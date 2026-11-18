Julián Álvarez amplió diferencias en el amistoso

Guardar

Julián Álvarez firmó un doblete y le dio forma al 4-0 con el que la selección argentina cerró la primera parte ante Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba, en el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni en el año.

El primer tanto del delantero del Atlético de Madrid llegó a los 34 minutos. Enzo Fernández filtró un pase a la carrera para Agustín Giay, quien desbordó por la derecha y tiró un centro atrás que Álvarez empujó a la red para el 2-0 parcial con un derechazo cruzado rasante, luego de que Nico Paz marcara el primer tanto del duelo.

PUBLICIDAD

El segundo gol de Álvarez llegó ocho minutos después, a los 42, y estableció el 4-0 con el que el equipo argentino llegó al descanso. El delantero, que esta vez sacó un zurdazo al ángulo, selló así su doblete ante el arquero costarricense Patrick Sequeira con un fuerte remate de zurda que dejó sin opciones al guardameta.

La Araña estampó el 4-0 de Argentina frente a Costa Rica

Antes de la secuencia de goles de Álvarez, Nico Paz había abierto el marcador a los 7 minutos con un zurdazo dentro del área y había ampliado la ventaja a los 38 con un derechazo tras ganar un duelo contra dos rivales en el último tercio de la cancha. Un remate argentino también impactó en el palo a los 36 minutos, sin consecuencias en el resultado.

PUBLICIDAD

Del lado costarricense, Josimar Méndez tuvo la ocasión más clara para su equipo a los 18 minutos, con un remate que Emiliano Martínez contuvo con una tapada reflejo. El arquero marplatense sostuvo el cero en su valla durante todo el primer tiempo pese a los intentos de Costa Rica de acercarse por intermedio de Román Vega y otros remates desde media distancia.

El festejo de Julián Álvarez (REUTERS/Ivana Maritano)

Con esta producción, el delantero surgido de River Plate llegó a 19 goles en el combinado albiceleste, en 64 partidos. De hecho, con un presente sinuoso en el Atlético de Madrid, Julián fue el autor del único tanto en la derrota frente a Uruguay en el comienzo de esta fecha FIFA.

PUBLICIDAD

“Es una nueva era, tenemos muchos chicos jóvenes. Hay que trabajar para seguir con el legado que nos dejaron”, comentó Álvarez tras el duelo con la Celeste sobre el recambio que lleva a cabo Scaloni tras el retiro de la Selección de jugadores como Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

“Lo dijo el entrenador. Se fueron algunos jugadores como Ota (Otamendi) y Leo (Messi), con todo lo que eso significa. Estamos acá nosotros, tratando de seguir de la misma forma. Representando esta camiseta y estos colores como nos han enseñado ellos con todo lo que pasó estos años. El entrenador y todo el cuerpo técnico siguen con nosotros, vamos por más”, sumó el delantero.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecer siempre el cariño. Es lindo jugar de local con nuestra gente que nos apoya. Siempre vamos a representar esta camiseta de la mejor forma. Hay muchos chicos que llevamos mucho tiempo en este proceso. Para los más chicos es eso, seguir por el mismo camino que nos fue muy bien. Hay que seguir por esa línea”, completó.