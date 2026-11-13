Judiciales

La lista Unidad cerró su campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño

El espacio encabezado por Hernán Najenson y Ricardo Gil Lavedra presentó sus propuestas ante más de 500 abogados en la Facultad de Derecho de la UBA. El próximo martes 17 de noviembre se renovarán tres bancas en el organismo judicial de la Ciudad de Buenos Aires

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía cerró su campaña ante más de 500 profesionales en la Facultad de Derecho de la UBA, de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño del 17 de noviembre
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía cerró su campaña ante más de 500 profesionales en la Facultad de Derecho de la UBA, de cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño del 17 de noviembre
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La lista Unidad en Defensa de la Abogacía realizó el cierre de su campaña para las elecciones de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, previstas para el próximo martes 17 de noviembre. El encuentro se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la asistencia de más de 500 profesionales, según informaron los organizadores.

Durante la actividad, los candidatos expusieron sus propuestas, con especial atención a la representación profesional, la independencia judicial y la puesta en marcha del nuevo fuero laboral de la Ciudad.

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La apertura estuvo a cargo de Juan Alfonsín, secretario general de la UBA y tercer candidato titular al Consejo, quien presentó a los distintos oradores. La primera en intervenir fue la exdiputada nacional Paula Oliveto, postulante al Jurado de Enjuiciamiento, quien destacó la importancia de la concordia y el mérito. También saludó la presencia del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y del procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo.

Posteriormente, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Alejandra García, repasó los principales ejes de gestión del espacio que lidera Ricardo Gil Lavedra. En su intervención, mencionó los reclamos formulados ante el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema y destacó el “rol fundacional” que tendrán los próximos consejeros en la organización de la nueva justicia del trabajo porteña.

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Hernán Najenson, Alejandra García y Juan Alfonsín, candidatos de la lista Unidad, participaron del cierre de campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño
Hernán Najenson, Alejandra García y Juan Alfonsín, candidatos de la lista Unidad, participaron del cierre de campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño

A continuación, Hernán Najenson, primer candidato de Unidad al Consejo, reivindicó la trayectoria de la agrupación y planteó la necesidad de representar a los distintos sectores de la profesión, tanto a los abogados litigantes como a quienes trabajan en el sector público, los grandes estudios jurídicos y las tareas de asesoramiento.

El cierre estuvo a cargo de Gil Lavedra, expresidente del CPACF, exministro de Justicia e integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985. El dirigente agradeció “el apoyo creciente de los matriculados” y defendió “un nuevo modelo de gestión sobre la base de objetivos concretos”.

A su vez, sostuvo que la representación profesional “tiene que ejercerse con independencia de intereses partidarios y poniendo en el centro las necesidades de la profesión”. También destacó la importancia de la autonomía jurisdiccional porteña y la necesidad de avanzar hacia “una justicia cercana al ciudadano”.

Entre los asistentes estuvieron Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, representantes electos de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, quienes prestaron juramento este jueves en el Palacio de Justicia.

Ricardo Gil Lavedra brindó un discurso durante el cierre de campaña de la lista Unidad en la Facultad de Derecho de la UBA, donde destacó la independencia de la representación profesional y la autonomía judicial porteña
Ricardo Gil Lavedra brindó un discurso durante el cierre de campaña de la lista Unidad en la Facultad de Derecho de la UBA, donde destacó la independencia de la representación profesional y la autonomía judicial porteña

Cuatro listas competirán por las bancas

El próximo 17 de noviembre, de 8 a 18, los abogados matriculados habilitados para votar elegirán a tres representantes para el Consejo porteño en la sede del CPACF, ubicada en avenida Corrientes 1441.

Además de Unidad, identificada con la Lista 19, competirán Gente de Derecho, encabezada por Andrea Campos; Los que Vemos el Colegio, que postula a Eduardo Awad; y Abogados por la Libertad, vinculada con La Libertad Avanza y liderada por Rolando Carbone.

La elección también definirá representantes de la abogacía ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad. En esa categoría, Unidad lleva como primer candidato a Gil Lavedra, acompañado, entre otros, por Oliveto, Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne. Por su parte, Gente de Derecho postula a Sebastián José Sáez; Los que Vemos el Colegio, a Daniel Jaime Igolnikov; y Abogados por la Libertad, a Eduardo Raúl Gerome.

Las tres bancas del Consejo se distribuirán entre las dos agrupaciones más votadas: dos lugares para la ganadora y uno para la segunda. Los representantes electos asumirán el 23 de diciembre, por un período de cuatro años.

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