El embajador Mike Waltz afirmó ante Fox News que el pueblo cubano alcanzará la libertad durante la presidencia de Donald Trump. REUTERS/Mohamed Azakir

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que el pueblo cubano verá la libertad durante el mandato de Donald Trump, después de que le preguntaran si una acción militar para derrocar al régimen de La Habana ayudaría a ese objetivo. “Creo que el pueblo cubano verá la libertad bajo el mandato del presidente Trump. Lo dejo ahí”, dijo al canal Fox News.

La resolución no vinculante contra el embargo estadounidense, presentada cada año por La Habana desde 1992, obtuvo 130 votos favorables el 28 de octubre de 2026. Otros 63 países no la respaldaron: 17 votaron en contra, 25 se abstuvieron y 21 no participaron, según CiberCuba.

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El resultado supuso diez votos más en contra y 13 abstenciones adicionales respecto del año anterior, cuando el Gobierno cubano ya había perdido 22 apoyos favorables.

Los recursos de GAESA y el reclamo de presión internacional

La afirmación de Waltz también cerró una columna de opinión publicada por Fox News, según DDC. Allí expresó su deseo de que los cubanos alcancen la libertad durante la presidencia de Trump y la gestión de Marco Rubio como secretario de Estado.

La resolución contra el embargo estadounidense en la ONU obtuvo 130 votos a favor y registró un incremento en las abstenciones y rechazos. REUTERS/Norlys Perez

El diplomático pidió mantener la presión internacional sobre el régimen cubano, al que acusó de corrupción, represión y de responsabilizar a Washington por las dificultades que atraviesa la población de la isla. “Los gobernantes de Cuba pueden gritar a los diplomáticos, pero no pueden silenciar el clamor por la libertad”, sostuvo.

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Waltz puso el foco en GAESA, el conglomerado empresarial de los militares cubanos que controla sectores como el turismo, el comercio en divisas, la infraestructura y la logística portuaria. Citó una investigación de Miami Herald según la cual la entidad posee USD 18,000 millones en activos corrientes.

El embajador afirmó que una parte de esos recursos permanece en cuentas financieras: “Esos USD 14,500 millones bastarían para pagar el salario de todos los cubanos durante dos años seguidos. Permitirían comprar 2,000 millones de galones de gasolina a los precios de La Habana. O incluso abastecer todas las farmacias de Cuba durante 43 años, según los costes proyectados por el propio régimen”.

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El choque en Naciones Unidas y las críticas a la élite cubana

Durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de finales de octubre, Waltz mostró fotografías de relojes Rolex usados por el fallecido dictador Fidel Castro y por Miguel Díaz-Canel. También dijo contar con imágenes del gobernante cubano con corbatas Hermès y bolígrafos Montblanc, mientras, según afirmó, culpa al capitalismo por la situación del país.

El representante estadounidense mencionó además propiedades de la familia Castro en Varadero, Cayo Piedra —un islote privado cercano al principal balneario cubano— y Cayo Saetía, donde existe un complejo de ocio destinado a Raúl Castro y su familia.

Mike Waltz expuso en la Asamblea General de la ONU imágenes sobre artículos de lujo y propiedades exclusivas de la dirigencia cubana. REUTERS/Eric Lee

La delegación cubana interrumpió su intervención con golpes sobre las mesas, gritos e intentos de intimidación. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla se colocó delante de Waltz junto a otros integrantes de la representación de La Habana, en una actitud que el embajador describió como amenazante.

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Waltz también reclamó atención para los presos políticos y mencionó a los opositores José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, a quienes recibió en Naciones Unidas después de sus respectivas excarcelaciones. Instó a otros países a exigir explicaciones por los recursos controlados por el régimen, la corrupción y las personas que continúan encarceladas por motivos políticos.

Trump declaró el 12 de noviembre que “consideraría” una campaña militar breve contra Cuba y que quería resolver “la cuestión cubana” antes de que terminara su mandato. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, respaldó luego esas declaraciones al definir al régimen de La Habana como una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

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