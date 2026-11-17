El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con nuevos testigos propuestos por las defensas de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 7.

El debate se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados desde el 6 de noviembre del año pasado y está en etapa de declaraciones testimoniales en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.