poder Judicial.

También estaban presentes los consejeros nacionales Alberto Maques y Jimena de la Torre; integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño; Karina Leguizamón, del Consejo de la Magistratura local, como así también, la titular del Ministerio Público de la Defensa porteña, Marcela Millán; el titular a cargo del Ministerio Público Fiscal local, Javier López Zavaleta; y la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, entre otros asistentes al acto.

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Un holgado triunfo

García, quien encabezó el holgado triunfo de abril pasado (obtuvo casi el 50 por ciento y duplicó en votos a su inmediato adversario), había sido prosecretaria general en el primer período, y coordinadora Legal y Técnica, hasta el viernes pasado, en las dos gestiones que lideró el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura.

ALEJANDRA GARCIA Y ALEJANDRA GARCÍA CON RICARDO GIL LAVEDRA
Ricardo Gil Lavedra y Alejandra García

“El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un hecho individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron, trabajaron y sostuvieron espacios dentro del Colegio”, reconoció la flamante titular en el inicio de su exposición.

“La representación y defensa de intereses legítimos por parte de abogados y abogadas no puede ser confundida con actividades de lobby”, aclaró García, a la vez que anunció que va a promover que “el proyecto delimite con claridad la actividad de lobby y excluya expresamente de su alcance el ejercicio profesional de la abogacía”.

Crisis de la Justicia y vacantes

La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia exige mucho más que declaraciones”, reclamó, ante la atenta mirada de funcionarios y magistrados judiciales, especialmente invitados.

“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial”, concluyó García.

Durante su gestion, Gil Lavedra fue un fuerte impulsor de ese reclamo, junto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad, frente a la falta de cobertura de vacantes judiciales que, en algunos casos, se prolongan desde hace más de una década.

En los pasillos, también se habló de la inminente elección de consejeros graduados en la Facultad de Derecho de la UBA (se vota la semana próxima), donde García vuelve a medirse electoralmente como candidata titular de la tradicional lista de Graduados y Graduadas Pluralistas, que responde al actual decano, Leandro Vergara, quien acompañó el acto desde la primera fila.

La jornada había comenzado muy temprano con abogados y abogadas que asumieron sus cargos como delegados y delegadas a la populosa Asamblea que conforman 433 profesionales, repartidos por sistema D’Hont entre las cinco listas que participaron del último turno comicial.

Pasado el mediodía, fue el turno de los quince integrantes titulares y, otros tantos suplentes, que conforman el Tribunal de Disciplina. Finalmente, promediando la tarde, subieron al escenariolos quince flamantes miembros del Consejo Directivo, como así también sus suplentes (diez por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, y cinco de la primera minoría).

En otro Colegio, otra mujer

En paralelo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizó su Asamblea General Ordinaria de Socios y aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025. En esa misma reunión fue elegida María Fernanda Mierez como presidenta del directorio.

La nueva conducción se completa con Luis Bullrich como vicepresidente, Cristian Fox como secretario y Miguel del Pino como tesorero.

Mierez es socia del estudio Beccar Varela, donde codirige los departamentos de ESG y Derecho Societario. Asesora en la constitución de asociaciones civiles y fundaciones. Es miembro de la International Bar Association, donde es co-chair del Comité de Derechos Humanos.

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