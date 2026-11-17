El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con nuevos testigos propuestos por las defensas de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 7.
El debate se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados desde el 6 de noviembre del año pasado y está en etapa de declaraciones testimoniales en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
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Comenzó la audiencia con la primer testigo del día
Se trata de la cosmiatra Mariana Bertoli. Declara por videoconferencia en el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.
La testigo es la ex esposa del acusado José María Olazagasti y tienen tres hijos en común. El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori le recordó que pese a ese vínculo tiene obligación de decir la verdad. Su testimonio fue solicitado por la defensa de su ex marido, quien fue secretario privado del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, juzgado también en este debate oral.
Bertoli narró que a mediados del 2012 ya no convivían. Explicó que vivían en una casa cuyos terrenos donaron sus padres y dijo que cuando se separaron se fue a vivir a la casa de la madre y luego alquiló un departamento. En agosto de 2018 la testigo realizó un “acta notarial”.
“Fue a raíz de recibir un llamado de alguien que fue chofer del señor Olazagasti” , al que identificó como Mastandrea, quien pasaba a buscar a su esposo a diario. Contó que recibió un llamado a su teléfono preguntando por sus hijos. “Tuvimos una conversación por WhatsApp iniciada por él” y quería saber cómo estaban por la encarcelación del padre, en el caso Cuadernos.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Cuadernos: los cruces entre la fiscal y el custodio de Cristina Kirchner
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El histórico custodio de la expresidenta Cristina Kirchner, Diego Carbone, negó este jueves haber visto traslado de bolsos en aviones presidenciales en los viajes al sur al declarar como testigo en el juicio por los “cuadernos de las coimas”, donde mantuvo varios cruces con la fiscalía.