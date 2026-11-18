Lionel Scaloni anunció la renovación de su contrato hasta el Mundial 2030

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La selección argentina despidió su año futbolístico con una goleada 6-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este encuentro significó el final de la presente fecha FIFA y le sirvió a la Albiceleste para dejar atrás con rapidez la derrota contra Uruguay del viernes pasado en la cancha de Boca Juniors.

Luego de confirmar la continuidad de Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030, Argentina encarará 2027 con un calendario que podría tener competencia por los puntos en el corto plazo. Según informó TyC Sports, la Conmebol analiza dar inicio a las Eliminatorias Sudamericanas en junio o septiembre de ese año.

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Cabe recordar que la FIFA ya confirmó la grilla internacional para sus habituales jornadas de selecciones. La primera será en la ventana del 22 al 30 de marzo. La segunda citación tendrá lugar en la brecha del 7 al 15 de junio, la tercera se ampliará del 20 de septiembre al 5 de octubre y la última acontecerá del 8 al 16 de noviembre.

El tercer parate durará 16 días y es el único estipulado para la realización de cuatro compromisos como máximo. En el resto, se podrán llevar a cabo hasta dos encuentros. De esta manera, el comienzo de las Eliminatorias podría suceder para el final del primer semestre o en el inicio del segundo.

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Un antes y un después: la Selección iniciará un año con la certeza de que ya no tendrá a Lionel Messi después de su adiós con esta camiseta (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

La Selección ya está clasificada a la Copa del Mundo por ser una de las seis sedes, pero jugará la Clasificatoria (todavía no tiene un formato confirmado), al igual que los otros anfitriones sudamericanos, Uruguay y Paraguay. Así lo anunció el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison: “Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”.

Por lo pronto, la subcampeona del mundo podría jugar un máximo de dos amistosos en marzo para comenzar el calendario, aunque todavía no hay rivales confirmados para esas fechas. Se especula con una gira por Asia y la chance de un Superclásico de las Américas ante Brasil.

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Con el boleto en el bolsillo, el plantel de Scaloni afrontará una preparación distinta para el próximo Mundial, aunque tendrá la presión de mantener la vara alta sin la presencia de Lionel Messi con la intención de llegar de la mejor manera para la Copa América, a desarrollarse entre junio y julio de 2028.

El triunfo ante Costa Rica le puso fin a un extenuante calendario compuesto de 17 partidos en 2026. El año iba a comenzar con la Finalíssima frente a España, pero ese encuentro entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se suspendió y no hay precisiones sobre cuándo se jugará. Para colmo, La Roja ya tiene las fechas reservadas de marzo para disputar los cuartos de final de la UEFA Nations League.

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Dibu Martínez fue el segundo mejor jugador de la selección argentina después de Lionel Messi en 2026 y buscará asumir el rol de liderazgo vacante sin la Pulga (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

En marzo, la Celeste y Blanca se despidió del público local antes del Mundial con dos triunfos 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia, ambos disputados en La Bombonera. Amplió la racha en junio con dos victorias: 2-0 a Honduras y 3-0 a Islandia. A continuación, dio paso a la cita mundialista: ganó todos sus partidos en los 90 o en los 120 minutos, salvo la final ante España que perdió en el alargue.

De regreso al país, los hinchas recibieron con los brazos abiertos a sus héroes. La goleada 4-0 a Bolivia marcó la bienvenida en Córdoba, le siguió el 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y la cancha de River Plate fue el escenario para el último encuentro de Lionel Messi con esta camiseta frente a Benín (3-0). El calendario se completó con los cruces contra Uruguay en el estadio del Xeneize y el regreso a La Docta para chocar con los costarricenses.

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LA AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

22 al 30 de marzo: disponible hasta para dos partidos

7 al 15 de junio: disponible hasta para dos partidos

20 de septiembre al 5 de octubre: disponible hasta para cuatro partidos

8 al 16 de noviembre: disponible hasta para dos partidos

*Todavía no hay rivales confirmados