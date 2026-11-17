El juez federal Sebastián Ramos rechazó la devolución del teléfono celular a Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Perón.

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El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolver el teléfono celular de Juan Grabois, secuestrado en la causa que investiga la toma del Instituto Perón, por la cual el diputado nacional se encuentra procesado.

El magistrado dispuso la negativa porque aún está pendiente la extracción de datos almacenados en el equipo que podrían determinar si el dirigente social dio instrucciones a los militantes que ingresaron al edificio ubicado en la calle Austria, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Asimismo, remarcó que aún restan medidas para identificar a otras personas que pudieron intervenir en el ingreso al instituto.

Precisamente, la pesquisa se concentra en el uso que Grabois habría dado al aparato durante la ocupación del inmueble, que pertenecía al Ministerio de Capital Humano y había sido cerrado por decreto.

El abogado de Grabois, Nicolás Rechanik, había solicitado, como alternativa, que su cliente pudiera conservar el celular como depositario judicial mientras se resolvía el planteo de nulidad vinculado con el peritaje.

La causa

El expediente por la toma del ex Instituto Juan Domingo Perón sigue abierto y mantiene a Grabois procesado por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, mientras la Justicia define medidas de prueba vinculadas con el teléfono celular que le fue secuestrado durante el operativo de desalojo.

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La investigación está a cargo del juez federal Ramos y cuenta con el Ministerio de Capital Humano como querellante.

La ocupación del edificio de la calle Austria ocurrió el 7 de junio de 2025 en rechazo al cierre dispuesto por el Decreto 346/25. (Gastón Taylor)

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Grabois y de Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. Para el diputado nacional se mantiene un embargo de $5.000.000, mientras que Peralta tiene trabado otro por $1.000.000.

Los camaristas consideraron que los testimonios policiales, los videos y otros elementos incorporados al expediente permiten sostener, en esta etapa, la participación de ambos en el ingreso y la permanencia en el inmueble estatal. También rechazaron los cuestionamientos de las defensas sobre la valoración de las pruebas y las medidas cautelares.

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La defensa de Grabois sostiene que el dirigente había acudido al lugar en calidad de letrado de una cooperativa vinculada al bar contiguo y que no fue organizador de la ocupación. La Cámara entendió que esa condición no lo eximía de cumplir la orden de retiro impartida durante el procedimiento.

Los hechos

El 7 de junio de 2025, un grupo encabezado por Juan Grabois ingresó al edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593/2601, barrio porteño de Recoleta. La acción buscaba rechazar el cierre del organismo dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 346/25.

Los manifestantes accedieron desde el bar lindero Un Café con Perón, que estaba comunicado con el instituto. Además de Grabois y Valentín Peralta, participaron dirigentes de Patria Grande y legisladores, entre ellos Natalia Zaracho e Itai Hagman.

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La Policía Federal desalojó el inmueble horas después. Grabois y Peralta fueron detenidos y recuperaron la libertad tras las actuaciones judiciales. La fuerza denunció daños y lesiones a cuatro efectivos. La defensa sostuvo que fue una protesta pacífica y que Grabois actuó como abogado de cooperativa vinculada al bar.